Govardhan Puja 2026: गोवर्धन पूजा पर 56 नहीं, श्रीकृष्ण को मनाने के लिए ये 5 भोग भी हैं काफी

कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा की जाती है, जिसमें भगवान श्रीकृष्ण को छप्पन भोग लगाने की परंपरा है. इस दिन भक्त तरह-तरह के पकवान तैयार करके कान्हा को प्रसन्न करते हैं. लेकिन महंगाई के इस दौर में हर किसी के लिए 56 तरह के पकवानों का इंतजाम करना आसान नहीं है. ऐसे में अगर आपका बजट सीमित है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. भगवान कृष्ण के लिए पकवानों की संख्या से ज्यादा अपने भक्तों की आस्था महत्व रखती है. आइए आपको पांच ऐसे भोग बताते हैं जो श्रीकृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय हैं और आप 56 की जगह इन पांच भोग से भी कन्हैया को प्रसन्न कर सकते हैं.

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1. माखन-मिश्री

भगवान श्रीकृष्ण को माखन बेहद प्रिय माना जाता है. बाल गोपाल की लीलाओं में माखन का खासतौर से जिक्र मिलता है. ऐसे में गोवर्धन पूजा पर आप कान्हा को ताजा सफेद माखन और मिश्री का भोग लगा सकते हैं. हालांकि इसमें शुद्ध घी से तैयार माखन और धागे वाली मिश्री का उपयोग करें तो उत्तम होगा.

2. कढ़ी-चावल

गोवर्धन पूजा में कई जगहों पर भगवान को कढ़ी-चावल का भोग भी अर्पित किया जाता है. बेसन, दही और चावल से तैयार होने वाला यह व्यंजन भगवान को प्रिय है. इसके लिए अलग से कोई महंगी सामग्री खरीदने की जरूरत नहीं होती. घर में उपलब्ध चीजों से ही कढ़ी-चावल बनाकर कान्हा को भोग लगाएं.

3. दही

अगर आपके पास कड़ी-चावल बनाने का इंतजाम नहीं है तो कन्हैया को सिर्फ दही का भोग भी लगाया जा सकता है. इस भोग से भी भगवान श्रीकृष्ण को प्रसन्न किया जा सकता है.

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4. मौसमी फल

भगवान के लिए मौसमी फलों का भोग भी एक अच्छा विकल्प है. आप केला, सेब, अमरूद, अनार या जो भी मौसमी फल उपलब्ध हों, उन्हें साफ करके भगवान कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं. फलों का भोग तैयार करना आसान है और इसके लिए रसोई में ज्यादा समय भी नहीं देना पड़ता.

5. पंजीरी

गोवर्धन पूजा पर कान्हा को पंजीरी का भोग भी लगाया जा सकता है. इसे आटे, घी और चीनी से तैयार किया जाता है. इसमें चीनी की जगह अगर धागे वाली मिश्री को पीसकर इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा होगा. स्वाद और परंपरा के अनुसार इसमें मेवे भी मिलाए जा सकते हैं. हालांकि, बजट कम हो तो मेवे डालना जरूरी नहीं है. साधारण आटे की पंजीरी भी भोग के लिए पर्याप्त मानी जाती है.

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