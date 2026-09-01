Small Wardrobe Storage Tips: छोटी अलमारी में ठूंस-ठूंसकर रखते हैं कपड़े? आजमाएं ये 7 आसान ट्रिक्स, दोगुने कपड़े मिनटों में होंगे फिट!

Small Wardrobe Storage Tips: परिवार में सभी के कपड़ों के लिए अगर आपके छोटे से घर में भी सिर्फ एक अलमारी है, जिसकी वजह से आधे कपड़े घर में इधर-उधर फैले रहते हैं. या अलमारी खोलते ही कपड़ों का पहाड़ आपके ऊपर गिरने लगता है, जिसकी वजह से आप मेहमानों के सामने अलमारी खोलने में भी झिझकते हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. इसमें अक्सर परेशानी अलमारी के साइज की नहीं, बल्कि कपड़ों को ऑर्गेनाइज्ड करने के तरीके की होती है.

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आपकी छोटी-सी अलमारी में ही काफी सारे कपड़े फिट हो जाएंगे, बस इसके लिए आपको थोड़ी-सी स्मार्ट प्लानिंग और कुछ आसान ट्रिक्स की जरूरत होती है. आइए हम आपको छोटी अलमारी में ज्यादा कपड़ों को रखने की आसान तरीके बताते हैं, जिनकी मदद से आप आप छोटी सी अलमारी में भी ज्यादा कपड़े आसानी से रख पाएंगे.

कपड़ों को फोल्ड करने का तरीका बदलें

आमतौर पर घरों में लोग कपड़ों को एक के ऊपर एक तय बनाकर रखते हैं, जबकि ऐसा करने के बजाय उन्हें वर्टिकल फोल्डिंग करके रखें. इस तरीके में कपड़े खड़े करके रखे जाते हैं, जिससे एक ही नजर में सारे कपड़े दिखाई भी देते हैं और इससे नीचे रखे कपड़ों को निकालने के लिए पूरी स्टैक खराब भी नहीं करना पड़ता है. इस स्मार्ट तरीके से अलमारी की जगह भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल होती है.

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एक हैंगर पर रखें कई कपड़े

अगर आपकी अलमारी में हैंगिंग स्पेस कम है, तो मल्टी-लेयर हैंगर का इस्तेमाल कर सकती हैं. इसमें एक ही हैंगर पर कई कपड़े टांगे जा सकते हैं. आप शर्ट, टॉप, स्कार्फ या हल्के कपड़ों को इस तरह सही तरीके से इसमें टांग सकती हैं, इससे रॉड पर खाली जगह का बेहतर इस्तेमाल होगा.

सीजन के हिसाब से कपड़े अलग करें

अलमारी में कपड़ों को सही से रखने के लिए पहले तो आपको सीजन के हिसाब से कपड़ों को रखना चाहिए. हर मौसम में सभी कपड़ों को अलमारी में रखने की जरूरत नहीं होती. गर्मियों में भारी जैकेट, स्वेटर और ऊनी कपड़ों को अलग बॉक्स या स्टोरेज बैग में रखें. इसी तरह सर्दियों में बहुत पतले समर कपड़ों को अलग किया जा सकता है. इससे रोजाना इस्तेमाल होने वाले कपड़ों के लिए काफी स्पेस मिल जाता है.

दरवाजे की जगह का भी करें इस्तेमाल

अलमारी के कंपार्टमेंट ही नहीं बल्कि आप उसका दरवाजा भी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. अलमारी के गेट पर पीछे की साइड आप छोटे हुक या ऑर्गनाइजर लगाकर स्कार्फ, बेल्ट, टाई और छोटे बैग रख सकते हैं. इस ट्रिक से अलमारी के अंदर की जगह पर ज्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ता है और ज्यादा कपड़े भी वॉर्डरोब में आ जाते हैं.

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छोटे कपड़ों के लिए बॉक्स रखें

अक्सर लोग मोजे, रूमाल, स्टोल और दूसरे छोटे कपड़ों को सीधे अलमारी में रख देते हैं, जिसकी वजह से पूरी वॉर्डरोब बिखरी हुई दिखाई देती है. इसके बजाय छोटे ऑर्गनाइजिंग बॉक्स या डिवाइडर का इस्तेमाल करें. इससे एक ही जगह पर ज्यादा सामान व्यवस्थित तरीके से रखा जा सकता है.

वैक्यूम स्टोरेज बैग आएंगे काम

बहुत मोटे और कम इस्तेमाल होने वाले कपड़ों के लिए वैक्यूम स्टोरेज बैग का इस्तेमाल सही हो सकता है. इनमें हवा निकालने के बाद कपड़ों का वॉल्यूम काफी कम हो जाता है और उन्हें बेड के नीचे या अलमारी के ऊपर आसानी से रखा जा सकता है.

कपड़ों की छंटाई सबसे जरूरी

अलमारी में कपड़ों को सही तरीके से रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले उन कपड़ों को अलग कर लें जिन्हें आप लंबे समय से पहन नहीं रहे हैं. जो कपड़े फिट नहीं आते, खराब हो चुके हैं या महीनों से इस्तेमाल नहीं हुए हैं, उन्हें अलग करने से काफी जगह खाली हो सकती है. ऐसा करना इसलिए जरूरी है कि क्योंकि ज्यादातर बेकार कपड़े ही अलमारी में जगह घेर रहे होते हैं.

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