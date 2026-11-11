scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गोवा: पहले 3 साल की बच्ची, अब 4 साल की मासूम! एक हफ्ते में हैवानियत की दूसरी घटना

गोवा के श्रीस्थल गांव में 4 साल की बच्ची से रेप के आरोप में पुलिस ने करीब 25 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया है. एक हफ्ते में नाबालिग से हैवानियत का यह दूसरा मामला सामने आया है.

Advertisement
X
पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है (Representational)
पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है (Representational)

गोवा में 4 साल की बच्ची से हैवानियत का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. राज्य में एक हफ्ते के भीतर नाबालिग से रेप की यह दूसरी घटना है. यह घटना कुशावती जिले के कानाकोना तालुका स्थित श्रीस्थल गांव में मंगलवार देर रात हुई.

पुलिस ने बुधवार को मामले की जानकारी दी. घटना की सूचना मिलने के कुछ ही समय बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई घटना की जानकारी पुलिस तक पहुंचने के तुरंत बाद की गई.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की उम्र करीब 25 साल है. अधिकारी के मुताबिक, वह मूल रूप से बिहार का रहने वाला है. आरोपी घटना से 2 दिन पहले ही गोवा पहुंचा था और वहां एक स्थानीय बेकरी में काम कर रहा था. 

सम्बंधित ख़बरें

Ahbay Deol
जंगल के बीच अभय देओल का आलीशान ग्लास हाउस
India's Slowest Vande Bharat Bengaluru-Goa Train to Take 13 Hours, Run Below 55 Kmph
13 घंटे में 670 KM... ये होगी देश की सबसे धीमी वंदे भारत! सिर्फ 55 Kmph स्पीड
नवंबर में घूमें यहां (Photo- ITG)
पहाड़, समुद्र और रेगिस्तान, फैमिली ट्रिप के लिए बेस्ट हैं ये 10 जगहें
Bengaluru-Mumbai Vande Bharat Sleeper Ready for Trials, Check Route and Fare
13 घंटे में गोवा से बेंगलुरु... वंदे भारत को मिली मंजूरी, वेस्टर्न घाट की खूबसूरत वादियों से गुजरेगी ट्रेन
SIR के बाद UP समेत 5 राज्यों में कितने वोटर बचे?

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित बच्ची और उसके माता-पिता के बयान एक NGO प्रतिनिधि की मौजूदगी में दर्ज किए जा रहे हैं. कुछ समय बाद आरोपी के पहचान से जुड़ी ज्यादा जानकारी दी जाएगी. 

यह भी पढ़ें: बिहार के बेगूसराय में हैवानियत की इंतहा: गैंगरेप पीड़िता को छत से फेंका, हालत गंभीर

Advertisement

एक ही हफ्ते में दूसरी घटना

गोवा में इसी हफ्ते हैवानियत की यह दूसरी घटना है. इससे पहले उत्तरी गोवा जिले के मापुसा शहर में रविवार रात 3 साल की बच्ची से बलात्कार का मामला सामने आया था. अब तक पुलिस को मापुसा के मामले में कोई सफलता नहीं मिली है. आरोपी अज्ञात है और उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है. 

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोमवार को नाबालिगों से रेप की ऐसी घटनाओं पर बयान दिया था. उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है और वे सलाखों के पीछे जाएंगे. गोवा में एक ही हफ्ते में सामने आए दोनों मामलों से सनसनी मच गई है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    इस शहर में 13 से शुरू होगी मेट्रो की नई लाइन, लाखों लोगों को फायदा |
    क्वालकॉम छंटनी में गई इंजीन‍ियर की नौकरी, 26 लाख था पैकेज... सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस |
    केले की खेती को कैसे बनाया अधिक मुनाफे का कारोबार? जानिए धीरेंद्र देसाई से |
    विरासत बचाने के साथ रोजगार भी, देशावरी पान से मयंकिता ने खड़ा किया कारोबार |
    'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान..' भजन गाने वाले सुनील लोधी की किस्मत! मंत्री ने गिफ्ट की बजाज पल्सर, पूरा किया बरसों पुराना सपना |
    सरकारी अफसरों को अब मिलेंगे 1.8 लाख तक के लैपटॉप-टैबलेट, 4 साल बाद रख सकेंगे अपने पास |
    भाई दूज पर हरे रंग के काफ्तान में छाईं सारा तेंदुलकर, गर्ल्स गैंग के साथ आईं नजर, PHOTO |
    'दुनिया को ये सुनना चाहिए...' पिता की 'तू ही रे' ने मचाया धमाल, 70 लाख व्यूज |
    बुजुर्गों को चाहिए साथ और देखभाल, स्टार्टअप दे रहे 'किराए के पोते-पोती' की सुविधा |
    खेती के साथ बिजली बेचकर कमा रहे लाखों, किसान कजोड़मल की कहानी
    Advertisement