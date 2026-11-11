माइल हाई क्लब... फ्लाइट में रोमांस करने की बुकिंग, कपल को मिलता है प्राइवेट टाइम!

आपने होटल, रिसॉर्ट और प्राइवेट विला में कपल्स को समय बिताते तो सुना होगा, लेकिन क्या कभी आसमान में उड़ते प्लेन के अंदर रोमांस करने के बारे में सुना है? दुनिया में एक ऐसा क्लब है, जिसकी मेंबरशिप पाने के लिए लोग हजारों रुपये खर्च करते हैं. इसे 'माइल हाई क्लब' कहा जाता है.

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खास बात यह है कि अमेरिका के लास वेगास में एक कंपनी कपल्स को इसके लिए बाकायदा प्राइवेट फ्लाइट बुक करने की सुविधा देती है. द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 45 मिनट की इस उड़ान में बेड की व्यवस्था होती है, ताकि कपल आसमान में अपने पार्टनर के साथ निजी पल बिता सके.

दरअसल, माइल हाई क्लब उन लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक मजाकिया नाम है, जिन्होंने उड़ान के दौरान विमान में संबंध बनाए हों. लेकिन अब कुछ कंपनियां इस अनुभव को खास बनाने के लिए प्राइवेट फ्लाइट तक ऑफर कर रही हैं.

माइल हाई क्लब की शुरुआत कहां से हुई ?

इस क्लब की कहानी आज से करीब 100 साल पुरानी बताई जाती है. इसकी शुरुआत का किस्सा अमेरिकी पायलट और आविष्कारक लॉरेंस बर्स्ट स्पेरी से जुड़ा है. जून 1914 में पेरिस में विमानन सुरक्षा से जुड़ी एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी. इसमें 21 साल के स्पेरी ने अपने आविष्कार ऑटोपायलट का ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई.

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उन्होंने ऑटोपायलट की मदद से अपने बाइप्लेन को बिना लगातार हाथों से कंट्रोल किए सीधा और एक ही ऊंचाई पर उड़ाकर दिखाया. यहां तक कि वह विमान के एक पंख पर खड़े हो गए और विमान अपने आप उड़ता रहा. इस कारनामे के लिए उन्हें 10 हजार डॉलर का इनाम मिला.

ऑटोपायलट तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह था कि इससे पायलट को लंबी उड़ानों के दौरान लगातार विमान का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रखना पड़ता था. इससे उनकी थकान कम हुई और हवाई सफर ज्यादा सुरक्षित बनाने में मदद मिली. लेकिन स्पेरी के इस आविष्कार से जुड़ा एक किस्सा ऐसा भी है, जिसने उन्हें माइल हाई क्लब का संस्थापक बना दिया.

विमान में रोमांस का किस्सा और फिर हादसा

कहानी के मुताबिक, नवंबर 1916 के आखिर में स्पेरी अपने कर्टिस फ्लाइंग बोट C-2 विमान को न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के पास करीब 500 फीट की ऊंचाई पर उड़ा रहे थे. उनके साथ सिंथिया पोल्क नाम की महिला भी थीं.

स्पेरी ने ऑटोपायलट की मदद से विमान को उड़ता छोड़ दिया और अपनी महिला साथी के साथ रोमांस करने लगे. इसी दौरान दोनों की हरकतों से ऑटोपायलट का कंट्रोल हट गया और विमान नीचे ग्रेट साउथ बे में जा गिरा.

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हादसे के बाद जब बत्तखों का शिकार करने वाले कुछ लोगों ने दोनों को पानी से बाहर निकाला तो वे बिना कपड़ों के थे. स्पेरी ने सफाई दी कि विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के दौरान तेज झटके से उनके और महिला के सारे कपड़े उतर गए थे. हालांकि, न्यूयॉर्क के एक टैब्लॉयड अखबार ने इस सफाई पर भरोसा नहीं किया और अगले दिन मजेदार हेडलाइन छापी- 'Aerial Petting Ends in Wetting'.

इसी घटना के बाद स्पेरी को माइल हाई क्लब का फाउंडर माना जाने लगा. हालांकि, इस किस्से की ऐतिहासिक सच्चाई को लेकर पूरी तरह पुख्ता प्रमाण नहीं हैं.

अब 45 मिनट की प्राइवेट फ्लाइट में रोमांस का मौका

आज के दौर में माइल हाई क्लब का अनुभव कुछ खास एजेंसियां ऐसी सर्विस देती है. अमेरिका के लास वेगास में एक चार्टर कंपनी इसके लिए खास फ्लाइट बुक करने की सुविधा देती है.

कंपनी की पेशकश के मुताबिक, करीब 995 डॉलर यानी लगभग 83 हजार रुपये में कपल को 45 मिनट की प्राइवेट फ्लाइट मिलती है. इसमें सेसना विमान के अंदर बेड की व्यवस्था होती है. इसका मकसद ही कपल को उड़ान के दौरान एक-दूसरे के साथ निजी समय बिताने का मौका देना है.

हालांकि, इस बुकिंग में कंपनी पार्टनर उपलब्ध नहीं कराती. यानी आपको अपने साथी के साथ ही फ्लाइट बुक करनी होगी. अगर आप अपने साथ किसी अतिरिक्त साथी को ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए 200 डॉलर अलग से देने होंगे.

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इस अनुभव के साथ कंपनी की ओर से माइल हाई क्लब की मेंबरशिप का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जिस पर पायलट के हस्ताक्षर होते हैं. दिलचस्प बात यह है कि पायलट उड़ान के दौरान नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन पहनता है, ताकि कपल को पूरी प्राइवेसी मिल सके. शैंपेन पीने का मन हो तो उसके लिए अलग से पैसे देने होंगे.

क्या लोग सच में इसके लिए हजारों रुपये खर्च करते हैं?

सुनने में यह आइडिया भले ही अजीब लगे, लेकिन कुछ लोग इसके लिए अच्छी-खासी रकम खर्च करते हैं. न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में पार्टी प्लानर फ्रेलिमा हॉवर्ड ने बताया था कि वह और उनके पति पहले भी माइल हाई क्लब का हिस्सा बन चुके थे. लेकिन प्राइवेट फ्लाइट में ऐसा अनुभव लेना उनके लिए खास था. उन्होंने इसे शानदार, खास और पूरी तरह निजी अनुभव बताया.

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हालांकि, हर देश में इस तरह की सुविधा आसानी से शुरू नहीं की जा सकती. ब्रिटेन में 2011 में सिविल एविएशन अथॉरिटी ने माइल हाई फ्लाइट्स नाम की एक कंपनी को दोबारा उड़ान संचालन की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था. अधिकारियों का मानना था कि उड़ान के दौरान इस तरह की गतिविधियां पायलट का ध्यान भटका सकती हैं.

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यानी आसमान में रोमांस का यह आइडिया भले ही लोगों को रोमांचक लगे, लेकिन इसके साथ विमान की सुरक्षा और नियमों का सवाल भी जुड़ा हुआ है.

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