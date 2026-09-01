पाकिस्तान क्रिकेट में हाहाकार! बीच सीरीज में 7 खिलाड़ी और 2 कोच बाहर, रमीज राजा बोले- ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया

पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का इंग्लैंड का दौरा अब तक बेहद निराशाजनक रहा है. टीम को शुरुआती दोनों ही मुकाबलों में बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा है. खिलाड़ियों के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने एक बड़ा फैसला ले लिया है.
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ ऐसा किया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है. बोर्ड ने बीच सीरीज में ही हेड कोच सरफराज अहमद, बॉलिंग कोच उमर गुल और मोहम्मद रिजवान समेत 7 खिलाड़ियों की छुट्टी कर दी है.
इस अजीबोगरीब फैसले पर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और पीसीबी के पूर्व अध्यक्ष रमीज राजा का गुस्सा फूट पड़ा है. बीबीसी के एक पॉडकास्ट में बात करते हुए रमीज राजा ने कहा कि क्रिकेट के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ. उन्होंने पीसीबी के इस फैसले को पैनिक बटन दबाना बताया है.
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पीसीबी पर रमीज राजा का फूटा गुस्सा
रमीज ने तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान ने तो सच में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. क्रिकेट में ऐसा नहीं होता. यह तो फुटबॉल जैसा हो गया है, जहां बीच सीजन में ही मैनेजर को निकाल दिया जाता है. सीरीज अभी चल रही है, बोर्ड आसानी से 10 दिन और इंतजार कर सकता था.
5 नए खिलाड़ियों की अचानक टीम में एंट्री
रमीज राजा इस बात से बहुत खफा हैं कि तीसरे टेस्ट मैच से ठीक पहले टीम में इतनी बड़ी उथल-पुथल मचा दी गई. 7 नए खिलाड़ियों को बुलाया गया है, जिनमें से 5 ने तो कभी टेस्ट क्रिकेट खेला ही नहीं है. रमीज ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह के बर्ताव से उन खिलाड़ियों का भी मनोबल टूटेगा जिन्हें बाहर निकाला गया है और जो नए आए हैं, वो भी डरे रहेंगे. इससे टीम में स्वार्थ बढ़ेगा और हर कोई सिर्फ अपनी जगह बचाने के लिए खेलेगा.
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दिग्गजों की बेइज्जती पर उठाए सवाल
सरफराज अहमद और उमर गुल जैसे दिग्गजों को जिस तरह से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, उस पर रमीज ने गहरी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने सालों तक पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, लेकिन उन्हें अचानक ऐसे बाहर कर दिया गया. अगर आप अपने दिग्गजों की इज्जत नहीं करेंगे तो भविष्य में पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कोई नौकरी क्यों करना चाहेगा?
जब रमीज राजा से पूछा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट का ये पूरा सिस्टम कैसे सुधरेगा तो उन्होंने बेबसी जताते हुए कहा कि मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है. सब कुछ बेपटरी हो चुका है. मुझे लगता है कि आने वाले एक-दो साल भी ऐसे ही उथल-पुथल वाले रहने वाले हैं.
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इंग्लैंड में पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच एक पारी और 103 रन से हारा था, जबकि लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट में उसे 194 रन से शिकस्त मिली थी. अब तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 9 सितंबर से बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला जाना है.