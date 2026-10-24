scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

एक साल बाद चीन पहुंचे किम जोंग उन, नए पुल से पार की सीमा, रूस से बढ़ती नजदीकियों के बीच अहम दौरा

उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने करीब एक साल बाद चीन का दौरा किया है. उन्होंने हाल ही में खुले नए यालू रिवर ब्रिज के जरिए सीमा पार की. यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब उत्तर कोरिया रूस के साथ संबंधों के बाद चीन के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है.

Advertisement
X
किम जोंग उन ने नए पुल यानी यालू रिवर ब्रिज के जरिए सीमा पार की है. (File photo: ITG)
किम जोंग उन ने नए पुल यानी यालू रिवर ब्रिज के जरिए सीमा पार की है. (File photo: ITG)

उत्तर कोरिया तानाशाह किम जोंग उन करीब एक साल बाद चीन पहुंचे हैं. दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी योनहाप ने सरकारी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, किम जोंग उन ने दोनों देशों के बीच हाल ही में खोले गए नए पुल के जरिए चीन में प्रवेश किया. हालांकि, चीन और उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने अभी तक इस दौरे की पुष्टि नहीं की है.

उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन के चीन पहुंचने की खबर सामने आई है. दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी योनहाप (Yonhap) ने एक अज्ञात सरकारी सूत्र के हवाले से बताया कि किम जोंग उन दोनों देशों की सीमा पार करके चीन के सीमावर्ती शहर डांडोंग पहुंचे हैं. पिछले एक साल में यह उनकी पहली चीन यात्रा बताई जा रही है. योनहाप की रिपोर्ट के मुताबिक, किम जोंग उन ने चीन और उत्तर कोरिया को जोड़ने वाले न्यू यालू रिवर ब्रिज (New Yalu River Bridge) के जरिए सीमा पार की. यह पुल एक दशक से ज्यादा की देरी के बाद इसी महीने खोला गया है.

दक्षिण कोरिया ने अभी नहीं की पुष्टि

सम्बंधित ख़बरें

Kim Jong Un Appears At Clothing Expo After Death Rumours Go Viral
किम अभी जिंदा हैं! मौत की अफवाहों के बीच नॉर्थ कोरिया ने जारी किए सबूत
North korea ballistic missile (File Photo)
तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की ओर दागी मिसाइल
Kim Jong Un Sister Kim Yo Jong
किम की बहन ने साउथ कोरिया को चेताया, कहा- हमला तो होगा
Ri Song Gum of North Korea, center, silver medalist, Mirabai Chanu Saikhom of India, left, and bronze medalist Luluk Diana Tri Wijayana
क‍िम जोंग के देश की ल‍िफ्टर ने तोड़ा चानू का सपना, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा में उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे को उठाने की तैयारी में हैं (Photo: AFP/AP)
परमाणु हथियारों के बदले रियायत! क्या किम जोंग के साथ होगी सीक्रेट डील?

किम जोंग उन की चीन यात्रा को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय और दोनों कोरियाई देशों के बीच संबंधों से जुड़े मामलों को देखने वाले एकीकरण मंत्रालय ने योनहाप की रिपोर्ट की तत्काल पुष्टि नहीं की. वहीं, चीन और उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने भी किम जोंग उन के इस दौरे के संबंध में कोई जानकारी जारी नहीं की है.

Advertisement

रूस से नजदीकियों के बाद चीन से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश

किम जोंग उन की कथित चीन यात्रा ऐसे समय में सामने आई है, जब उत्तर कोरिया अपने पुराने सहयोगी चीन के साथ संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है. पिछले कुछ वर्षों में किम जोंग उन ने रूस के साथ संबंधों को ज्यादा प्राथमिकता दी है. उत्तर कोरिया ने यूक्रेन युद्ध में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का समर्थन करने के लिए हजारों सैनिक और पारंपरिक हथियार भेजे हैं. माना जाता है कि इसके बदले उत्तर कोरिया को रूस से सैन्य और आर्थिक सहायता मिल सकती है.

हालांकि, हाल के महीनों में किम जोंग उन ने चीन के साथ रिश्तों को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया है. चीन लंबे समय से उत्तर कोरिया का प्रमुख सहयोगी और आर्थिक सहायता का महत्वपूर्ण स्रोत रहा है.

जून में उत्तर कोरिया गए थे शी जिनपिंग

इससे पहले जून में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग का दौरा किया था. इस दौरान उन्होंने किम जोंग उन से मुलाकात की थी. दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक में शी जिनपिंग ने व्यापार, कृषि, निर्माण और तकनीक के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई थी. वहीं, किम जोंग उन ने चीन के साथ संबंधों को उत्तर कोरिया की प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकता बताया था.

Advertisement

सितंबर 2025 में बीजिंग गए थे किम

किम जोंग उन इससे पहले सितंबर 2025 में चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचे थे. उस यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी. किम ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अन्य विदेशी नेताओं के साथ एक सैन्य परेड भी देखी थी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'विरोधियों से बदला ले रही', BJP पर भड़के नसीरुद्दीन शाह, बंगाल चुनाव का किया जिक्र |
    एक साल बाद चीन पहुंचे किम जोंग उन, नए पुल से पार की सीमा, रूस से बढ़ती नजदीकियों के बीच अहम दौरा |
    पीलीभीत वोटर लिस्ट गड़बड़ी पर एक्शन, दो SDM सस्पेंड, CEO ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी |
    भारत-न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टी-20 में वैभव सूर्यवंशी को खेलने का मौका |
    घर में घुसकर युवक की हत्या, हाथ काटकर लिफाफे में रख दुकानदार को थमाया... पंजाब में दिल दहलाने वाली वारदात |
    शेयर में डूब रहा पैसा? तो यहां करें निवेश, 5 लाख पर 2 लाख की कमाई! |
    68 तीर्थ, 19 कुएं और इतिहास... पुराने रंग में लौटेगा संभल का अकर्ममोचन, QR कोड बताएगा पूरी कहानी |
    'भाजपा किसी की सगी नहीं...', MLC चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाकर अखिलेश यादव ने साधा निशाना |
    बस 6 दिन और... आएंगे PM Kisan के ₹2000, कर लें ये काम वरना अटकेगा पैसा |
    ईरान की अमेरिका को सीधी चेतावनी, नए हमले का देंगे कड़ा जवाब
    Advertisement