Ketu Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में केतु को छाया ग्रह माना जाता है. केतु का राशि परिवर्तन काफी अहम माना जाता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, जब केतु एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, तो इसका असर लंबे समय तक रहता है. 5 दिसंबर 2026 को केतु सिंह राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. केतु की चाल हमेशा उल्टी मानी जाती है. ऐसे में उनका यह गोचर कई राशियों के लिए खास रहने वाला है.

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कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं. खास बात यह है कि केतु साल 2027 में अपनी राशि नहीं बदलेंगे. वे पूरे साल कर्क राशि में ही रहेंगे. केतु के करीब 18 महीने तक कर्क राशि में रहने से सभी 12 राशियों पर इसका असर पड़ सकता है. हालांकि, तीन राशियों के लिए यह गोचर खास रहने वाला है. इन लोगों को धन और करियर में फायदा मिल सकता है. आइए जानते हैं कौन सी हैं ये तीन राशियां.

वृषभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए केतु का यह गोचर अनुकूल रह सकता है. इस दौरान आर्थिक स्थिति में सुधार होने के योग हैं. पैसों से जुड़ी परेशानियां कम हो सकती हैं. बचत बढ़ सकती है. बैंक बैलेंस में भी इजाफा होने की संभावना है. व्यापार करने वाले लोगों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है. कारोबार में आ रही दिक्कतें दूर हो सकती हैं. साथ ही, नए काम शुरू करने के अवसर भी मिल सकते हैं. कुल मिलाकर आर्थिक और व्यापारिक मामलों में यह समय आपके लिए अच्छा रह सकता है.

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कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए केतु का यह गोचर कई अच्छे मौके लेकर आ सकता है. नौकरी करने वाले लोगों की सैलरी बढ़ने के योग हैं. कमाई के नए रास्ते भी खुल सकते हैं. इस दौरान आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. आप अपने काम को लेकर ज्यादा उत्साहित रहेंगे. नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है. वहीं, जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें भी कोई अच्छा अवसर मिल सकता है. करियर और पैसों के मामले में यह समय आपके लिए अच्छा रह सकता है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए केतु का यह गोचर अच्छा रहने वाला है. इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है. पैसों से जुड़ी पुरानी परेशानियां कम होंगी. बचत करने में भी मदद मिलेगी. बैंक बैलेंस बढ़ने के योग हैं. व्यापार करने वाले लोगों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है. कारोबार में आ रही रुकावटें दूर हो सकती हैं. साथ ही, कोई नई योजना शुरू करने का मौका भी मिल सकता है. नौकरी और व्यापार दोनों में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. कुल मिलाकर आने वाला समय आपके लिए आर्थिक रूप से बेहतर साबित हो सकता है.

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