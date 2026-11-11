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पहले प्यार भरी चैट, फिर मिलने का बुलावा... 'हीना पटेल' के हनीट्रैप में फंसा आइसक्रीम कारोबारी

अहमदाबाद में डेटिंग ऐप पर 'हीना पटेल' नाम की युवती से दोस्ती एक कारोबारी को भारी पड़ गई. मुलाकात के बहाने बुलाकर उसे कथित फर्जी क्राइम ब्रांच के लोगों ने अगवा कर लिया. तीन घंटे तक मारपीट और धमकी देकर 6.40 लाख रुपये ऐंठ लिए गए. शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

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कार में अगवा कर 3 घंटे पीटा.(Photo: AI-generated)
कार में अगवा कर 3 घंटे पीटा.(Photo: AI-generated)

गुजरात के अहमदाबाद में डेटिंग ऐप के जरिए हनीट्रैप में फंसाकर एक कारोबारी से लाखों रुपये ऐंठने का मामला सामने आया है. वस्त्राल इलाके में आइसक्रीम मशीन बनाने का कारोबार करने वाले 35 वर्षीय युवक को 'हीना पटेल' नाम की युवती ने पहले प्यार भरी बातों और मैसेज के जरिए अपने जाल में फंसाया. इसके बाद कथित तौर पर झूठी पहचान बताकर कुछ लोगों ने उसका अपहरण किया, मारपीट की और पुलिस केस में फंसाने की धमकी देकर 6.40 लाख रुपये वसूल लिए.

पीड़ित व्यापारी वस्त्राल में रहता है. पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, करीब दो महीने पहले उसने अपने मोबाइल में एक डेटिंग ऐप डाउनलोड किया था. इसी ऐप पर उसकी मुलाकात 'हीना पटेल' नाम की युवती से हुई. दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे दोस्ती गहरी हो गई. युवती लगातार उसे प्यार भरे संदेश और तस्वीरें भेजती थी, जिससे कारोबारी उसके करीब आता चला गया.

यह भी पढ़ें: अहमदाबाद में फुटपाथ पर सो रहे 3 लोगों को फॉर्च्यूनर ने कुचला, महिला की मौत, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार

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बीती 6 तारीख को हीना ने अहमदाबाद आने की बात कहकर युवक को हाथीजन सर्कल के पास मिलने के लिए बुलाया. मुलाकात के बाद दोनों एक सुनसान जगह पर बैठे थे. इसी दौरान एक कार में सवार तीन लोग वहां पहुंचे. उन्होंने युवक को धमकाते हुए कहा कि लड़की अपराधी है और वह भी उसके साथ मिला हुआ है. आरोपियों ने खुद को क्राइम ब्रांच का कर्मचारी बताते हुए दोनों को जबरन अपनी कार में बैठा लिया.

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क्राइम ब्रांच का डर दिखाकर तीन घंटे तक घुमाया

कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद आरोपियों ने युवती को कार से उतार दिया, जबकि व्यापारी को अपने साथ लेकर शहर में घूमते रहे. करीब तीन घंटे तक उसे अलग-अलग जगहों पर घुमाया गया और बेरहमी से पीटा गया. साथ ही झूठे आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी देकर पैसे देने का दबाव बनाया गया.

आरोपियों ने पहले व्यापारी से ऑनलाइन 40 हजार रुपये ट्रांसफर करवा लिए. लेकिन उनकी मांग यहीं खत्म नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने एक अन्य व्यक्ति को भी बुला लिया. इस शख्स ने कारोबारी से बैंकिंग ऐप का पासवर्ड हासिल करने के लिए उसका गला दबाया और बुरी तरह मारपीट की.

इसके बाद आरोपियों ने व्यापारी के बैंक खाते से जबरन 6 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए. इस तरह उससे कुल 6.40 लाख रुपये ऐंठ लिए गए. वारदात के बाद आरोपी उसे रास्ते में ही छोड़कर फरार हो गए.

हीना को फोन कर दी पुलिस शिकायत की धमकी

आरोपियों के चंगुल से छूटने के बाद कारोबारी ने हिम्मत दिखाई और हीना पटेल को फोन किया. उसने युवती को पूरी घटना की जानकारी देते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात कही. शिकायत के डर से हीना ने पैसे वापस करने का भरोसा दिया.

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इसके बाद उसने कल्पेश और राज नाम के दो लोगों को पैसे लौटाने के लिए भेजा. इन दोनों के जरिए व्यापारी को 3.02 लाख रुपये वापस किए गए. हालांकि, बाकी रकम लौटाने को लेकर कोई समाधान नहीं निकला.

व्यापारी के मुताबिक, 6.40 लाख रुपये में से 3.02 लाख रुपये वापस मिलने के बाद भी उसके 3.37 लाख रुपये नहीं लौटाए गए. इसके बाद उसने विवेकानंद नगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. डेटिंग ऐप के जरिए शुरू हुई दोस्ती के बाद अपहरण, मारपीट और जबरन वसूली की इस वारदात की जांच की जा रही है.

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