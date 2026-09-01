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टॉयलेट सीट लेकर सड़क पर उतरे कर्मचारी, नगर निगम के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन देख हर कोई रह गया हैरान- VIDEO

नगर निगम के खिलाफ सार्वजनिक शौचालय संचालकों और कर्मचारियों ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया. कर्मचारियों ने सड़क पर टॉयलेट सीटें रखकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कर्मचारियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई.

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टॉयलेट सीट लेकर प्रदर्शन करते नगर निगम के कर्मचारी. (photo: Screengrabs)
टॉयलेट सीट लेकर प्रदर्शन करते नगर निगम के कर्मचारी. (photo: Screengrabs)

चंडीगढ़ नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन तो आपने कई तरह के देखे होंगे, लेकिन शहर में सार्वजनिक शौचालयों के संचालन से जुड़े कर्मचारियों ने विरोध का ऐसा तरीका अपनाया, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर कर्मचारियों ने सड़क पर ही टॉयलेट सीटें रख दीं और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी.

सड़क पर टॉयलेट सीट देखकर राहगीर भी हुए हैरान
प्रदर्शन के दौरान सड़क पर टॉयलेट सीटें देखकर राहगीर भी हैरान रह गए. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी. कर्मचारियों का आरोप है कि नगर निगम की नीतियों और व्यवस्था के कारण उन्हें लंबे समय से कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. अपनी समस्याओं को लेकर वे लगातार अधिकारियों से शिकायत करते रहे, लेकिन उनकी मांगों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया.

कर्मचारियों का कहना है कि बार-बार शिकायत और मांग पत्र देने के बावजूद जब कोई समाधान नहीं हुआ तो उन्हें मजबूर होकर इस अनोखे तरीके से विरोध करना पड़ा. प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर टॉयलेट सीटें रखकर नगर निगम प्रशासन को अपनी स्थिति का अहसास कराने की कोशिश की.

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प्रदर्शन के दौरान पुलिस से भी हुई धक्का-मुक्की
विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची. कर्मचारियों को सड़क से हटाने को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की हो गई. हालांकि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर डटे रहे.

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प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम प्रशासन से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान करने की मांग की है. कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा.

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