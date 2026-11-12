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न्यूयॉर्क में निर्माण स्थल के पास 3 मंजिला इमारत ढही, मलबे से अब तक 5 शव निकाले गए

न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में बुधवार दोपहर निर्माण स्थल के पास तीन मंजिला इमारत ढह गई. हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर पांच हो गई है. दमकलकर्मियों ने गुरुवार सुबह मलबे से तीन और शव निकाले. हादसे में कम से कम 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें चार की हालत गंभीर है. रेस्क्यू टीमें अब भी मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रही हैं.

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न्यूयॉर्क में बिल्डिंग ढहने से मलबे में कई लोग दब गए थे. (Photo- Screengrab)
न्यूयॉर्क में बिल्डिंग ढहने से मलबे में कई लोग दब गए थे. (Photo- Screengrab)

अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक तीन मंजिला इमारत ढहने से मरने वालों की संख्या बढ़कर पांच हो गई है. यह हादसा ब्रुकलिन में एक निर्माण स्थल के पास बुधवार दोपहर हुआ था. दमकलकर्मियों ने गुरुवार सुबह मलबे से तीन और लोगों के शव निकाले. इससे पहले बुधवार को दो लोगों की मौत की पुष्टि की गई थी. यानी अब तक कुल पांच लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. रेस्क्यू टीम अब भी मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रहे हैं.

हादसे में कम से कम 17 लोग घायल हुए हैं. इनमें चार की हालत गंभीर बताई जा रही है. अधिकारियों के मुताबिक, घायलों में सात बच्चे भी शामिल हैं. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि मरने वालों में कोई बच्चा भी है या नहीं.

यह भी पढ़ें: न्यूयॉर्क की जेल से आतंकियों को भेजे जा रहे थे गुप्त संदेश, ब्रिटिश एयरबेस पर हमले की साजिश का खुलासा

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रातभर चला रेस्क्यू ऑपरेशन 

हादसे के बाद बड़ी संख्या में दमकलकर्मी और पुलिस अधिकारी राहत अभियान में जुट गए. रातभर बचावकर्मियों ने कुल्हाड़ियों और पावर सॉ की मदद से मलबे को हटाया. वे टूटी लकड़ियों और ईंटों के ढेर के बीच रास्ता बनाकर लोगों को बाहर निकालते रहे. मलबे में जिंदा बचे लोगों का पता लगाने के लिए खोजी कुत्तों की भी मदद ली गई.

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न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने कहा कि यह बेहद चुनौतीपूर्ण और तेजी से बदलती स्थिति है. मलबे के बीच ऐसे हिस्से हैं, जहां बचावकर्मियों के लिए पहुंचना खतरनाक है. उन्होंने कहा कि इस तरह के बचाव अभियान के लिए न्यूयॉर्क दमकल विभाग को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है. मेयर के मुताबिक, घटनास्थल पर करीब 250 दमकलकर्मी काम कर रहे थे.

बुधवार रात बचावकर्मियों ने मलबे के बीच बनाए गए एक गड्ढे से एक महिला को जिंदा बाहर निकाला. वह सांस ले रही थी और हिल-डुल पा रही थी. उसे स्ट्रेचर पर बाहर निकालकर एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया. इसके बाद भी रातभर मलबे के नीचे से लोगों को निकालने का काम जारी रहा.

निर्माण कार्य के दौरान हुआ हादसा

इमारत गिरने की वजह का पता लगाया जा रहा है. न्यूयॉर्क के बिल्डिंग कमिश्नर अहमद तिगानी ने बताया कि जिस समय इमारत ढही, उसके बगल में खाली पड़े प्लॉट पर नई इमारत बनाने के लिए खुदाई का काम चल रहा था. फिलहाल यह जांच की जा रही है कि निर्माण कार्य और इमारत गिरने के बीच कोई संबंध था या नहीं.

यह इमारत मिश्रित इस्तेमाल वाली थी. इसमें ऊपर की मंजिलों पर फ्लैट थे और नीचे व्यावसायिक जगह थी. इमारत का ज्यादातर मलबा बगल में बन रहे निर्माण स्थल के गहरे गड्ढे में गिर गया. हादसे में बगल की एक इमारत की दीवार भी टूट गई. हालांकि, वह इमारत खड़ी रही, लेकिन उसकी दीवार गिरने से अंदर के कमरे दिखाई देने लगे. इनमें एक बेडरूम और कपड़ों से भरी अलमारियां भी शामिल थीं.

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यह भी पढ़ें: न्यूयॉर्क में 'घोड़ागाड़ी' बैन, 18 साल के भारतीय की मौत के बाद अमेरिका में बड़ा फैसला

न्यूयॉर्क दमकल विभाग की कमिश्नर लिलियन बोन्सिग्नोर ने बचाव अभियान को बेहद खतरनाक बताया. उन्होंने कहा कि बचाव दल का हर कदम पूरी योजना के साथ उठाया जा रहा है. हादसे में एक दमकलकर्मी को मामूली चोट भी आई है.

मलबे में फंसे थे महिला और उसके दो बच्चे

इमारत में रहने वाले एंडरसन वेलेज ने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि हादसे के समय वह काम पर थे. उनकी पत्नी ने फोन करके बताया कि वह अपने सात और दो साल के बच्चों के साथ मलबे में फंस गई हैं. वेलेज के मुताबिक, उनकी पत्नी ने फोन पर मदद के लिए चिल्लाते हुए बेटे को बाहर निकालने की गुहार लगाई, लेकिन तभी कॉल कट गया.

बाद में उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी और दोनों बच्चों को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया है. इस निर्माण परियोजना से जुड़े आर्किटेक्ट, संपत्ति के मालिक और मुख्य ठेकेदार से भी टिप्पणी मांगी गई है. फिलहाल हादसे की वजह और इमारत गिरने से जुड़े हालात की जांच जारी है.

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