Kal Ka Rashifal 2 September 2026: कल के दिन 2 राशियां पैसों के मामले में रहें सावधान, यहां पढ़ें पूरा राशिफल

मेष राशि: प्रभावशाली रहेगा व्यक्तित्व, आय के बनेंगे नए स्रोत

मेष राशि के जातक सबको साथ लेकर चलेंगे और उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली बना रहेगा. भूमि और भवन से जुड़े कार्य आसानी से पूरे होंगे.

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नए तौर-तरीकों से कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और विविध प्रयासों में तेजी आएगी. साझेदारी में बड़ी सफलता हासिल होगी तथा आय के नए स्रोत बनेंगे. हितलाभ में निरंतर बढ़ोतरी होगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 2, 3, 5 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): भूरा

कल का उपाय (kal ke upay): सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्रीगणेश जी पर चोला चढ़ाएं. मोदक एवं मिष्ठान्न प्रसाद में बांटें. 'ओम् बुं बुधाय नमः' का जाप करें. रुटीन संवारें.

वृष राशि: बजट बनाकर आगे बढ़ें, लेनदेन में बरतें सावधानी

वृष राशि के जातकों की वित्तीय स्थिति साधारण रहेगी. कारोबारी स्थिति मिली-जुली रहने वाली है, इसलिए उधारी के लेनदेन से बचें.

घर में सामंजस्य बना रहेगा. बजट बनाकर आगे बढ़ें और अपने फिजूलखर्च पर अंकुश रखें. दूर-देश के मामले आसानी से हल होंगे. करियर और कारोबार में पूरी विनम्रता बनाए रखें.

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शुभ अंक (Lucky Number): 2, 3, 5 और 6

शुभ रंग (Lucky Color): सिल्वर

कल का उपाय (kal ke upay): सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्रीगणेश जी पर चोला चढ़ाएं. मोदक एवं मिष्ठान्न प्रसाद में बांटें. 'ओम् बुं बुधाय नमः' का जाप करें. धैर्य रखें.

मिथुन राशि: करियर के मामलों में आएगी तेजी, व्यावसायिक पक्ष होगा मजबूत

मिथुन राशि के जातकों के करियर से जुड़े मामले तेजी से गति पकड़ेंगे. आप सबको साथ लेकर चलेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रभावी रहेंगे.

पढ़ाई-लिखाई में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे. आपकी कार्य योजनाएं तेजी से आगे बढ़ेंगी और व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे. आर्थिक गतिविधियों में अनुशासन रखें और सूझबूझ से आगे बढ़ें.

शुभ अंक (Lucky Number): 2, 3 और 5

शुभ रंग (Lucky Color): हल्का भूरा

कल का उपाय (kal ke upay): सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्रीगणेश जी पर चोला चढ़ाएं. मोदक एवं मिष्ठान्न प्रसाद में बांटें. 'ओम् बुं बुधाय नमः' का जाप करें. सक्रिय रहें.

कर्क राशि: पद-प्रतिष्ठा में होगी वृद्धि, घर में बना रहेगा आनंद

कर्क राशि के जातकों की कार्यकुशलता बढ़ेगी और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आप अपनी जिम्मेदारियों को सफलता से निभाएंगे और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा.

लेनदेन में संकोच समाप्त होगा. भवन और वाहन से जुड़े प्रयास सफल होंगे. करियर और व्यापार में तेजी बनी रहेगी तथा घर-परिवार में आनंद का खुशनुमा वातावरण रहेगा.

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शुभ अंक (Lucky Number): 2, 3 और 5

शुभ रंग (Lucky Color): मूनलाइट

कल का उपाय (kal ke upay): सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्रीगणेश जी पर चोला चढ़ाएं. मोदक एवं मिष्ठान्न प्रसाद में बांटें. 'ओम् बुं बुधाय नमः' का जाप करें. सहयोग बनाए रखें.

सिंह राशि: धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी रुचि, आर्थिक स्थिति होगी बेहतर

सिंह राशि के जातक अपने लक्ष्यों को साधने में आगे रहेंगे. लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं और धार्मिक मामलों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी.

संचार तंत्र मजबूत होगा तथा आपकी आर्थिक स्थितियां काफी बेहतर होंगी. वाणिज्यिक और सामाजिक विषयों में गति आएगी. अपनी कला और कौशल के बल पर तय लक्ष्य हासिल करेंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 2, 3 और 5

शुभ रंग (Lucky Color): पिस्ता कलर

कल का उपाय (kal ke upay): सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्रीगणेश जी पर चोला चढ़ाएं. मोदक एवं मिष्ठान्न प्रसाद में बांटें. 'ओम् बुं बुधाय नमः' का जाप करें. तीर्थ जाएं.

कन्या राशि: स्वास्थ्य संकेतों पर दें ध्यान, किसी के बहकावे में न आएं

कन्या राशि के जातक अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज न करें और शरीर के संकेतों पर ध्यान दें. परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा.

बातचीत में गंभीरता रखें. आर्थिक क्षेत्रों में अचानक नए अवसर बन सकते हैं. किसी के धोखे या बहकावे में न आएं. अपनी वाणी और व्यवहार में संयम, विवेक और नम्रता बनाए रखें.

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शुभ अंक (Lucky Number): 2, 3 और 5

शुभ रंग (Lucky Color): गहरा हरा

कल का उपाय (kal ke upay): सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्रीगणेश जी पर चोला चढ़ाएं. मोदक एवं मिष्ठान्न प्रसाद में बांटें. 'ओम् बुं बुधाय नमः' का जाप करें. ठगी में न आएं.

