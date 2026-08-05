बैंक से 6 लाख रुपये निकाले... घर पहुंचने से पहले हथियारबंद बदमाशों ने सीएसपी संचालक को लूट लिया

बिहार के बगहा में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाजा इस वारदात से लगाया जा सकता है. सीएसपी संचालक बैंक से करीब 6 लाख रुपये निकालकर घर लौट रहे थे. लेकिन रास्ते में पहले से घात लगाए हथियारबंद बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

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यह घटना बगहा पुलिस जिले के रामनगर थाना क्षेत्र की है. पुलिस के मुताबिक, भवाल के रहने वाले निर्भय सिंह एक कस्टमर सर्विस प्वाइंट (सीएसपी) का संचालन करते हैं. मंगलवार को वह रामनगर स्थित बैंक से करीब 6 लाख रुपये निकालकर अपने घर लौट रहे थे. लेकिन घर तक पहुंचने से पहले ही रामनगर-भवाल मुख्य मार्ग पर इमलिहवा टोला के पास उनका पीछा कर रहे बदमाशों ने उन्हें रोक लिया.

पीड़ित का आरोप है कि बदमाश हथियारों से लैस थे. उन्होंने डराकर रुपयों से भरा बैग छीन लिया और कुछ ही सेकंड में मौके से फरार हो गए. इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

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घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही रामनगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने आसपास के इलाकों में नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है. इसके साथ ही घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके.

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पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि बदमाशों को सीएसपी संचालक के बैंक से रुपये निकालने की जानकारी थी और उन्होंने पहले से प्लानिंग बनाकर वारदात को अंजाम दिया. हालांकि इस एंगल की भी जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा.

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