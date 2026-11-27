कभी-कभी इंसान परेशान होता है तो उसे किसी से बात करने के बजाय कुछ देर अकेले बैठने का मन करता है. कोई पार्क में टहलने चला जाता है तो कोई किसी शांत जगह पर बैठकर अपने मन की बात सोचता है. लेकिन जर्मनी में एक महिला के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसकी चर्चा अब दुनियाभर में हो रही है. महिला अपनी निजी और आर्थिक परेशानियों से जूझ रही थी. वह पार्क में एक बेंच पर बैठकर रो रही थी और फोन पर अपनी मौसी से बात कर रही थी. तभी वहां तीन अधिकारी पहुंच गए. उन्होंने महिला से कुछ सवाल पूछे और फिर उस पर 25 यूरो यानी करीब 2,500 रुपये का जुर्माना लगा दिया. हैरानी की बात यह है कि महिला को जुर्माना रोने या फोन पर बात करने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों के खेलने की जगह पर बिना किसी बच्चे के बैठने के लिए लगाया गया था.

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यह मामला जर्मनी के गेल्सेनकिर्चेन (Gelsenkirchen) शहर के ग्लूकऑफ पार्क (Glückaufpark) का है. जर्मन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 31 साल की हाना नाम की महिला 25 अक्टूबर को इस पार्क में घूमने गई थीं. उस समय वह पढ़ाई और पैसों से जुड़ी परेशानियों के कारण काफी तनाव में थीं. वह केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रही हैं और निजी जिंदगी में भी मुश्किल दौर से गुजर रही थीं. ऐसे में उन्होंने कुछ समय अकेले बिताने और अपना मन हल्का करने का फैसला किया.

पार्क में बैठकर मौसी से कर रही थीं बात

हाना पार्क में टहल रही थीं, तभी वह भावुक हो गईं और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे. खुद को संभालने के लिए वह बच्चों के खेलने की जगह पर लगी एक बेंच पर बैठ गईं. इसके बाद उन्होंने अपनी मौसी को फोन किया और उनसे अपनी परेशानियों के बारे में बात करने लगीं. हाना के मुताबिक, उस समय वह अकेले रहना चाहती थीं. वह नहीं चाहती थीं कि कोई उन्हें रोते हुए देखे. लेकिन इसी दौरान नगर प्रशासन के तीन कर्मचारी वहां पहुंच गए. ये कर्मचारी शहर की सार्वजनिक व्यवस्था और स्थानीय नियमों की निगरानी करते हैं. उन्होंने हाना से पूछा कि पास में झूला झूल रहे दो बच्चे क्या उनके हैं? हाना ने जवाब दिया कि वे बच्चे उनके नहीं हैं. इसके बाद अधिकारियों ने उनसे पहचान पत्र मांगा और बताया कि वह बच्चों के प्लेग्राउंड में बिना किसी बच्चे के मौजूद हैं, इसलिए नियमों का उल्लंघन कर रही हैं. इसके बाद उन्हें 25 यूरो का जुर्माना भरने के लिए कहा गया.

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आखिर किस नियम के तहत लगा जुर्माना?

दरअसल, जर्मनी के गेल्सेनकिर्चेन शहर में बच्चों के खेलने की जगहों को लेकर स्थानीय प्रशासन का एक नियम है. इसके मुताबिक, बच्चों के प्लेग्राउंड में 14 साल तक के बच्चे जा सकते हैं. उनके साथ माता-पिता, अभिभावक या उनकी देखरेख करने वाले लोग भी मौजूद रह सकते हैं. हालांकि, कोई वयस्क व्यक्ति अगर अपने साथ किसी बच्चे को लाए बिना वहां जाता है, तो उसे प्लेग्राउंड में रहने की अनुमति नहीं है. यह नियम सिर्फ झूले या खेलने के दूसरे सामान इस्तेमाल करने पर लागू नहीं होता, बल्कि वहां लगी बेंच पर बैठने पर भी लागू होता है. यानी अगर कोई व्यक्ति बच्चों के साथ नहीं है और सिर्फ आराम करने के लिए प्लेग्राउंड की बेंच पर बैठता है, तब भी उस पर कार्रवाई हो सकती है. हाना को इसी नियम के तहत जुर्माना लगाया गया.

