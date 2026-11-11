जेल में बिगड़ी इमरान खान की हालत, आधी रात अस्पताल पहुंचाना पड़ा, इलाज के बाद फिर कैद

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान की जेल में तबीयत बिगड़ गई. मंगलवार देर रात उन्हें रावलपिंडी की अडियाला जेल से इस्लामाबाद के अस्पताल ले जाना पड़ा. यहां पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PIMS) में उनकी आंखों की जांच की गई और ब्लड प्रेशर की परेशानी के लिए इलाज दिया गया. उपचार के बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया. बुधवार को अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी.

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एक अधिकारी के मुताबिक, 74 साल के इमरान खान को मंगलवार रात अस्पताल लाया गया था. उन्हें ब्लड प्रेशर से जुड़ी परेशानी थी, जिसके लिए जरूरी उपचार दिया गया. इसके बाद उन्हें जेल में उनकी बैरक में वापस भेज दिया गया. इमरान खान की अस्पताल में जांच और उपचार की खबर ऐसे समय आई है, जब उनकी पार्टी और वकील लगातार जेल में उनकी सेहत को लेकर चिंता जता रहे हैं.

दाहिनी आंख की रोशनी कम होने का दावा

इमरान खान के वकीलों का कहना है कि जेल में रहने के दौरान उनकी सेहत में गिरावट आई है. वकीलों ने दावा किया है कि उनकी दाहिनी आंख की रोशनी काफी कम हो गई है. हालांकि, आंखों की रोशनी को लेकर किए गए इस दावे की पुष्टि नहीं हुई है. अस्पताल में उनकी आंखों की जांच किए जाने की जानकारी जरूर सामने आई है.

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अगस्त के बाद यह पहला ज्ञात मामला है, जब इमरान खान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और फिर वापस जेल भेज दिया गया. इससे पहले अगस्त में भी उन्हें अस्पताल ले जाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन उनकी अस्पताल यात्रा बीच में ही रोक दी गई थी.

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तीन साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं इमरान

इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं. 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से ही उन्हें कई भ्रष्टाचार मामलों का सामना करना पड़ा है. उनकी ज्यादातर सजाएं निलंबित या पलट दी गई हैं और उनसे जुड़ी अपीलें अदालतों में लंबित हैं. हालांकि, एक मामले में उनकी सजा बरकरार है. इमरान खान ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है. उनका कहना है कि ये मामले राजनीतिक बदले की भावना से दर्ज किए गए हैं. पाकिस्तान सरकार इन आरोपों से इनकार करती रही है.

पत्नी और वकीलों से मुलाकात की भी मिली इजाजत

इस बीच पाकिस्तान की एक अदालत ने जेल प्रशासन को इमरान खान की कानूनी टीम को उनसे और उनकी पत्नी से मुलाकात कराने का आदेश दिया है. इमरान की पार्टी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी. पार्टी लंबे समय से जेल में बंद अपने नेता तक वकीलों और परिवार की पहुंच को लेकर सवाल उठाती रही है.

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इमरान खान की पार्टी के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी को भी मंगलवार को लाहौर की जेल से उसी शहर के एक अस्पताल ले जाया गया. वह फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं. एक ही दिन में इमरान खान और कुरैशी को अस्पताल ले जाए जाने की घटनाओं ने पाकिस्तान में जेल में बंद विपक्षी नेताओं की सेहत और इलाज की व्यवस्था को फिर चर्चा में ला दिया है.



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