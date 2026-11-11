इस शहर में 13 से शुरू होगी मेट्रो की नई लाइन, लाखों लोगों को फायदा

कर्नाटक में 13 नवंबर को मेट्रो की पिंक लाइन के एलिवेटेड हिस्से को औपचारिक रूप से शुरू किया जाएगा. हालांकि, यात्रियों के लिए मेट्रो सेवा 14 नवंबर की सुबह 6 बजे से उपलब्ध होगी. राज्य के विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने बुधवार को जानकारी साझा की.

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यह हिस्सा कलेना अग्रहारा से तवरेकेरे और सुद्दागुंटेपल्या तक फैला है. उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, राज्यपाल सुधा यादव समेत कई बड़े नेताओं और अधिकारियों के शामिल होने की खबर है.

शुरुआत में इस रूट पर हर 8 मिनट में मेट्रो मिलेगी. इसके लिए कुल पांच ट्रेनें रखी गई हैं. इनमें चार नियमित रूप से चलेंगी, जबकि एक ट्रेन जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल की जाएगी. मंत्री ने बताया कि फिलहाल किराया तय करने को लेकर चर्चा नहीं हुई है. सिग्नल सिस्टम पूरी तरह स्थिर होने और यात्रियों की संख्या का आकलन करने के बाद ट्रेनों के बीच का अंतर कम करने पर फैसला लिया जाएगा.

जयदेव स्टेशन बनेगा बड़ा कनेक्शन पॉइंट

इस रूट की सबसे अहम बात जयदेव स्टेशन पर मिलने वाला इंटरचेंज है. यहां से यात्री इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाली मेट्रो लाइन पकड़ सकेंगे. इससे बैनरघट्टा रोड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी, HSR लेआउट, जयनगर और व्हाइटफील्ड की तरफ जाने वाले लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है. मंत्री कृष्णा बायरे के मुताबिक, अगर यह सिर्फ 7.5 किलोमीटर का अलग रूट होता तो इसका फायदा सीमित रहता, लेकिन दूसरी लाइन से जुड़ने के कारण इसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी.

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18 महीने में 170 KM से ज्यादा नेटवर्क का लक्ष्य

पिंक लाइन का यह हिस्सा शुरू होने के बाद बेंगलुरु का मेट्रो नेटवर्क करीब 103 किलोमीटर का हो जाएगा. यानी शहर 100 किलोमीटर का आंकड़ा पार कर लेगा. सरकार का लक्ष्य अगले 18 महीनों में नेटवर्क को 170 किलोमीटर से आगे ले जाने का है. लंबे समय में इसे 400 से 500 किलोमीटर तक फैलाने की योजना है.

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इसके साथ ही पूरी पिंक लाइन में 7.5 किलोमीटर का एलिवेटेड और 13.7 किलोमीटर का अंडरग्राउंड हिस्सा शामिल होगा. अंडरग्राउंड रूट को नागवारा तक बढ़ाया जाना है. इसके अलावा ब्लू लाइन के तहत सेंट्रल सिल्क बोर्ड से कृष्णराजपुरा और वहां से हेब्बल होते हुए एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना है.

ऑरेंज और रेड लाइन पर भी सरकार की नजर

सरकार की योजना ऑरेंज लाइन के दो हिस्सों पर भी काम आगे बढ़ाने की है. इसमें जेपी नगर चौथे फेज से हेब्बल तक करीब 32 किलोमीटर और होसाहल्ली से कदबगेरे तक 12.5 किलोमीटर का रूट प्रस्तावित है. सरकार छह महीने के भीतर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू करने का लक्ष्य रख रही है.

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वहीं, सरजापुर से हेब्बल तक प्रस्तावित 37.8 किलोमीटर की रेड लाइन को केंद्र की मंजूरी का इंतजार है. राज्य सरकार को उम्मीद है कि मंजूरी मिलने पर अगले साल के अंत तक इसके टेंडर और निर्माण की शुरुआत हो सकेगी.

पिंक लाइन की शुरुआत बेंगलुरु के मेट्रो नेटवर्क के विस्तार में एक अहम कदम है. हालांकि, असली चुनौती सिर्फ नई लाइन शुरू करना नहीं, बल्कि तय समय पर बाकी कॉरिडोर पूरे करना और यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी देना भी है.

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