जंग खत्म करने के लिए एक मंच पर रूस-यूक्रेन-अमेरिका, UAE में त्रिपक्षीय वार्ता

रूस-यूक्रेन जंग खत्म करने की कोशिशों के बीच एक बड़ी कूटनीतिक पहल शुरू हुई है. यूक्रेन, रूस और अमेरिका के प्रतिनिधि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की राजधानी अबू धाबी में ट्राइलेटरल यानी त्रिपक्षीय बैठक में शामिल हुए हैं. 10 और 11 नवंबर को होने वाली इस बातचीत से पहले यूक्रेन ने अपने यूरोपीय सहयोगियों और अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श शुरू कर दिया है.

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यूक्रेन की विदेश खुफिया सेवा के प्रमुख रुस्तेम उमेरोव ने बताया कि यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल ने UAE में अपना काम शुरू कर दिया है. पहली बैठक में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नाटो और यूरोपीय यूनियन के प्रतिनिधि शामिल हुए. अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी इस बैठक में हिस्सा लिया है.

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उमेरोव ने कहा कि इस बैठक में सभी पक्ष अपनी-अपनी राय और रुख पर चर्चा करेंगे. साथ ही, अगले दौर की बातचीत से पहले आपसी तालमेल बनाने की कोशिश की जाएगी. इसके बाद यूक्रेन, अमेरिका और रूस के बीच त्रिपक्षीय बैठक होगी.

जंग खत्म करना और सुरक्षा गारंटी प्राथमिकता

रुस्तेम उमेरोव ने सोशल मीडिया पर बताया कि बातचीत में यूक्रेन की चार प्रमुख प्राथमिकताएं हैं. इनमें युद्ध खत्म करना, युद्ध के बाद यूक्रेन की सुरक्षा के लिए भरोसेमंद गारंटी हासिल करना, देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा मजबूत करना और मानवीय मुद्दों पर काम करना शामिल है. उन्होंने कहा कि इन सभी मुद्दों पर ज्यादा से ज्यादा प्रगति करने और शांति को करीब लाने की कोशिश की जा रही है.

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कौन-कौन शामिल होगा बातचीत में?

यूक्रेन की तरफ से रुस्तेम उमेरोव के अलावा राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख किरिलो बुडानोव, उनके पहले डिप्टी सर्गेई किसलित्स्या, रक्षा मंत्रालय के मुख्य खुफिया निदेशालय के उप प्रमुख वादिम स्किबित्स्की और सत्ताधारी सर्वेंट ऑफ द पीपल संसदीय दल के नेता डेविड अराखामिया शामिल होंगे. बैठक में यूरोपीय आयोग, यूरोपीय परिषद, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर के प्रतिनिधियों के भी शामिल होने की उम्मीद है. नाटो महासचिव के चीफ ऑफ स्टाफ भी बातचीत में हिस्सा ले सकते हैं.

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पहली बैठक से बड़ी सफलता की उम्मीद नहीं

यूक्रेन को अबू धाबी में रूस और अमेरिका के साथ होने वाली पहली बैठक से किसी बड़े नतीजे की उम्मीद नहीं है. हालांकि, उसे दूसरे दौर की बातचीत में प्रगति की उम्मीद है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बीते दिन कहा था कि देश की सेना उसकी बातचीत की स्थिति को मजबूत कर रही है. ऐसे में अबू धाबी में होने वाली यह बैठक युद्ध खत्म करने की दिशा में अहम कूटनीतिक कोशिश मानी जा रही है.

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