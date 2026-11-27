घर की बालकनी, छत या गार्डन में लगे पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए उनकी सही देखभाल करना बहुत जरूरी होता है. कई बार पौधों को समय पर पानी देने और धूप में रखने के बाद भी उनमें फूल नहीं आते. इतना ही नहीं, पौधों की पत्तियां धीरे-धीरे पीली पड़ने लगती हैं और उनकी बढ़त भी रुक जाती है. ऐसे में लोग अक्सर बाजार से महंगी खाद खरीदकर लाते हैं, लेकिन हर बार पैसे खर्च करना जरूरी नहीं है.

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दरअसल, आपकी रसोई में मौजूद कुछ चीजें भी पौधों के लिए अच्छी खाद बनाने के काम आ सकती हैं. केले के छिलके और गुड़ ऐसी ही दो चीजें हैं, जिनकी मदद से आप घर पर आसानी से ऑर्गेनिक खाद तैयार कर सकते हैं. केले के छिलकों में पोटैशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो पौधों की सेहत के लिए फायदेमंद हैं. वहीं, गुड़ खाद तैयार करने की प्रोसेस में मदद कर सकता है. इसी के साथ एलोवेरा का इस्तेमाल भी किया जाता है. इसके लिए आपको न तो ज्यादा मेहनत करनी होगी और न ही कोई महंगा सामान खरीदना पड़ेगा. तो चलिए जानते हैं केले के छिलके और गुड़ से घर पर ऑर्गेनिक खाद बनाने का आसान तरीका और इसे पौधों में इस्तेमाल करने का सही तरीका.

केले और गुड़ से कैसे बनाएं ऑर्गेनिक खाद?

केले के छिलकों में पोटैशियम और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो पौधों की सेहत के लिए जरूरी हैं. वहीं, गुड़ में कुछ मिनरल्स मौजूद होते हैं. इन दोनों को मिलाकर आप घर पर खाद तैयार कर सकते हैं.

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खाद बनाने के लिए जरूरी सामान

1 पका हुआ केला

केले के गूदे के बराबर मात्रा में काला गुड़

एक साफ कंटेनर या जार

एक चम्मच

खाद बनाने का तरीका

1. सबसे पहले एक पका हुआ केला लें और उसे छीलकर उसका गूदा एक कटोरे में निकाल लें.

2. अब केले के गूदे को चम्मच से अच्छी तरह मैश कर लें.

3. इसके बाद केले के गूदे के बराबर मात्रा में काला गुड़ लें और उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें.

4. अब केले और गुड़ को एक साफ कंटेनर में डालकर अच्छी तरह मिला लें.

5. इस मिश्रण को एक जार में भरकर ढक दें. ध्यान रखें कि जार को पूरी तरह एयरटाइट बंद न करें.

6. इसे करीब 10 दिनों तक किसी सेफ जगह पर रखें. हर एक-दो दिन में साफ चम्मच से इसे हिलाते रहें.



इस तरह आपका मिश्रण तैयार हो जाएगा. इसे इस्तेमाल करते समय सीधे पौधों की जड़ों में ज्यादा मात्रा में न डालें. पहले थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करें और पौधों किस तरह रिएक्ट करते हैं ये देखें.



केले के छिलकों से भी तैयार कर सकते हैं खाद

केला खाने के बाद उसके छिलके को कूड़ेदान में फेंकने के बजाय पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए छिलकों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. अब पौधे की जड़ों के आसपास की मिट्टी को हल्का सा खोदें और इन टुकड़ों को मिट्टी में दबा दें. इसके ऊपर से मिट्टी डालकर ढक दें.

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ऐसा करने से केले के छिलके धीरे-धीरे मिट्टी में गलकर ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदलेंगे. इससे मिट्टी को पोषक तत्व मिल सकते हैं. ध्यान रखें कि छिलकों को मिट्टी के सरफेस पर खुला न छोड़ें, वरना उनमें फंगस लग सकती है या कीड़े आ सकते हैं.



केले के छिलके, एलोवेरा और गुड़ से बनाएं लिक्विड खाद

अगर आप पौधों के लिए लिक्विड खाद तैयार करना चाहते हैं, तो केले के छिलके के साथ एलोवेरा और गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं.

इसके लिए जरूरी सामान

125 ग्राम केले के छिलके

125 ग्राम एलोवेरा

25 ग्राम गुड़

1250 मिलीलीटर पानी

बनाने का तरीका

1. सबसे पहले केले के छिलकों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें.

2. अब एलोवेरा को भी छोटे टुकड़ों में काट लें.

3. गुड़ को बारीक काटकर पानी में डालें और अच्छी तरह मिला लें.

4. इसके बाद केले के छिलके और एलोवेरा भी पानी में डाल दें.

5. इस पूरे मिश्रण को एक साफ कंटेनर में भरकर अच्छी तरह हिलाएं.

6. अब कंटेनर को ढककर 7 दिनों तक किसी छायादार जगह पर रख दें.



इसके बाद मिश्रण को छानकर इस्तेमाल करने से पहले पानी में अच्छी तरह पतला कर लें. इसे पहले किसी एक पौधे पर कम मात्रा में आजमाएं.



खाद इस्तेमाल करते समय इन बातों का रखें ध्यान

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किसी भी घरेलू खाद का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा न करें.

सड़े या फफूंद लगे मिश्रण को पौधों में न डालें.

खाद डालने से पहले पौधे की मिट्टी और उसकी जरूरत को समझें.

पौधों में फूल आने के लिए खाद के साथ पर्याप्त धूप, सही पानी और अच्छी मिट्टी भी जरूरी है.



नोट: केले और गुड़ से बनी घरेलू खाद पौधों की देखभाल में मदद कर सकती है, लेकिन इससे हर पौधे में फूल आने की गारंटी नहीं है. खाद का इस्तेमाल बैलेंस्ड मात्रा में ही करें.

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