तुला राशि: साख और सम्मान में होगी वृद्धि, साझेदारी के प्रयासों को मिलेगा बल

तुला राशि के जातकों का औद्योगिक उत्पादन बेहतर रहेगा. करियर और व्यापार में आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा तथा मिले अवसरों का पूरा लाभ उठाएंगे.

नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा मिलेगा और भूमि-भवन से जुड़े मामले हल होंगे. साझेदारी के प्रयासों को बल मिलेगा और समाज में साख-सम्मान बढ़ेगा. आर्थिक पक्ष मजबूत स्थिति में रहेगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 2, 3, 5 और 6

शुभ रंग (Lucky Color): फिरोजा के समान

कल का उपाय (kal ke upay): सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्रीगणेश जी पर चोला चढ़ाएं. मोदक एवं मिष्ठान्न प्रसाद में बांटें. 'ओम् बुं बुधाय नमः' का जाप करें. विनम्रता रखें.

वृश्चिक राशि: चालाक लोगों से बनाएं दूरी, उधार के लेनदेन से बचें

वृश्चिक राशि के जातक अपनी कार्यकुशलता से अलग जगह बनाएंगे. चालाक लोगों और धूर्तों से उचित दूरी बनाकर रखें तथा लिखापढ़ी के काम में सजग रहें.

उधार लेनदेन से बचें. नौकरीपेशा जातकों का प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा. खर्च थोड़े ऊंचे रह सकते हैं, इसलिए अपने तय बजट के हिसाब से ही चलें और लेनदेन में स्पष्टता रखें.

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शुभ अंक (Lucky Number): 2, 3, 5 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): लहसुनिया

कल का उपाय (kal ke upay): सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्रीगणेश जी पर चोला चढ़ाएं. मोदक एवं मिष्ठान्न प्रसाद में बांटें. 'ओम् बुं बुधाय नमः' का जाप करें. स्पष्ट बने रहें.

धनु राशि: बौद्धिक पक्ष होगा मजबूत, मित्रों के साथ बिताएंगे सुखद समय

धनु राशि के जातक जरूरी चर्चाओं में उत्साह दिखाएंगे. बौद्धिक पक्ष मजबूत रहेगा और महत्वपूर्ण कार्यों को तेजी से निपटाने में सफल होंगे.

व्यापारिक मामलों में रुचि बनी रहेगी और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. मित्रों के साथ सुखद पल बिताएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे और लाभ में अच्छी वृद्धि दर्ज होगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 2 और 3

शुभ रंग (Lucky Color): बादामी

कल का उपाय (kal ke upay): सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्रीगणेश जी पर चोला चढ़ाएं. मोदक एवं मिष्ठान्न प्रसाद में बांटें. 'ओम् बुं बुधाय नमः' का जाप करें. पहल बनाए रखें.

मकर राशि: पारिवारिक संबंधों में होगा सुधार, कामकाज में मिलेगा बड़ा लाभ

मकर राशि के जातक व्यक्तिगत मामलों में बड़प्पन से काम लें. अतिसंवेदनशीलता से बचें. पारिवारिक संबंधों में सुधार आएगा और सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी.

कार्यव्यवस्था और प्रबंधन काफी मजबूत रहेगा. कामकाज में आपकी रुचि बनी रहेगी और पेशेवर प्रदर्शन के बल पर उम्मीद से बेहतर लाभ हासिल होगा.

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शुभ अंक (Lucky Number): 2, 5 और 8

शुभ रंग (Lucky Color): खाकी

कल का उपाय (kal ke upay): सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्रीगणेश जी पर चोला चढ़ाएं. मोदक एवं मिष्ठान्न प्रसाद में बांटें. 'ओम् बुं बुधाय नमः' का जाप करें. विनम्रता बढ़ाएं.

कुंभ राशि: सामाजिक विषयों में बढ़ेगी सक्रियता, पद-प्रतिष्ठा में होगी वृद्धि

कुंभ राशि के जातकों की समाज से जुड़े विषयों में सक्रियता बढ़ेगी. व्यापार में स्थिति काफी बेहतर रहेगी और कार्यक्षेत्र में आपका पराक्रम बना रहेगा.

भाई-बहनों के बीच प्रेम बढ़ेगा. शिक्षा के प्रयास सफल होंगे और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. महत्वपूर्ण सूचनाएं हासिल होंगी और करीबियों का पूरा समर्थन मिलेगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 2, 3, 5 और 8

शुभ रंग (Lucky Color): फिरोजी

कल का उपाय (kal ke upay): सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्रीगणेश जी पर चोला चढ़ाएं. मोदक एवं मिष्ठान्न प्रसाद में बांटें. 'ओम् बुं बुधाय नमः' का जाप करें. आस्था रखें.

मीन राशि: घर में रहेगा खुशियों का माहौल, मिलेंगे आकर्षक प्रस्ताव

मीन राशि के जातक कुल के लोगों के साथ सुखद समय बिताएंगे. भ्रम और बहकावे में आने से बचें तथा अपने daily routine को बेहतर बनाकर रखें.

बिना सोचे-समझे जोखिम लेने से बचें. परिवार के लोग हर कदम पर मदद करेंगे. रहन-सहन का स्तर सुधरेगा और आकर्षक प्रस्ताव मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.

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शुभ अंक (Lucky Number): 2, 3, 6 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): गुड़ समान

कल का उपाय (kal ke upay): सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्रीगणेश जी पर चोला चढ़ाएं. मोदक एवं मिष्ठान्न प्रसाद में बांटें. 'ओम् बुं बुधाय नमः' का जाप करें. सबका सत्कार करें.

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