Aaj ka Rashifal 10 नवंबर 2026: कर्क राशि के व्यापार में हानि हो सकती है, जानें अपनी राशि का हाल

मेष

नए कार्य की योजना बनेगी. पुरानी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा. उन्नति के लिए नए सिरे से विचार करना होगा. भाग्य का सपोर्ट मिलेगा. करियर को आगे बढ़ने का समय है. व्यापार में नया निवेश कर सकते है.

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जरूरी टिप- क्रोध से बचें

शुभ रंग- लाल

उपाय- हनुमान चालीसा का पाठ करें

वृष

आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. समस्याओं को हल करने के रास्ते मिलेंगे. अपने खर्चों को कंट्रोल करना होगा. लोगों से मतभेद हो सकते हैं. प्रॉपर्टी से जुड़े काम बनेंगे. व्यापार में स्थिति सुधरेगी.

जरूरी टिप- नेगेटिविटी से बचें

शुभ रंग-गुलाबी

उपाय- मां दुर्गा की आरती करें

मिथुन

करियर को लेकर नए सिरे से विचार करना होगा. योजना बनाकर काम करने से लाभ होगा. भाग्य का सपोर्ट मिलेगा. अनजान लोगों से मुलाकात होगी. मन कि चिंता दूर होगी. व्यापार में धन की प्राप्ति का योग है.

जरूरी टिप- गुस्सा ना करें

शुभ रंग- हरा

उपाय- किसी गरीब को फल दान करें



कर्क

आज कोई अच्छी खबर मिलेगी. रिश्तेदारों से मत भेज दूर होंगे. करियर के संबंध में फैसला जल्दबाजी में ना करें. पैसा बचाने का प्रयास करें. परिवार को और समय देना होगा. व्यापार में हानि हो सकती है.

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जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग- क्रीम

उपाय-किसी मंदिर में मिसरी दान करें

सिंह

धन की स्थिति में सुधार होगा. मन की चिंता दूर होगी. रुके हुए काम बनेंगे. यात्रा से लाभ का योग है. आपका सम्मान और बढ़ेगा. व्यापार में स्थिति अनुकूल रहेगी

जरूरी टिप- इगो से बचें

शुभ रंग- लाल

उपाय- हनुमान चालीसा का पाठ करें



कन्या

किसी से मतभेद हो सकता है. पैसा उधार देने से बचें. सेहत पर ध्यान दें. नेगेटिव विचारों को हावी न होने दे. हर काम सोच समझ कर करे. व्यापार में ध्यान देने का समय है.

जरूरी टिप- कम बोलें

शुभ रंग- हल्का हरा

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

तुला

योजना बनाकर जरूरी काम करें. धन की स्थिति बेहतर होगी. किसी काम को दूसरों के भरोसे ना छोड़ें. किसी से मतभेद ना बढ़ने दें. उधार लेन देन से बचने का समय है. व्यापार के क्षेत्र में सफलता मिलेगी.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग- बादामी

उपाय- किसी मंदिर में मिसरी दान करें

वृश्चिक

प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ का योग है. भावनाओं में बह कर फैसला करने से बचें. काम करने का तरीका बदलें लाभ होगा. अचानक धन लाभ के अवसर मिलेंगे. नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूर रहें. व्यापार में बड़े निवेश से अभी बचें.

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जरूरी टिप- क्रोध से बचे

शुभ रंग- सिंदूरी रंग

उपाय- किसी गरीब को गुड़ दान करें

धनु

मां की टेंशन दूर होगी. मित्रों से किसी विषय पर चर्चा होगी. भाग्य का सपोर्ट मिलेगा. विदेश से संबंधित काम काम बनेंगे. आपका मान यश बढ़ेगा. व्यापार में लाभ का समय है.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग- केसरिया

उपाय-किसी गरीब को फल दान करें

मकर

वाणी का प्रयोग सोच समझकर करें. परिवार से सहयोग मिलेगा. किसी काम में ज्यादा अलस करने से नुकसान हो सकता है. आज किसी से उलझने से बचें. नेगेटिव विचारों को हावी ना होने दें. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप- सावधान रहें

शुभ रंग- हल्का नीला

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

कुंभ

मानसिक तनाव दूर होगा. भाग्य का साथ मिलेगा. कुछ नया करने की योजना बनेगी. आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी. अहंकार का भाव ना बढ़ने दें. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग- हल्का हरा

उपाय- किसी मंदिर में सुगंधित धूप का करें

मीन

अपने खर्चों को कंट्रोल करें. मन में नेगेटिव विचारों को बढ़ाने ना दें. किसी के साथ मतभेद हो सकता है. कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी. किसी काम में व्यस्त रहेंगे. व्यापार से जुड़े खर्चे बढ़ेंगे.

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जरूरी टिप- गुस्से से बचें

शुभ रंग- गोल्डन

उपाय- हनुमान चालीसा का पाठ करें

आज का उपाय

मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान कृष्ण और राधा जी की पूजा करें. भगवान कृष्ण को बांसुरी अर्पित करें. माखन मिसरी का भोग लगाएं. गाय को हरा चारा खिलाएं और प्रणाम करें. मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें.

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