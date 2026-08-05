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बांग्लादेश के तख्तापलट से निर्वासन तक... 2 साल बाद क्या कहेंगी शेख हसीना?

बांग्लादेश के तख्तापलट के दो साल बाद आज पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना सबके आएंगी. शेख हसीना शाम 6 बजे आज मीडिया को संबोधित करेंगी. कहा जा रहा है कि वे आज अपने आगे के कदमों के बारे में बातएंगी.

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2 साल बाद शेख हसीना का मीडिया को संबोधन (Photo: ITG)
2 साल बाद शेख हसीना का मीडिया को संबोधन (Photo: ITG)

आज बांग्लादेश में हुए तख्तापलट को दो साल हो गए हैं. इस तख्तापलट के बाद आज पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना सबके सामने आने वाली हैं. शेख हसीना शाम 6 बजे आज मीडिया को संबोधित करने वाली हैं. 

5 अगस्त 2024 को हुए इस तख्तापलट का मुख्य कारण बना था छात्रों का आंदोलन. छात्रों का आंदोलन इतना हिंसक हो गया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना ही देश छोड़ना पड़ गया था. 2 साल से शेख हसीना भारत में निर्वासन कर रही थी. लेकिन आज वे मीडिया के सामने आने वाली हैं. 

आज पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना मीडिया को संबोधित करेंगी और अपने आगे के कदमों के बारे में बताएंगी. कहा जा रहा है कि इस साल शेख हसीना ढाका लौटने वाली हैं. मालूम हो, ढाका में एक ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को हत्या, भ्रष्टाचार और अन्य कई अपराधों के मामले में दोषी ठहराया है. बांग्लादेश की सरकार ने कई मौकों पर कहा है कि हसीना बांग्लादेश वापस आएं और कानून का सामना करें.

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यह भी पढ़ें: 'अवामी लीग पर बैन लोकतंत्र के खिलाफ', तसलीमा नसरीन ने किया शेख हसीना का समर्थन

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पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना आज शाम 6 बजे दिल्ली में मीडिया को संबोधित करेंगी. सार्वजनिक रूप से अपनी योजना बताने को लेकर यह उनकी पहली उपस्थिति होगी. ऐसे में उनके इस संबोधन को लेकर बांग्लादेश में भी सियासी पारा हाई है. बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने देश में शेख हसीना के वर्चुअल भाषण को प्रसारित या प्रकाशित करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. कुछ दिनों पहले बांग्लादेश ने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना या अवामी लीग से जुड़े किसी भी व्यक्ति को भारतीय जमीन का इस्तेमाल राजनीतिक भाषण देने या बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए न करने दिया जाए. 

मालूम हो, दो साल पहले 5 अगस्त 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया था. दरअसल, बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ छात्रों ने आंदोलन शुरू किया था. लेकिन कुछ ही दिनों में यह आंदोलन आरक्षण के मुद्दे से हटकर सरकार पर आ गया था. लोगों ने सरकार हटाने की ही मांग शुरू कर दी थी. यह प्रदर्शन इतना हिंसक हो गया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना अपना पद छोड़कर भारत आ गई थी. 

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