अधिकारियों से नाराज हुईं हाना, बोलीं- पहले मदद तो पूछ सकते थे

हाना ने इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि वह पहले से ही काफी परेशान थीं और उस समय उन्हें थोड़ी सहानुभूति की जरूरत थी. अधिकारियों को जब उन्होंने रोते हुए देखा, तो कम से कम एक बार यह पूछना चाहिए था कि क्या वह ठीक हैं या उन्हें किसी मदद की जरूरत है. हाना का कहना है कि अधिकारी उन्हें नियम समझा सकते थे और दूसरी जगह बैठने के लिए कह सकते थे. अगर वे ऐसा करते तो वह आसानी से वहां से चली जातीं. लेकिन बिना उनकी परिस्थिति समझे सीधे जुर्माना लगा देना उन्हें बहुत बुरा लगा.

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उन्होंने बताया कि उस समय उन्हें ऐसा महसूस हुआ, जैसे एक इंसान के तौर पर उनकी कोई अहमियत ही नहीं है. हाना के मुताबिक, वह यह नहीं कह रही हैं कि बच्चों के खेलने की जगहों के लिए नियम नहीं होने चाहिए, लेकिन उन्हें लागू करते समय थोड़ी इंसानियत भी दिखानी चाहिए. उन्होंने जुर्माने की रकम चुका दी, ताकि आगे प्रशासनिक कार्रवाई या अतिरिक्त खर्च का सामना न करना पड़े.

प्रशासन ने भी कार्रवाई को बताया सही

इस मामले में शहर के प्रशासन ने अधिकारियों की कार्रवाई का बचाव किया है. प्रशासन के प्रवक्ता मार्टिन शुलमान ने 25 यूरो के जुर्माने को नियमों के हिसाब से उचित और अपेक्षाकृत मामूली कार्रवाई बताया. प्रशासन का कहना है कि अधिकारियों की जिम्मेदारी शहर में लागू नियमों का पालन करवाना है. उनके मुताबिक, इस मामले की आंतरिक जांच में अधिकारियों के व्यवहार में कोई अनुचित बात सामने नहीं आई. हालांकि, स्थानीय लोगों और नेताओं के बीच इस कार्रवाई को लेकर अलग-अलग राय है. कुछ लोगों का मानना है कि बच्चों के प्लेग्राउंड को सुरक्षित और बच्चों के लिए आरक्षित रखना जरूरी है. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि हाना जैसी स्थिति में अधिकारियों को जुर्माना लगाने के बजाय पहले चेतावनी देनी चाहिए थी.

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जुर्माने की रकम 60 यूरो तक करने की तैयारी

इस घटना के बाद शहर में सार्वजनिक जगहों पर नियमों के उल्लंघन को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है. गेल्सेनकिर्चेन प्रशासन ने कुछ नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की रकम बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है. रिपोर्ट के मुताबिक, बच्चों के प्लेग्राउंड में बिना अनुमति मौजूद रहने पर अधिकतम जुर्माना 55 यूरो से बढ़ाकर 60 यूरो करने की बात है. इसके अलावा प्लेग्राउंड में धूम्रपान करने पर जुर्माना 35 यूरो से बढ़ाकर 60 यूरो और जमीन पर सूरजमुखी के बीज थूकने या फेंकने पर जुर्माना 25 यूरो से बढ़ाकर 55 यूरो करने का प्रस्ताव भी रखा गया है.शहर के स्थानीय नेताओं ने भी इस मामले पर अपनी राय दी है.

ग्रीन पार्टी की नेता वीबके वेक्सेलर का कहना है कि नियमों को इतनी सख्ती से लागू नहीं करना चाहिए कि छोटी-छोटी बातों पर लोगों को परेशान होना पड़े. वहीं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (SPD) के प्रतिनिधियों का मानना है कि इस मामले में जुर्माने के बजाय महिला को चेतावनी देना काफी होता. इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि सार्वजनिक जगहों पर नियमों का पालन करवाते समय प्रशासन को कितनी सख्ती बरतनी चाहिए. बच्चों की सुरक्षा के लिए नियम जरूरी हैं, लेकिन क्या किसी परेशान व्यक्ति को थोड़ी देर बेंच पर बैठने के लिए सीधे जुर्माना लगा देना सही है? जर्मनी की इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भी इसी बात की बहस हो रही है.

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