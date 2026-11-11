गोवा: पहले 3 साल की बच्ची, अब 4 साल की मासूम! एक हफ्ते में हैवानियत की दूसरी घटना

गोवा में 4 साल की बच्ची से हैवानियत का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. राज्य में एक हफ्ते के भीतर नाबालिग से रेप की यह दूसरी घटना है. यह घटना कुशावती जिले के कानाकोना तालुका स्थित श्रीस्थल गांव में मंगलवार देर रात हुई.

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पुलिस ने बुधवार को मामले की जानकारी दी. घटना की सूचना मिलने के कुछ ही समय बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई घटना की जानकारी पुलिस तक पहुंचने के तुरंत बाद की गई.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की उम्र करीब 25 साल है. अधिकारी के मुताबिक, वह मूल रूप से बिहार का रहने वाला है. आरोपी घटना से 2 दिन पहले ही गोवा पहुंचा था और वहां एक स्थानीय बेकरी में काम कर रहा था.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित बच्ची और उसके माता-पिता के बयान एक NGO प्रतिनिधि की मौजूदगी में दर्ज किए जा रहे हैं. कुछ समय बाद आरोपी के पहचान से जुड़ी ज्यादा जानकारी दी जाएगी.

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एक ही हफ्ते में दूसरी घटना

गोवा में इसी हफ्ते हैवानियत की यह दूसरी घटना है. इससे पहले उत्तरी गोवा जिले के मापुसा शहर में रविवार रात 3 साल की बच्ची से बलात्कार का मामला सामने आया था. अब तक पुलिस को मापुसा के मामले में कोई सफलता नहीं मिली है. आरोपी अज्ञात है और उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोमवार को नाबालिगों से रेप की ऐसी घटनाओं पर बयान दिया था. उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है और वे सलाखों के पीछे जाएंगे. गोवा में एक ही हफ्ते में सामने आए दोनों मामलों से सनसनी मच गई है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

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