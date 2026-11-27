सरकार ने मॉनसून सत्र की आगे की कार्यवाही के रूप में लोकसभा की बैठक 30 नवंबर (सोमवार) और राज्यसभा की बैठक 2 दिसंबर (बुधवार) को फिर से बुलाने का अनुरोध किया है. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के अनुसार, यह सत्र जरूरी सरकारी कामकाज के लिए बुलाया गया है.

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हालांकि, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि सरकार इस दौरान परिसीमन (Delimitation) और महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन ला सकती है.

चर्चाओं के मुताबिक, इस संभावित प्रस्ताव के तहत परिसीमन प्रक्रिया के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 किया जा सकता है. इसका मुख्य उद्देश्य 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ करना माना जा रहा है.

लोकसभा में क्या है नंबर गेम?

अगर परिसीमन बिल पर वोटिंग होती है, तो इसे पारित कराने के लिए सदन में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होगी. लोकसभा की कुल 543 सीटों में से वर्तमान संख्या 540 है. ऐसे में दो-तिहाई बहुमत यानी 360 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी.

एनडीए के पास 320 सांसद हैं. इसमें बीजेपी (241, साल 2026 में नगांव लोकसभा सीट जीतने के बाद), एनसीपीआई (20), टीडीपी (16), शिवसेना (13), जेडीयू (12), एलजेपी-रामविलास (5), आरएलडी (2), जनसेना पार्टी (2) और जेडीएस (2) शामिल हैं.

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इनके अलावा एनसीपी, शिरोमणि अकाली दल, असम गण परिषद (एजीपी), झारखंड की आजसू, अपना दल (सोनेलाल), मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (SKM) के एक-एक मिला कर कुल सात सांसद हैं. इन सबको मिलाकर NDA का आंकड़ा 320 तक पहुंचता है.

लोकसभा में वोटिंग हुई तो तीन संभावना क्या हैं

अगर तीन अन्य बड़े दलों का समर्थन मिलता है: अगर डीएमके (22), एनसीपी-शरद पवार (8) और वाईएसआरसीपी (4) के कुल 34 वोट मिल भी जाएं, तो आंकड़ा 354 ही होगा. यानी तब भी सरकार को बहुमत के लिए 6 और वोटों की जरूरत पड़ेगी.

अगर डीएमके गैरहाजिर रहती है: फिर बहुमत का आंकड़ा 345 होगा. इस स्थिति में एनडीए (320) को एनसीपी-एसपी (8) और वाईएसआरसीपी (4) का समर्थन मिलने पर भी कुल संख्या 332 ही पहुंचेगी, जो बहुमत के आंकड़े से 13 दूर है.

डीएमके और एनसीपी-एसपी दोनों की गैरहाजिरी: अगर डीएमके और एनसीपी-एसपी दोनों गैरहाजिर रहते हैं, तो बहुमत का आंकड़ा 340 रहेगा. इस समीकरण में एनडीए को वाईएसआरसीपी का साथ मिलने पर भी बहुमत से 16 वोट पीछे रहेगी.

बता दें, इस साल की शुरुआत में तमिलनाडु में कांग्रेस के टीवीके सरकार में शामिल होने के बाद डीएमके ने INDIA गठबंधन छोड़ दिया था. बीजेपी, डीएमके को यह भरोसा दिलाकर अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है कि परिसीमन के बाद तमिलनाडु की लोकसभा सीटों की हिस्सेदारी बरकरार रहेगी.

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एनसीपी (एसपी) नेता सुप्रिया सुले ने संकेत दिया है कि अगर बिल में हर राज्य के लिए लोकसभा सीटों में एक समान 50 प्रतिशत बढ़ोतरी की गारंटी दी जाती है, तो उनकी पार्टी इस बिल का समर्थन कर सकती है.

इस बीच सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार को दोपहर 1 बजे कैबिनेट की बैठक हो सकती है. वहीं, कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी ग्रुप दिल्ली में शाम 4:30 बजे बैठक करेगा. इस बैठक में 30 नवंबर से शुरू होने वाले संसद सत्र के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा की जाएगी.

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