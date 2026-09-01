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माता- पिता को हाई बीपी तो क्या आपको भी होगी ये बीमारी ? डॉक्टर ने बताया कितना है खतरा

हाई बीपी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है. इसके होने के कई कारण है, लेकिन क्या अगर आपके माता- पिता को ये बीमारी है तो क्या आपको भी हो सकती है? इस बारे में डॉक्टर ने बताया है.

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ब्लड प्रेशर की जांच (Photo: Pexels)
ब्लड प्रेशर की जांच (Photo: Pexels)

हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत खतरनाक है. अब कम उम्र में भी ये हो रही है. इसके कारण हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने का भी खतर रहता है.ये बीमारी गलत खानपान और लाइफस्टाइल से होती है, लेकिन क्या अगर आपके माता- पिता को हाई बीपी रहता है तो ये बीमारी आपको भी हो सकती है. इसका एक से दूसरी जनरेशन में जाने का कितना खतरा है? 

हाई ब्लड प्रेशर का मतलब है कि आपकी नसों में बहने वाले खून का दबाव सामान्य से ज्यादा होना, अगर इसे कंट्रोल न किया जाए, तो यह आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है और सेहत से जुड़ी दूसरी परेशानियां पैदा कर सकता है. कोई व्यक्ति फिट है और खानपान का भी ध्यान रखता है तो भी उसको ये हो सकता है. क्योंकि हाई बीपी जेनेटिक भी होता है. जो एक से दूसरी जनरेशन में जा सकता है. 

माता- पिता से बच्चों में जा सकती है ये बीमारी

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दिल्ली के मेदांता मेडिसिटी मूलचंद अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉ तरुण कुमार ने इस बारे में बताया है. डॉ कुमार कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर वाले माता-पिता अपने बच्चे को ऐसा जीन दे सकते हैं, जिससे उस बच्चे को भविष्य में इस बीमारी के होने का खतरा बढ़ जाता है. इस तरह के केस भी देखे जाते हैं जहां व्यक्ति का लाइफस्टाइल और खानपान अच्छा है, लेकिन फिर भी उसको हाई बीपी हो गया है. ऐसा जेनेटिक के कारण हो सकता है.

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यह भी पढ़ें: एक दिन में इतने ड्राई फ्रूट्स खाने से कम हो सकता है हाई बीपी का खतरा, हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद

कब होता है हाई बीपी 

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार, हेल्दी ब्लड प्रेशर वह है जिसमें सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm Hg से कम और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm Hg से कम हो, यानी ब्लड प्रेशर 120/80 mm Hg से कम होना चाहिए. अगर आपका ब्लड प्रेशर इससे ज्यादा है, तो डॉक्टर इसे बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर या स्टेज 1 या 2 का हाइपरटेंशन मानते हैं. अगर बीपी  140/80 mm Hg से ज्यादा है तो फिर दवाओं की जरूरत भी पड़ सकती है. 

यह भी पढ़ें: हाई बीपी की है समस्या तो डाइट में जरूर शामिल करें ये चीजें, होती हैं फायदेमंद

अगर माता- पिता को हाई बीपी है तो क्या करें

डॉ. तरुण बताते हैं कि अगर माता- पिता को हाई बीपी की बीमारी है तो जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर को यह बात बताएं और नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहें. अगर आपका ब्लड प्रेशर अभी सही लेवल पर है, तो आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ जरूरी बदलाव करके इसे बहुत ज़्यादा बढ़ने से रोक सकते हैं. अगर आपका ब्लड प्रेशर सामान्य से ज्याद है, तो दवाइयों के साथ-साथ ये उपाय इसे वापस सही रेंज में लाने में आपकी मदद कर सकते हैं.

  1. वजन को सही बनाए रखना
  2. शराब का सेवन कम करना
  3. शारीरिक रूप से सक्रिय रहना
  4. धूम्रपान से बचना
---- समाप्त ----
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