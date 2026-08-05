PNB की 444 दिन की धांसू FD स्कीम, 5 लाख लगाए... तो मिलेगा इतना पैसा

निवेश (Investment) के लिहाज से फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स (FD Schemes) बीते कुछ समय में खासी पॉपुलर साबित हुई हैं. इन पर मिलने वाला ब्याज कम समय में ही मोटा मुनाफा दिला सकती हैं. कई बैंक अपने ग्राहकों को स्पेशल एफडी ऑफर कर रहे हैं, जिनमें एक देश के सबसे बड़े सरकारी बैंकों में शामिल पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की 444 दिन वाली FD Scheme है, जिसमें आम ग्राहकों को ही धांसू ब्याज ऑफर किया जा रहा है, जबकि सीनियर सिटीजंस को तो और भी तगड़ा फायदा दिया जा रहा है.

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444 दिन निवेश, ब्याज इतना

पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहकों को फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर आकर्षक ब्याज ऑफर कर रहा है. जो अलग-अलग एफडी स्कीम्स पर 3 फीसदी से लेकर 7.40 फीसदी तक है. इन एफडी में ग्राहक महज 7 दिन से लेकर 10 साल तक का टैन्योर चुन सकते हैं और अपने हिसाब से निवेश की कर सकते हैं. FD Investment सुरक्षित निवेश के साथ ही शानदार रिटर्न के मामले में भी फायदे का सौदा साबित हो रहा है और खासतौर पर बुजुर्गों के लिए निवेश के बेहतरीन ऑप्शन बना हुआ है, क्योंकि उन्हें आम ग्राहकों से कहीं ज्यादा ब्याज दिया जाता है.

पीएनबी की स्पेशल 444 दिन वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम खासी पॉपुलर है. PNB Special 444 Days FD Scheme में सामान्य ग्राहकों को 6.60%, तो सीनियर सिटीजंस को 7.10% की सालाना दर से ब्याज मिल रहा है. इसके अलावा अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए Punjab National Bank 7.40% तक का धांसू रिटर्न दे रहा है.

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ऐसे समझें फायदे का कैलकुलेशन

PNB 444 Days FD Scheme में फायदे का कैलकुलेशन देखें, तो ये बेहद आसान है. अगर 5 लाख रुपये का निवेश करते हैं, तो फिर आम ग्राहकों को मिलने वाले 6.60 फीसदी के ब्याज के हिसाब से 41,443 रुपये का ब्याज मिलेगा और उनकी निवेश की गई रकम बढ़कर 5,41,443 रुपये हो जाएगी.

अब अगर सीनियर सिटीजंस को मिल रहे ब्याज के हिसाब से रिटर्न का कैलकुलेशन करें, तो 7.10 फीसदी ब्याज दर पर 444 दिन की एफडी में उन्हें 44,690 रुपये का फायदा होगा और उनकी कुल रकम 5,44,690 रुपये हो जाएगी. वहीं अति वरिष्ठ नागरिकों को 7.40 फीसदी के हिसाब से 46,646 रुपये मिलेंगे और उनके पांच लाख 5,46,646 रुपये में तब्दील हो जाएंगे.

(नोट- किसी भी तरह के वित्तीय निवेश से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

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