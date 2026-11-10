हवा में तीन घंटे तक लटकी रही सांसें: हिमाचल में हाईटेंशन बिजली के तारों में उलझा रूसी पैराग्लाइडर, ऐसे बची जान

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पैराग्लाइडिंग के दौरान एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. बीड़ बिलिंग से उड़ान भरने वाला रूस का एक पैराग्लाइडर पायलट मंडी-पधर हाईवे पर टांडू के समीप करीब 200 फीट की ऊंचाई पर 33 केवी हाईटेंशन बिजली लाइन के बीच फंस गया. पायलट की जान करीब तीन घंटे तक हवा में लटकी रही.सूचना मिलते ही प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंचे. कड़ी मशक्कत के बाद पायलट को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया.

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दरसअल, सोमवार दोपहर को 2 बजे के करीब रूसी पायलट ने बीड़ बिलिंग से पैराग्लाइडिंग के लिए उड़ान भरी थी. उड़ान के दौरान वह नियंत्रण खो बैठा और टांडू के पास 33 केवी हाईटेंशन तारों में उलझ गया. करीब 200 फीट की ऊंचाई पर पायलट के फंसने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सबसे पहले बिजली की लाइन बंद करवाई गई, ताकि रेस्क्यू अभियान के दौरान किसी तरह का करंट लगने का खतरा न रहे.

इसके बाद बचाव दल ने सड़क निर्माण कार्य में जुटी गाबर कंस्ट्रक्शन कंपनी की मशीनरी की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया. मौके पर पहुंची एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अग्निशमन विभाग और पुलिस की टीमों ने संयुक्त रूप से बचाव कार्य में सहयोग किया.

इस दौरान सुंदरनगर से पहुंचे SDRF जवान नवीन कुमार ने करीब 200 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर बेहद जोखिम भरे हालात में रूसी पायलट को सुरक्षित बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई.

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करीब तीन घंटे तक चले इस चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू अभियान के बाद पायलट को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया. इसके बाद उसे प्राथमिक उपचार के लिए जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया गया, जहां उसे भर्ती करवाया गया है.

DC और SP ने संभाली कमान

घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस विभाग हरकत में आ गए. DC अपूर्व देवगन, SP विनोद कुमार, SDM पधर सुरजीत सिंह, SDM सदर और DSP लोकेंद्र नेगी सहित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पर रेस्क्यू अभियान की निगरानी की. अधिकारियों ने विभागों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक संसाधन जुटाने और बचाव कार्य को सुरक्षित ढंग से पूरा करवाने के लिए प्रयास किए.

तीन घंटे तक थमा रहा मंडी-पधर सुपर हाईवे

रेस्क्यू अभियान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंडी-पधर सुपर हाईवे पर करीब तीन घंटे तक यातायात प्रभावित रहा. घटनास्थल के आसपास लोगों की भारी भीड़ जुटने और बचाव कार्य के लिए मशीनरी की आवाजाही के चलते मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. पुलिस ने यातायात व्यवस्था संभालते हुए रेस्क्यू टीमों को काम करने के लिए आवश्यक स्थान उपलब्ध करवाया. हालांकि, लोगों को कुछ समय तक परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन पायलट की जिंदगी बचाने के लिए सभी ने प्रशासन का सहयोग किया.

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