Nvidia CEO की लाइफ में कैसे हुई एलिस की एंट्री? चीनी पति ने कराई थी मुलाकात

दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में शामिल Nvidia के CEO जेन्सन हुआंग की पर्सनल लाइफ इन दिनों चर्चा में है. उनकी गर्लफ्रेंड एलिस हुआंग से उनकी मुलाकात कैसे हुई थी, इसे लेकर एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है.

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द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, एलिस के चीनी पति कांग वेई ने ही दोनों की मुलाकात कराई थी. इतना ही नहीं, कांग को दोनों के रिश्ते की जानकारी भी थी. वह दोस्तों के बीच अपनी पत्नी को जेन्सन हुआंग का पर्सनल असिस्टेंट बताकर मजाक किया करते थे.

चीनी पति ने ही कराई थी दोनों की मुलाकात

द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कांग वेई तकरीबन 10 साल से जेन्सन हुआंग को जानते थे. उन्होंने ही अपनी पत्नी एलिस की मुलाकात जेन्सन से कराई थी. हालांकि, यह मुलाकात कब हुई थी, इसकी सटीक डेट नहीं है. रिपोर्ट के मुताबिक, कांग को दोनों के रिश्ते की जानकारी थी. वह करीब दो साल तक इस रिश्ते को स्वीकार करते रहे. वह अपने जानने वालों के बीच दोनों की नजदीकी की चर्चा भी करते थे. कभी-कभी मजाक में कहते थे कि उनकी पत्नी जेन्सन की पर्सनल असिस्टेंट हैं.

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अब कांग और एलिस के कारोबारी रिश्तों के साथ जेन्सन से उनकी नजदीकी की भी जांच हो रही है. अमेरिकी अधिकारी इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि एलिस का चीन की खुफिया एजेंसियों से कोई संबंध था या नहीं.

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चीन के लिए जासूसी करने का शक

अमेरिकी अधिकारियों को शक है कि चीन की खुफिया एजेंसियों ने एलिस को अपने लिए काम करने के लिए तैयार किया था. इसकी वजह जेन्सन हुआंग तक उनकी पहुंच बताई जा रही है. अधिकारियों को आशंका है कि एलिस के जरिए जेन्सन से जुड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई हो सकती है. अमेरिकी अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं.

इसी बीच जेन्सन हुआंग ने अपने कर्मचारियों को लिखे एक लेटर में पत्नी से बेवफाई की बात स्वीकार की है. उन्होंने अपने परिवार और कर्मचारियों का भरोसा तोड़ने के लिए माफी भी मांगी. वहीं, द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, Nvidia का बोर्ड उन्हें CEO पद से हटाने की तैयारी कर रहा है. कंपनी के बोर्ड ने इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच भी शुरू की है.

रिपोर्ट के मुताबिक, एलिस और कांग ने पिछले करीब 10 साल में कई तरह के कारोबार किए. इनमें वीडियो गेम कंपनियां, दवा कंपनियों के अधिग्रहण और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्र शामिल हैं. दोनों ने चीन, सिंगापुर, ताइवान और दूसरे बाजारों में कारोबार बढ़ाने के लिए अपने निजी संपर्कों का इस्तेमाल किया. उन्होंने कई कंपनियां बनाईं और एक-दूसरे के बीच कारोबारी हिस्सेदारी भी ट्रांसफर की.

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बाद में Nvidia की AI चिप्स उनके कारोबार का नया केंद्र बन गईं. अब इसी कारोबार को लेकर कई देशों में जांच चल रही है.

एलिस की कंपनी Megaspeed भी जांच के घेरे में

सिंगापुर की क्लाउड सर्विस कंपनी Megaspeed भी अमेरिकी और सिंगापुर के अधिकारियों की जांच के दायरे में है. आरोप है कि कंपनी ने Nvidia की अरबों डॉलर की AI चिप्स को अमेरिकी निर्यात नियमों से बचाकर चीन पहुंचाया हो सकता है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या कंपनी ने Nvidia के सर्वर चीन भेजे थे और क्या इसके जरिए अमेरिकी पाबंदियों को दरकिनार किया गया.

ताइवान ने एलिस का एंट्री परमिट रद्द कर दिया है. अब वह वहां नहीं जा सकतीं. ताइवान के अधिकारी यह भी जांच कर रहे हैं कि एलिस की वहां हुई यात्राओं का मकसद जानकारी जुटाना तो नहीं था.

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रिपोर्ट के मुताबिक, सिंगापुर के अधिकारियों ने 2025 की गर्मियों में एलिस को हिरासत में लिया था और उन्हें देश छोड़ने से रोक दिया था. बाद में यह पाबंदी हटा दी गई. इस साल की शुरुआत में उनके चीन जाने की भी जानकारी सामने आई है. इस तरह जेन्सन हुआंग से उनकी मुलाकात से शुरू हुआ मामला अब कारोबार, AI चिप्स और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा जांच तक पहुंच गया है.

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