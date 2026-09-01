SCO के मंच पर PAK की ओछी हरकत, खुद को सेंटर में दिखाने के लिए शहबाज ने फोटो में दिखा दी छोटी सोच

किर्गिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के शिखर सम्मेलन में बड़ा ही दिलचस्प वाकया देखने को मिला. इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अन्य सदस्य देशों के नेताओं के अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी पहुंचे थे. खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन की तमाम नेताओं के साथ एससीओ फैमिली फोटो शेयर की, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कार्यालय ने उसी मंच की तस्वीर शेयर की लेकिन उसमें खेला कर दिया.
किर्गिस्तान के बिश्केक में एससीओ का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था. इस सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचे थे. यहां उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से एक साथ हाथ मिलाया. तीनों नेता गर्मजोशी से मुलाकात करते नजर आए. इस दौरान शहबाज शरीफ भी आसपास मौजूद थे, लेकिन वह मंच की तरफ साइड से पहुंचते नजर आए.
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मंच पर फोटो सेशन खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ की फैमिली फोटो शेयर की. वहीं, पाकिस्तान के पीएमओ के एक्स हैंडल से भी एक तस्वीर शेयर की गई, लेकिन इसमें फोटो को क्रॉप किया गया था.
पाकिस्तान पीएमओ ने फोटो से पीएम मोदी को कर दिया क्रॉप
पाकिस्तान के पीएमओ के एक्स हैंडल पर शेयर की गई तस्वीर में बाएं से दाएं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, कजाखस्तान के राष्ट्रपति कसीम-जोमार्ट तोकायेव, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, खुद शहबाज शरीफ, ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव नजर आ रहे हैं. हालांकि, इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी और चार अन्य नेता नजर नहीं आ रहे हैं.
शहबाज से पहले पीएम मोदी ने शेयर की SCO फैमिली फोटो
शहबाज शरीफ के कार्यालय की ओर से शेयर की गई तस्वीर से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ की पूरी फैमिली फोटो शेयर की थी. पीएम मोदी द्वारा शेयर की गई तस्वीर में सभी नेता नजर आ रहे हैं. इसमें शहबाज शरीफ के अलावा किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सदिर जापारोव, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान भी नजर आ रहे हैं.
सोशल मीडिया पर शहबाज का उड़ा मजाक
शहबाज शरीफ के कार्यालय की ओर से शेयर की गई इस क्रॉप्ड तस्वीर पर सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर मजाक उड़ाया. एक शख्स ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शेयर की गई पूरी तस्वीर ही कमेंट बॉक्स में डाल दी और लिखा कि ये है ‘फुल पिक्चर’. वहीं, एक अन्य यूजर ने पाकिस्तान के पीएमओ की तस्वीर पर ‘टिपिकल पाकिस्तान माइंडसेट’ लिखकर कमेंट किया.
एक सोशल मीडिया यूजर ने तो शहबाज शरीफ की तस्वीर के साथ भी छेड़छाड़ कर दी. इस तरह एससीओ समिट की एक सामान्य फैमिली फोटो सोशल मीडिया पर चर्चा और मजाक का विषय बन गई.