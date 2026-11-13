ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन पर रामगोपाल यादव का तंज- 'जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो'

इटावा में समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव ने अलग-अलग राजनीतिक मुद्दों पर बयान दिया. उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर सपा पर टिप्पणी करने वालों को लेकर कहा कि 'जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो ही मिलेगा.'

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राहुल गांधी का फोन टैप किए जाने के सवाल पर रामगोपाल यादव ने कहा कि सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, बल्कि सभी लोगों के फोन टैप किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर पत्रकार बड़े हो जाएंगे तो उनका फोन भी टैप किया जाएगा.

रामगोपाल यादव अखिलेश यादव की ओर से बनवाए जा रहे केदारेश्वर मंदिर में दर्शन और आशीर्वाद लेने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि वह देवाधिदेव महादेव की कृपा बनी रहे, इसलिए केदारेश्वर के दर्शन करने आते हैं. उन्होंने कहा कि अगर महादेव की कृपा बनी रही तो लोगों की सारी तिकड़में खत्म हो जाएंगी.

अखिलेश यादव ने साधा था निशाना

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने औपचारिक रूप से अपने गठबंधन का ऐलान कर दिया है. नए 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने और चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने की घोषणा की है. इस गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई थी.

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अखिलेश यादव ने ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि यह गठबंधन बीजेपी के वोटबैंक में सेंध लगा सकता है. हालांकि, उन्होंने इशारों में गठबंधन को सियासी कठपुतली न बनने की नसीहत भी दी.

समाज के स्तर पर परिवर्तन होना चाहिए

अखिलेश यादव ने कहा कि समाज के स्तर पर परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन वास्तविक सफलता तब होगी जब 'राजनीतिक परिवर्तन मोर्चा' सक्रिय होगा. उन्होंने कहा कि PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज के भले के लिए जो भी साम्प्रदायिक ताकतों से सच में लड़ेगा और समाज की आवाज उठाएगा, उसकी ईमानदार आवाज को जनता तक पहुंचाने में वे सहयोग करेंगे.

सपा प्रमुख ने कहा कि नए मोर्चे से विपक्ष को फायदा होगा. उनके मुताबिक, जो भोले-भाले लोग भावनात्मक जुमलों और बहकावे में आकर साम्प्रदायिक शक्तियों को वोट दे देते थे, उनके सामने अब एक और विकल्प होगा. अखिलेश यादव ने दावा किया कि इससे बीजेपी को 2 से 3 प्रतिशत वोटों का और नुकसान हो सकता है. उन्होंने कहा कि इससे बीजेपी 'कहीं की नहीं रहेगी'.

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