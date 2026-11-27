नौकरी करने वाले लोगों के लिए सुबह समय पर ऑफिस या काम की जगह पहुंचना ही किसी चुनौती से कम नहीं होता. घर से निकलने की तैयारी, ट्रैफिक और काम का दबाव पहले से ही काफी होता है. लेकिन चीन के एक मशहूर रेस्टोरेंट में काम करने वाली महिलाओं के लिए परेशानी कुछ अलग है. यहां नौकरी पर जाने से पहले उन्हें सिर्फ तैयार होकर नहीं, बल्कि पूरा मेकअप करके पहुंचना पड़ता है. हैरानी की बात यह है कि यह नियम सिर्फ ग्राहकों को खाना परोसने वाली महिला कर्मचारियों के लिए नहीं है, बल्कि किचन में काम करने और सफाई करने वाली महिलाओं को भी मेकअप करना पड़ता है. इस नियम को लेकर चीन में सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. कई लोग इसे महिलाओं के साथ भेदभाव और उनकी निजी पसंद में दखल बता रहे हैं.

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साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP) की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन की लोकप्रिय हॉटपॉट रेस्टोरेंट चेन 'न्यू न्यू सुकीयाकी' (Niu New Sukiyaki) इन दिनों इसी वजह से चर्चा में है. यह रेस्टोरेंट चेन शंघाई से शुरू हुई थी और जापानी स्टाइल में हॉटपॉट बुफे परोसती है. कुछ महीने पहले यह चेन अकेले खाना खाने आने वाले लोगों के लिए खास केबिन बनाने की वजह से वायरल हुई थी. लेकिन अब कर्मचारियों के लिए बनाए गए इसके नियमों ने विवाद खड़ा कर दिया है.

महिला कर्मचारियों के लिए मेकअप करना जरूरी

रिपोर्ट के मुताबिक, इस रेस्टोरेंट की अलग-अलग शाखाओं में मेकअप को लेकर नियम थोड़े अलग हो सकते हैं. कुछ जगहों पर केवल ग्राहकों को खाना परोसने वाली महिला कर्मचारियों को मेकअप करना जरूरी है, जबकि कुछ शाखाओं में यह नियम सभी महिला कर्मचारियों पर लागू बताया गया है. इसमें किचन में काम करने वाली महिलाएं और सफाई कर्मचारी भी शामिल हैं. यानी चाहे कोई महिला ग्राहकों के सामने काम करती हो या रेस्टोरेंट के अंदर किचन और सफाई की जिम्मेदारी संभालती हो, उसे भी मेकअप करके आना पड़ सकता है.

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मेकअप के नाम पर सिर्फ हल्की लिपस्टिक लगाने की बात नहीं है. कुछ मैनेजर महिलाओं से लिपस्टिक, आईशैडो, आईलाइनर और यहां तक कि नकली पलकें यानी फॉल्स आईलैशेज लगाने की भी उम्मीद करते हैं. इसके अलावा बालों को ठीक से सेट करके आने पर भी जोर दिया जाता है. वहीं पुरुष कर्मचारियों के लिए ऐसा कोई मेकअप नियम सामने नहीं आया है. उनसे केवल साफ-सुथरे और अच्छे कपड़ों में आने की अपेक्षा की जाती है. यही अंतर अब विवाद की बड़ी वजह बन गया है.

मेकअप के लिए मिलते हैं हर महीने 100 युआन

इस नियम को लागू करने के लिए कंपनी फुल टाइम कर्मचारियों को हर महीने 100 युआन यानी करीब 1,200 से 1,300 रुपये मेकअप भत्ते के तौर पर देती है. इस पैसे का इस्तेमाल महिलाएं मेकअप का सामान खरीदने के लिए कर सकती हैं. हालांकि, कर्मचारियों का कहना है कि सिर्फ कुछ पैसे दे देने से मेकअप करना अनिवार्य करना सही नहीं हो जाता. मेकअप करने में समय लगता है. इसके लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है और काम खत्म होने के बाद इसे हटाने में भी समय खर्च होता है. एक पूर्व कर्मचारी ने बताया कि इस नियम की वजह से उन्हें कई बार सुबह 5 बजे तक उठकर तैयार होना पड़ता था. यानी काम शुरू होने से पहले ही उनके दिन का काफी समय तैयार होने में निकल जाता था.

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मेकअप नहीं आता था, इसलिए नहीं मिली नौकरी

इस मामले में एक नौकरी की इच्छुक महिला लिनलिन का अनुभव भी सामने आया है. उन्होंने बताया कि वह इस रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम नौकरी करना चाहती थीं, लेकिन उन्हें काम पर नहीं रखा गया. इसके पीछे वजह यह बताई गई कि उन्हें बालों में हेयर स्प्रे लगाना और ठीक से मेकअप करना नहीं आता था. यानी नौकरी के लिए जरूरी काम करने की क्षमता के साथ-साथ उनके लुक और तैयार होने के तरीके को भी महत्व दिया गया. इस घटना के सामने आने के बाद लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर किसी महिला की नौकरी के लिए मेकअप करना कितना जरूरी हो सकता है? अगर कोई कर्मचारी अपना काम अच्छी तरह कर रहा है, तो उसके चेहरे पर मेकअप होना क्यों जरूरी है?

ग्राहकों ने भी कंपनी के नियमों पर उठाए सवाल

इस विवाद में सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, बल्कि रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले ग्राहक भी अपनी राय रख रहे हैं. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा कि वे रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खाने और बेहतर सर्विस पाने के लिए जाते हैं, न कि कर्मचारियों का मेकअप देखने के लिए. एक यूजर ने लिखा कि जब लोग हॉटपॉट खाने जाते हैं, तो उनका ध्यान इस बात पर होता है कि खाना और मीट ताजा है या नहीं. ऐसे में सर्व करने वाले कर्मचारी ने कितना मेकअप किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.

एक अन्य यूजर ने सवाल किया कि जब महिला और पुरुष कर्मचारियों के काम के घंटे बराबर हैं, तो महिलाओं को तैयार होने और मेकअप हटाने में अतिरिक्त समय क्यों खर्च करना चाहिए? कुछ लोगों ने यह भी कहा कि किसी कर्मचारी की खूबसूरती उसके चेहरे पर लगे मेकअप से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार, मेहनत और काम करने के तरीके से तय होनी चाहिए.

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पहले भी विवादों में आ चुकी हैं चीन की रेस्टोरेंट कंपनियां

चीन में महिला कर्मचारियों के लिए मेकअप अनिवार्य करने का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले फरवरी में बुफे रेस्टोरेंट चेन बिग पिज्जा को भी इसी तरह की आलोचना का सामना करना पड़ा था. वहां महिला कर्मचारियों को चमकदार लिपस्टिक लगाने के लिए कहा जाता था. रिपोर्ट के मुताबिक, नियमों का पालन नहीं करने पर उनकी सैलरी में कटौती की आशंका भी जताई गई थी. वहीं चीन की मशहूर हॉटपॉट कंपनी हैडिलाओ भी साल 2021 में महिला कर्मचारियों के लिए मेकअप के सख्त नियमों को लेकर चर्चा में आई थी. हालांकि, बाद में कंपनी ने इस अनिवार्यता को हटा दिया था.

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