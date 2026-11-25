मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थित एक मंदिर में ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और हंस भी रहे हैं. यहां एक शख्स मंदिर में रखे पत्थर के हाथी के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीच में ही फंस गया. वह न तो आगे बढ़ पा रहा था और न ही पीछे लौट पा रहा था. इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी. इसी दौरान एक महिला ने ऐसा तरीका अपनाया, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है.

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पत्थर के हाथी के नीचे से निकलने की थी कोशिश

दरअसल, अमरकंटक के एक मंदिर में पत्थर का हाथी बना हुआ है. स्थानीय मान्यता के अनुसार, इस हाथी के नीचे से सफलतापूर्वक निकलने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं. कुछ लोग इसे अपने कर्मों और पुराने पापों से जुड़ी धार्मिक मान्यता से भी जोड़कर देखते हैं. इसी मान्यता के चलते एक व्यक्ति ने भी पत्थर के हाथी के नीचे से निकलने की कोशिश की. वह हाथी के पैरों के बीच बने छोटे से रास्ते में घुस तो गया, लेकिन बाहर निकलते समय उसकी कमर के पास का हिस्सा फंस गया. जगह इतनी कम थी कि वह आगे या पीछे किसी तरफ भी नहीं निकल पा रहा था.

A man got stuck while coming out from under an ancient stone elephant statue placed in the premises of the Maa Narmada Temple in Amarkantak, Madhya Pradesh https://t.co/NifNS2slZW — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) November 23, 2026

महिला ने निकाला ऐसा जुगाड़, देखकर लोग रह गए हैरान

जब शख्स हाथी के नीचे फंस गया तो आसपास मौजूद लोग उसे बाहर निकालने के तरीके सोचने लगे. इसी बीच वहां मौजूद एक महिला ने एक अलग ही उपाय निकाला. महिला ने देखा कि शख्स की पिछली जेब में पर्स रखा हुआ है. उसे लगा कि पर्स की वजह से भी उसे बाहर निकलने में परेशानी हो सकती है. इसके बाद महिला ने शख्स की जेब से उसका पर्स निकाल लिया, ताकि उसे थोड़ी और जगह मिल सके और वह आसानी से बाहर निकल पाए. महिला का यह तरीका कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. अब इसी वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. वीडियो में शख्स पत्थर के हाथी के नीचे फंसा दिखाई देता है, जबकि आसपास खड़े लोग उसे बाहर निकालने की कोशिश करते नजर आते हैं.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने किए मजेदार कमेंट

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ लोगों को महिला का पर्स निकालने वाला तरीका काफी मजेदार लगा. वहीं, कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि जब रास्ता इतना छोटा था तो शख्स ने अंदर जाने की कोशिश ही क्यों की. एक यूजर ने मजाक में कहा कि व्यक्ति को पहले अपनी शारीरिक बनावट का अंदाजा लगा लेना चाहिए था. वहीं, कुछ लोगों ने इसे आस्था के साथ सावधानी बरतने की जरूरत से जोड़कर देखा. फिलहाल, मंदिर में हुई इस घटना का वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है. एक धार्मिक मान्यता को पूरा करने की कोशिश में शख्स ऐसी परेशानी में फंस गया कि उसे बाहर निकालने के लिए लोगों को भी मशक्कत करनी पड़ी.

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