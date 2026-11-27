आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस चैटबॉच (AI चैटबॉट) का पूरी दुनिया में बोल-बोला है. हालांकि AI चैटबॉट अक्सर सेफ्टी गाइडलाइंस को तोड़ते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से एक्सपर्ट की चिंताएं बढ़ रही हैं, खासकर बच्चों के मामले में. Apple ने एक चीनी AI चैटबॉट को बैन कर दिया है, जिसका नाम टॉकी (Talkie) है. कंपनी ने अपने दुनियाभर के ऐप स्टोर से इसको रिमूव कर दिया है.

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ABC न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन स्थित ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के साथ की गई जांच के बाद जब ऐपल से इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया मांगी गई है. कंपनी ने बताया है कि आपत्तिजनक कंटेंट के कारण इस ऐप को अपने स्टोर से हटा दिया है.

इन्वेस्टिगेशन के अंदर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के उन माता-पिता के अनुभव दर्ज किए गए हैं. पैरेंट्स ने बताया है कि उनके बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर AI से बने वर्चुअल किरदारों के साथ यौन रूप से आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा वाली चैटिंग कर रहे थे.

Talkie यूजर्स को वर्चुअल किरदार बनाने की सुविधा देता था

अन्य AI चैटबॉट की तुलना में Talkie यूजर्स को वर्चुअल किरदार के साथ काल्पनिक निजी रिश्ते बनाने और टेक्स्ट व वॉयस चैट के जरिए बातचीत करने की सुविधा देता है. यह ठीक AI गर्लफ्रेंड और AI बॉयफ्रेंड जैसी सुविधा है.

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Apple की तरफ से जानकारी दी जा चुकी है कि दुनियाभर के ऐप स्टोर से Talkie ऐप को रिमूव किया जा चुका है. गूगल ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है.

Talkie ऐप क्या करता था?

Talkie ऐप को ऐसे डिजाइन किया गया है कि कोई भी यूजर्स एक वर्चअल किरदार के साथ लंबे समय तक बातचीत कर सके. जहां वे उसको AI गर्लफ्रेंड या AI बॉयफ्रेंड के रूप में भी ट्रीट कर सकते हैं.

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एक्सपर्ट की बढ़ी चिंताएं?

AI चैटबॉट टॉकीज का मामला एक बार फिर से सवाल खड़ा करता है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस बच्चों के लिए सुरक्षित है. सिर्फ बच्चे ही नहीं बड़ों पर भी इसका असर पड़ रहा है. AI चैटबॉट के चलते लोगों का घर से बाहर निकलना कम हो गया है. अब वे असली इंसानों की तुलना में AI से दोस्त की तरह बातचीत करते हैं.

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