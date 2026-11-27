अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच कुवैत ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया है. गुरुवार को कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने ईरान के कई ड्रोन मार गिराए हैं. वहीं, ईरान ने किसी भी हमले से इनकार किया है.

और पढ़ें

इस महीने में यह दूसरी बार है जब अमेरिका के सहयोगी देश ने ईरानी हमले का दावा किया है. कुवैत रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल सऊदी अब्दुलअजीज अल-अतवान ने बताया कि मारे गए ड्रोन के मलबों की चपेट में आने के कारण दो इटैलियन नागरिकों की मौत हो गई है. जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए हैं. इनमें से एक कुवैती और एक पाकिस्तानी है. उन्होंने इसे ईरान की जघन्य आक्रामकता करार दिया.

वहीं, इटली के विदेश मंत्रालय ने बताया कि कुवैत में जिस इटैलियन नागरिक की मौत हुई है वह इटली में नागरिक एयर डिफेंस टेक्नीशियन थे. वे कुवैत में एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम कर रहे थे और दूसरे रडार सिस्टम के मेंटेनेंस का काम कर रहे थे.

यह भी पढ़ें: 'ईरान बना रहा केमिकल हथियार...', इजरायल का दावा, रक्षा मंत्री बोले- ट्रंप के साथ मिलकर फिर हमला करेंगे

Advertisement

17 नवंबर के बाद यह पहली बार है जब कुवैत ने खुद पर हमले की बात कही है. वहीं, ईरान के सशस्त्र बलों के वरिष्ठ प्रवक्ता जनरल अबोलफ़ज़ल शेकारची ने इस हमले से इनकार किया है. उन्होंने साफ कहा कि ईरान ने इस क्षेत्र में कोई सैन्य या आक्रामक कार्रवाई नहीं की है.

मौजूदा तनाव के बीच ईरान ने इजरायल पर कोई हमला नहीं किया है. हालांकि, इस महीने कुवैत और बहरीन में हमलों की खबरें आई हैं. इन दोनों देशों में अमेरिकी नौसेना और वायु सेना के सैन्य ठिकाने हैं. वहीं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भी अमेरिका और ईरान के बीच हमले हुए हैं.

---- समाप्त ----