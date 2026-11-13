Dahi Walnut Kebab Recipe: शाम के नाश्ते में दही डालकर बनाएं क्रिस्पी अखरोट कबाब, हरी चटनी के साथ आएगा स्वाद, नोट करें रेसिपी

Dahi Walnut ke Kebab Recipe: अगर आप शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा और स्वादिष्ट खाना चाहते हैं, तो दही अखरोट के कबाब ट्राई कर सकते हैं. पनीर कबाब, गलौटी कबाब, चिकन कबाब समेत आपने अभी तक कई तरह के कबाब ट्राई किए होंगे, लेकिन दही-अखरोट कबाब का स्वाद इन सभी से अलग होता है और इसको आप अपने घर पर भी आसानी से तैयार कर सकते हैं.

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इन्हें बनाने के लिए दही, पनीर और अखरोट जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, अखरोट कबाब में हल्का क्रंच लाते हैं, जबकि दही और पनीर इन्हें सॉफ्ट बनाते हैं. खास बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत या किसी खास सामग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी. आइए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी.

दही अखरोट के कबाब बनाने के लिए सामग्री

200 ग्राम गाढ़ा दही (हंग कर्ड)

150 ग्राम पनीर

2 बड़े चम्मच बारीक कटे अखरोट

1 मिडियम शेप का प्याज (बारीक कटा)

1 शिमला मिर्च (बारीक कटी)

1 छोटा टुकड़ा अदरक (बारीक कटा)

1-2 हरी मिर्च (बारीक कटी)

थोड़ा हरा धनिया

डेढ़ बड़ा चम्मच भुना बेसन

स्वादानुसार नमक

ताजा ब्रेड क्रम्ब्स

तेल (कबाब सेंकने के लिए)

दही अखरोट के कबाब बनाने का तरीका

सबसे पहले एक बड़े बाउल में 200 ग्राम हंग कर्ड लें. अब इसमें 150 ग्राम कद्दूकस किया हुआ पनीर डालें और दोनों को अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद मिश्रण में बारीक कटा अदरक, हरी मिर्च, प्याज, शिमला मिर्च और हरा धनिया डालें. अब इसमें 2 बड़े चम्मच कटे हुए अखरोट और स्वादानुसार नमक मिलाएं. कबाब का मिश्रण बांधने के लिए इसमें डेढ़ बड़ा चम्मच भुना बेसन डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर एकसार मिश्रण तैयार कर लें. तैयार मिश्रण को 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें. इससे मिश्रण थोड़ा सेट हो जाएगा और कबाब बनाना आसान रहेगा. अब हथेलियों पर हल्का तेल लगाएं और मिश्रण का थोड़ा हिस्सा लेकर टिक्की जैसा आकार दें. ध्यान रखें कि कबाब बहुत मोटे न हों, ताकि वे अंदर तक अच्छी तरह पक सकें. तैयार कबाब को ताजे ब्रेड क्रम्ब्स में अच्छी तरह लपेट लें. इससे तलने के बाद इनकी बाहरी परत कुरकुरी बनेगी. एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और कबाब को मिडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक शैलो फ्राई करें. जब कबाब दोनों तरफ से अच्छी तरह सिक जाएं, तो इन्हें प्लेट में निकाल लें. आपके स्वादिष्ट दही अखरोट के कबाब तैयार हैं.

किसके साथ करें सर्व?

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दही अखरोट कबाब को गर्मागर्म हरी धनिया की तीखी चटनी या पुदीने की चटनी के साथ परोसें. चाहें तो इनके साथ प्याज के छल्ले और नींबू भी रख सकते हैं. शाम को आप चाय के साथ भी इनको खा सकते हैं, चाय के साथ भी यह बहुत अच्छे लगते हैं.

एक जरूरी कुकिंग टिप: अगर कबाब का मिश्रण ज्यादा गीला लगे, तो थोड़ा और भुना बेसन मिलाएं. हंग कर्ड का पानी अच्छी तरह निकालना भी जरूरी है, वरना कबाब बनाते समय टूट सकते हैं.

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