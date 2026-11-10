बीमार बनाते हेल्थ गैजेट्स: हर वक्त सेहत का स्कोर देखना कितना सही? 

दीपिंदर गोयल के टेंपल डिवाइस को लेकर विवाद बढ़ गया है. यह करीब 85,000 रुपये का वियरेबल गैजेट है, जो कनपटी पर लगाया जाता है. दावा किया जा रहा है कि यह दिमाग में खून के बहाव को ट्रैक करेगा. कहा जा रहा है कि यह ऑप्टिकल सेंसर फोटोप्लेथिस्मोग्राफी तकनीक से काम करता है और Entropy नाम का स्कोर भी देते हैं, जो रिकवरी और उम्र बढ़ने से जुड़े संकेतों के लिए महत्वपूर्ण है.

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कंपनी का कहना है कि यह फिटनेस और एआई डिवाइस है, मेडिकल डिवाइस नहीं. लेकिन न्यूरोलॉजिस्टों ने सवाल उठाए हैं. वे कहते हैं कि सेंसर सुपरफिशियल टेंपोरल आर्टरी से सिग्नल पढ़ता है, जो स्कैल्प और आसपास के टिश्यूज को खून पहुंचाती है. दिमाग को खून पहुंचाने वाली मुख्य धमनियां अलग हैं.

एक्सरसाइज से त्वचा पर खून बढ़ सकता है, लेकिन दिमाग पर जरूरी नहीं है कि ऐसा हो. एक रिसर्च पेपर में 23 स्वस्थ युवाओं (अधिकतर पुरुष, औसत उम्र 23 वर्ष) पर टेस्ट किया गया. ब्रेन फ्लो इंडेक्स और ट्रांसक्रेनियल डॉपलर में करीब 0.8 का कोरिलेशन दिखा. निसंदेह सैंपल इतना छोटा है कि विश्वास नहीं होता, दूसरे बुजुर्गों या बीमारों पर टेस्ट न होने से इसकी उपयोगिता समझ से परे हो जाती है.

एक और बात यह है कि स्टडी कंपनी द्वारा फंडेड है. डॉक्टरों का कहना है कि सैकड़ों सर्जरी करने वाले विशेषज्ञ भी हमेशा सही डेटा नहीं देते, तो यह छोटा डिवाइस कैसे दे सकता है. Entropy स्कोर का मजबूत जैविक आधार भी साबित नहीं हुआ. गोयल का जवाब है कि काफी रिसर्च हुई है और 14 दिन की रिटर्न पॉलिसी है, लेकिन डॉक्टर सबूत की मांग कर रहे हैं.

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यह विवाद एक बड़े सवाल की ओर इशारा करता है. बढ़ते हेल्थ-रिलेटेड गैजेट्स का कल्चर कितना सही है? स्मार्टवॉच, फिटनेस बैंड और अब टेंपल जैसे डिवाइस हमें लगातार दिल की धड़कन, नींद, कदम, तनाव और अब दिमाग के बहाव की जानकारी देते हैं. बाजार तेजी से बढ़ रहा है. लोग स्वास्थ्य को लेकर जागरूक होने का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत अलग है.

ये गैजेट सिर्फ सतर्क कर सकते हैं. वे बीमारी रोकने या इलाज का कोई ठोस उपाय नहीं देते. एक अलर्ट आया तो क्या करें? डॉक्टर के पास जाना पड़ता है. कई बार अलर्ट गलत या अधूरा होता है. इससे स्वास्थ्य जागरूकता में वास्तविक बढ़ोतरी कम होती है, जबकि चिंता जरूर बढ़ती है.

लगातार मॉनिटरिंग एक अलग तरह का मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा कर रही है. हर छोटी उतार-चढ़ाव को देखकर लोग घबराते हैं. नींद का स्कोर कम आया तो रात भर चिंता. दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ी तो डर दोगुना बढ़ गया. इसे ‘साइबरकॉन्ड्रिया’ या डिजिटल हाइपोकॉन्ड्रिया कहा जा रहा है. अध्ययन बताते हैं कि वेयरेबल्स तनाव और चिंता को डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनकी सटीकता वास्तविक जीवन में लैब से कम होती है.

कई रिसर्च में मल्टी-सिग्नल (हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, स्किन कंडक्टेंस आदि) की सटीकता 75-85 प्रतिशत के आसपास रही, लेकिन यह नियंत्रित वातावरण में थी. रोजमर्रा की जिंदगी में यह और कम हो जाती है. वैश्विक स्तर पर चिंता 3.6 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को प्रभावित करती है. किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं और बढ़ी हैं. ऐसे में लगातार स्क्रीन पर नंबर देखना मदद की जगह बोझ बन सकता है.

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टेंपल का मामला इसी समस्या को रेखांकित करता है. जब वैज्ञानिक आधार कमजोर हो और दावे बड़े हों, तो उपभोक्ता भ्रमित होता है. वह डिवाइस खरीदता है, स्कोर देखता है और चिंता बढ़ा लेता है. कंपनी कहती है कि यह मेडिकल सलाह नहीं है, लेकिन प्रचार में दिमाग और लंबी उम्र की बात होती है. यही हाल कई अन्य गैजेट्स का है. वे उपयोगी हो सकते हैं अगर सही इस्तेमाल हों. जैसे नियमित व्यायाम की याद दिलाना या गंभीर लक्षण पर डॉक्टर के पास भेजना. लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें चमत्कार समझ लेते हैं.

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समाज के लिए यह हितकर नहीं है. स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता अच्छी बात है, लेकिन वह वास्तविक जीवनशैली बदलाव से आनी चाहिए- अच्छा खाना, नींद, व्यायाम और तनाव प्रबंधन. गैजेट्स सहायक हो सकते हैं, लेकिन वे समाधान नहीं. जब तक वैज्ञानिक प्रमाण मजबूत न हों और उपभोक्ताओं को सीमाएं साफ न बताई जाएं, तब तक ऐसे उत्पाद चिंता का नया स्रोत बनेंगे. टेंपल डिवाइस विवाद इस बात की याद दिलाता है कि तकनीक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए है, उसे और जटिल और तनावपूर्ण बनाने के लिए नहीं. डॉक्टरों की सलाह और स्वस्थ आदतें अभी भी सबसे भरोसेमंद रास्ता हैं.

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