बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने वतन वापस लौट सकती हैं. इसको लेकर बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री और अवामी लीग के संयुक्त सचिव डॉ. हसन महमूद ने आजतक के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में शेख हसीना को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि शेख हसीना 16 दिसंबर यानी बांग्लादेश के विजय दिवस के मौके पर देश लौटेंगी.

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हसन महमूद के मुताबिक, 16 दिसंबर की तारीख बांग्लादेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन 1971 में देश ने मुक्ति हासिल की थी. उन्होंने कहा कि शेख हसीना देश को फिर से सही दिशा में ले जाने के लिए वापस आने का फैसला कर चुकी हैं.

पूर्व विदेश मंत्री ने दावा किया कि शेख हसीना को इस बात की पूरी जानकारी है कि उन्हें ऐसे मामलों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें वह 'कंगारू कोर्ट' मानती हैं. इसके बावजूद वह अपने फैसले पर कायम हैं और व्यक्तिगत या कानूनी परिणामों की परवाह किए बिना बांग्लादेश लौटने के लिए तैयार हैं.

तारिक रहमान के बाद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं

हसन महमूद ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) पर देश में अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जमीनी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है और इससे पहले यूनुस शासन के दौरान जो स्थिति थी, वही स्थिति बनी हुई है. उन्होंने अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए. हसन महमूद के मुताबिक, हिंदू अल्पसंख्यकों को अब भी निशाना बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ हमले जारी हैं. पूर्व मंत्री ने जुलाई और अगस्त 2024 के दौरान हुई हिंसा और हत्याओं को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने इस दौरान हुई घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी.

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शेख हसीना को लेकर क्या तैयारी कर रही अवामी दल?

भारत में शेख हसीना की वापसी को लेकर क्या तैयारी चल रही है, इस पर हसन महमूद ने दावा किया कि वह फिलहाल भारत में स्टेट गेस्ट के तौर पर रह रही हैं और उन्हें Z-प्लस सुरक्षा मिली हुई है. उनके मुताबिक, शेख हसीना अपनी वापसी को लेकर नई दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क और समन्वय कर रही हैं.

हसन महमूद ने बांग्लादेश के मौजूदा प्रशासन पर भारत विरोधी तत्वों के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश अब ऐसे तत्वों के लिए जगह बनता जा रहा है और मौजूदा नेतृत्व पाकिस्तान के हितों के अनुरूप आगे बढ़ रहा है. उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई. हसन महमूद ने दावा किया कि इंडोनेशियाई नौसेना द्वारा हाल में पकड़ा गया बड़ी मात्रा में विस्फोटक बांग्लादेश के रास्ते भारत पहुंचाने के लिए था. हालांकि, इस दावे के बारे में उन्होंने कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी.

पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की नजदीकियों पर भी जवाब

पूर्व विदेश मंत्री ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकी का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की संसद के स्पीकर इस समय एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पाकिस्तान के दौरे पर हैं. बांग्लादेश के मौजूदा प्रशासन की ओर से शेख हसीना की संभावित वापसी को लेकर दिए गए हालिया बयानों पर भी हसन महमूद ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने दावा किया कि इन बयानों से साफ है कि ढाका शेख हसीना की वापसी को लेकर परेशान और चिंतित है.

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