पाकिस्तान दौरे पर पहुंचे बांग्लादेश की संसद के स्पीकर हाफिज उद्दीन अहमद ने भारत को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने दावा किया कि 1971 में भारत ने बंगालियों की मदद नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान को कमजोर किया था. इस्लामाबाद में दिए गए बयान में अहमद ने 1971 के युद्ध के इतिहास को लेकर भारत की भूमिका पर सवाल उठाए.

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बुधवार को इस्लामाबाद स्थित संसद भवन का दौरा करने के दौरान हाफिज उद्दीन अहमद ने 1971 के युद्ध और ढाका के पतन से जुड़े घटनाक्रम को याद किया. BBC उर्दू के मुताबिक, उन्होंने कहा कि 1971 में भारत ने बंगालियों की मदद नहीं की, बल्कि पाकिस्तान को कमजोर किया.

अहमद ने यह भी आरोप लगाया कि शेख हसीना के 15 साल के शासन के दौरान बांग्लादेश भारत का एक तरह से 'उपनिवेश' बन गया था और इससे देश के लोगों को नुकसान उठाना पड़ा. अहमद खुद पाकिस्तानी सेना में पूर्व कैप्टन रह चुके हैं. उन्होंने 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया था और बाद में बांग्लादेश में उन्हें बहादुरी के लिए सम्मानित भी किया गया.

बंगालियों को उनको अधिकार नहीं दिया गया

हाफिज उद्दीन अहमद ने कहा कि 1971 में बंगाली लोकतंत्र की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें उनका अधिकार नहीं दिया गया. उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान की संसदीय व्यवस्था के बीच तुलना करते हुए कहा कि बांग्लादेश में 1975 में एकदलीय व्यवस्था लागू की गई थी. उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि देश में वास्तविक लोकतंत्र नहीं आ सका. हालांकि, उन्होंने फरवरी 2026 में हुए बांग्लादेश के आम चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बताया.

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हसीना की वापसी पर भी दिया बयान

बांग्लादेश के स्पीकर ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर भी भारत पर निशाना साधा. शेख हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश छोड़ने के बाद से भारत में हैं. अहमद ने कहा कि अगर हसीना बांग्लादेश लौटती हैं तो उन्हें सीधे जेल भेज दिया जाएगा. उन्होंने हसीना के वापस लौटने से जुड़े बयानों को अपने समर्थकों को भरोसा दिलाने की कोशिश बताया और दावा किया कि उनके कम से कम अगले 10 साल तक बांग्लादेश लौटने की संभावना नहीं है.

उन्होंने हसीना पर ऐसे देश में शरण लेने का भी आरोप लगाया, जिसे उन्होंने मुसलमानों के लिए शत्रुतापूर्ण बताया. बांग्लादेश लगातार भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करता रहा है. अहमद ने कहा कि अगर भारत उन्हें वापस नहीं करता है तो बांग्लादेश इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ का रुख कर सकता है. हालांकि, उन्होंने इस कदम का कोई कानूनी आधार नहीं बताया. भारत ने कहा है कि प्रत्यर्पण के अनुरोध की सक्षम अधिकारी लागू कानून और प्रक्रिया के तहत जांच कर रहे हैं.

कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के पक्ष में बोले

हाफिज उद्दीन अहमद ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर भी निशाना साधा और इसे 'आतंकवादी पार्टी' बताया. अगस्त 2024 में हसीना सरकार के हटने के बाद से यह पार्टी बांग्लादेश की राजनीतिक उठापटक के केंद्र में रही है. अंतरिम सरकार पहले ही अवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा चुकी है और फरवरी 2026 के चुनाव में भी पार्टी को हिस्सा लेने से रोक दिया गया था. अहमद ने कहा कि बांग्लादेश के लोगों ने तानाशाही को खारिज किया है और वे लोकतंत्र चाहते हैं. उन्होंने हालिया राजनीतिक घटनाक्रम को तानाशाही के खिलाफ संघर्ष के तौर पर पेश किया.

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उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर भी पाकिस्तान के रुख का समर्थन किया. अहमद ने कहा कि कश्मीर विवाद का समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के मुताबिक होना चाहिए. उन्होंने इंटर-पार्लियामेंट्री यूनियन यानी IPU की कार्यकारी समिति के लिए बांग्लादेश के उम्मीदवार का समर्थन करने पर पाकिस्तान की तारीफ की और कहा कि ढाका और इस्लामाबाद के रिश्ते आगे और मजबूत होंगे.

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