'ईरान का सैन्य खेल खत्म, हमले की जरूरत नहीं...', कतर PM से मुलाकात के बाद ट्रंप का बड़ा ऐलान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी के साथ मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद उन्होंने ईरान युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने बताया कि ईरान पर अब हमले करने की जरूरत नहीं रही.

और पढ़ें

व्हाइट हाउस के ब्रीफिंग रूम में मीडिया को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, 'सैन्य रूप से ईरान का खेल खत्म हो चुका है. हम बस अब यथास्थिति (स्टेटस क्वो) बनाए रख रहे हैं.'

उन्होंने आगे कहा कि ईरान को काफी हद तक 'अक्षम' कर दिया गया है, लेकिन वो अभी भी इस कोशिश में जुटे हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए बेअसर करने का एक स्थायी समाधान निकाला जा सके.

मिडटर्म चुनावों पर दिखा ईरान युद्ध का असर

अमेरिका में हुए मिडटर्म चुनावों के बाद इसे ट्रंप की ओर से दोबारा हमले की धमकियों से पीछे हटने का संकेत माना जा रहा है. हालिया मिडटर्म चुनावों में राष्ट्रपति ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत खो दिया और डेमोक्रेट्स ने जीत दर्ज की.

Advertisement

कहा जा रहा है कि ईरान के साथ आठ महीने से जारी इस युद्ध के कारण ईंधन की कीमतों में भारी उछाल आया था. इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग हर क्षेत्र प्रभावित हुआ और अमेरिकी मतदाताओं में भारी असंतोष देखने को मिला, जिसका असर मिडटर्म इलेक्शन में भी नजर आया.

कतर के PM के साथ ट्रंप की मुलाकात

वहीं, ट्रंप ने कतर के PM शेख अल थानी से अपनी मुलाकात में हुई चर्चाओं के बारे में भी बताया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर उन्होंने लिखा, 'अल थानी के साथ मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई, जिसमें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के बारे में बहुत कुछ चर्चा हुई. सबसे जरूरी बात ये है कि कतर, सऊदी अरब, UAE, बहरीन, कुवैत और दूसरे देश, जैसा है वैसा ही रहना चाहेंगे. दूसरे शब्दों में, इतिहास के सबसे बड़े नेवल ब्लॉकेड और नए ऑपरेशन आयरन गेट को जारी रखना चाहेंगे.'

ट्रंप ने आगे बताया कि सभी (कतर, सऊदी अरब, UAE, बहरीन, कुवैत और दूसरे देश) इस बात पर सहमत हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता. इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता. अगर मिडिल ईस्ट में डेवलपमेंट के मामले में कोई बदलाव होता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 'लॉक्ड एंड लोडेड' है और आगे बढ़ने के लिए तैयार है. हालांकि, इस समय ऐसा होना बहुत मुश्किल लगता है.

Advertisement

ट्रंप ने कहा, 'इजरायल और पूरा मिडिल ईस्ट, ईरानी खतरे और धमकियों से सुरक्षित है. हम इस कॉन्फ्लिक्ट के खत्म होने की दिशा में पॉजिटिव मोमेंटम देख रहे हैं, और ये पक्का करेंगे कि अमेरिका के इंटरेस्ट हर समय सुरक्षित रहें. इस मिलिट्री एंगेजमेंट के खत्म होने पर, अमेरिकी लोग और दुनिया कहीं ज्यादा सुरक्षित और सिक्योर हो जाएंगे.'

इससे पहले रविवार को CNN को दिए टेलीफोन इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि जब तक ईरानियों के साथ बातचीत में प्रगति दिखती है और वो एक मजबूत समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं, तब तक दोबारा हमले करने की उम्मीद काफी कम है. हालांकि, उन्होंने बताया था कि अमेरिकी सेना ने कुछ ठिकानों की पहचान कर ली है- जिनमें 38 पुल शामिल हैं. अगर सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू होती है तो उन पर निशाना साधा जाएगा.

यह भी पढ़ें: ट्रंप अंदर, व्हाइट हाउस में लॉकडाउन, कार क्रैश कर सीक्रेट सर्विस एजेंट से भिड़ा संदिग्ध

ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी और हमले जारी

इस बीच, अमेरिकी सेना ने बीते सप्ताह ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ कम से कम दो बार सीमित हमले किए हैं. वहीं, शनिवार को अमेरिकी सेना ने एक कमर्शियल शिप पर गोलाबारी की थी. इसे लेकर अमेरिका का दावा है कि वो ईरानी बंदरगाहों पर लगी अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था.

---- समाप्त ----