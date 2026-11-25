उत्तर भारत में सर्दी धीरे-धीरे अपना असर दिखाने लगी है. दिल्ली-NCR, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुबह के समय धुंध और कोहरे की स्थिति देखने को मिल रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने वाला है.

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हालांकि, सुबह और रात के तापमान में गिरावट के साथ ठंड का अहसास बढ़ सकता है. मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में 26 और 27 नवंबर को घने कोहरे की चेतावनी जारी की है.

वहीं पंजाब में 25 से 27 नवंबर तक घने कोहरे का असर रहने की संभावना है. ऐसे में सुबह के समय यात्रा करने वाले लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है.

दिल्ली-NCR में आज कैसा रहेगा मौसम?



25 नवंबर को दिल्ली-NCR में आसमान साफ रहने का अनुमान है. सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्की धुंध और छिछला कोहरा देखने को मिल सकता है. दिल्ली में अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.

गुरुग्राम में भी आज मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. दिन का तापमान लगभग 25 डिग्री और रात का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. फिलहाल दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में बारिश की संभावना नहीं है.

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26-27 नवंबर को दिल्ली-NCR में घने कोहरे की चेतावनी

दिल्ली-NCR के मौसम को लेकर अगले दो दिन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं. IMD के उप-विभागीय पूर्वानुमान में दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए 26 और 27 नवंबर को घने कोहरे की चेतावनी दी गई है.

हालांकि, दिल्ली के जिला-स्तरीय पूर्वानुमान में सुबह कुछ जगहों पर हल्की धुंध और छिछले कोहरे की संभावना बताई गई है. इसलिए अलग-अलग इलाकों में कोहरे की तीव्रता अलग हो सकती है.

27 नवंबर को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है. उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में फिलहाल बारिश के आसार कम हैं.

हरियाणा: 26 और 27 नवंबर को घने कोहरे की चेतावनी है. दिन में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है.

पंजाब: 25 से 27 नवंबर तक घना कोहरा छाने की संभावना है.

उत्तर प्रदेश: पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क रहने का अनुमान है.

राजस्थान: मौसम में किसी बड़े बदलाव और व्यापक बारिश की संभावना नहीं है.

हिमाचल प्रदेश: 26 नवंबर तक कुछ इलाकों में घने कोहरे की संभावना है.

उत्तराखंड: फिलहाल व्यापक बारिश का कोई संकेत नहीं है.

क्या इस सप्ताह होगी बारिश?

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IMD के सात दिवसीय पूर्वानुमान के मुताबिक, 25 से 30 नवंबर के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रह सकता है. दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में व्यापक बारिश की संभावना नहीं जताई गई है.

दूसरी ओर, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में मौसम सक्रिय रहेगा. तमिलनाडु, केरल और आसपास के क्षेत्रों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है.

कोहरे से सड़क और रेल यातायात पर पड़ सकता है असर

सुबह के समय घना कोहरा छाने से दिल्ली-NCR और उत्तर भारत के प्रमुख राजमार्गों पर दृश्यता प्रभावित हो सकती है. इसके चलते वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है. कुछ जगहों पर रेल और हवाई सेवाओं के संचालन पर भी असर पड़ने की आशंका है.

मौसम विभाग ने वाहन चालकों को फॉग लाइट का इस्तेमाल करने, नियंत्रित गति से वाहन चलाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी है.

अगले कुछ दिनों का दिल्ली का तापमान

आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली के मौसम में हल्की ठंडक बनी रहेगी. मौसम के अनुमान के मुताबिक, 25 और 26 नवंबर को दिल्ली का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. इसके बाद 27 नवंबर को दिन का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि रात के तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है और ये 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

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वहीं, 28 नवंबर को अधिकतम तापमान थोड़ा गिरकर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

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सुबह घना कोहरा और रात में गिरेगा तापमान

कुल मिलाकर 25 नवंबर से उत्तर भारत में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन सुबह के समय धुंध और कोहरे का प्रभाव बढ़ सकता है. दिल्ली-NCR में अगले दो दिनों के दौरान कोहरे को लेकर विशेष सतर्कता जरूरी है. वहीं, रात के तापमान में गिरावट के चलते सर्दी का असर धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना है.

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