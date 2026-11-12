Miss Universe 2026: विवादोंं में घिरी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता, 15 सुंदरियों ने छोड़ा मुकाबला, 6 एशियाई देशों पर लगा बैन

Miss Universe 2026 Controversy: ब्यूटी पेजेंट मिस यूनिवर्स 2026 की शुरुआत हो चुकी है और इस बार प्रतियोगिता का 75वां संस्करण प्यूर्टो रिको में आयोजित किया जा रहा है. अलग-अलग देशों की ब्यूटी क्वीन खिताब जीतने के लिए तैयारी कर रही हैं, मगर प्रतियोगिता इस बार अपने ग्लैमरस से ज्यादा विवादों को लेकर सुर्खियों में आ गया है.

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दरअसल, फिनाले से पहले ही 15 देशों ने प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले लिया है. इनमें कुछ देशों की प्रतियोगियों को वीजा संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जबकि छह एशियाई देशों की भागीदारी फ्रेंचाइजी और कॉरपोरेट विवाद के कारण इफेक्ट हुई है. वहीं, कुछ प्रतियोगियों ने पर्सनल कारणों से भी प्रतियोगिता छोड़ने का फैसला किया है.

मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रिया ने क्यों छोड़ा मुकाबला?

मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रिया विक्टोरिया एमर्सन ने इंस्टाग्राम पर ब्यूटी पेजेंट से हटने की जानकारी देते हुए पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने बताया कि इस फैसले के पीछे कई वजहें थीं, लेकिन उनके लिए अपनी सोच और मूल्यों के साथ बने रहना सबसे ज्यादा जरूरी था.

उन्होंने अपनी पोस्ट में मेंटल और फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी देने की बात भी कही. विक्टोरिया के मुताबिक, इस सफर ने उन्हें खुद को समझने और यह जानने का मौका दिया कि जिंदगी में किन चीजों को स्वीकार करना है और किन्हें नहीं. उन्होंने कहा कि भले ही उनके पास प्रतियोगिता का सैश और ताज नहीं होगा, लेकिन उनकी अपनी पहचान और आत्मविश्वास ही उनकी असली ताकत है.

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कार एक्सीडेंट के बाद मिस यूनिवर्स बुल्गारिया बाहर

मिस यूनिवर्स बुल्गारिया एना मारिया भी इस साल प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएंगी. एक कार एक्सीडेंट का शिकार हुई हैं, जिसके चलते वह फिजिकली प्रतियोगिता में शामिल होने की स्थिति में नहीं हैं.

आयोजकों ने आधिकारिक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रतियोगी की सेहत और पूरी तरह ठीक होना उनकी पहली प्राथमिकता है. किसी भी खिताब या ताज से ज्यादा जरूरी कंटेस्टेंट की सिक्योरिटी और हेल्थ है.

सेंट मार्टिन की कंटेस्टेंट ने लिया नाम वापस

सेंट मार्टिन का प्रतिनिधित्व कर रहीं मैडली मारियन ने भी मिस यूनिवर्स 2026 से हटने का फैसला किया है. पर्सनल कारण की वजह से उन्होंने अपना नाम वापस लिया है.

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए अपने मैसेज में उन्होंने कहा कि यह फैसला लेना उनके लिए आसान नहीं था. उन्होंने इस मौके को लेकर काफी एक्साइटमेंट दिखाई थी, लेकिन निजी कारणों के चलते उन्हें अपना सफर बीच में ही रोकना पड़ रहा है.

इन 6 एशियाई देशों पर लगा बैन

मिस यूनिवर्स 2026 में छह एशियाई देशों की भागीदारी भी विवादों में है. थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, सिंगापुर और मलेशिया इस बार प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रेंचाइजी और कॉरपोरेट लेवल पर चल रहे विवादों के कारण इन देशों की भागीदारी पर रोक लगी है.

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बता दें कि मिस यूनिवर्स 2026 का फिनाले प्यूर्टो रिको के सैन जुआन स्थित जोस मिगुएल एग्रेलॉट कोलिजियम में आयोजित होना है. प्रतियोगिता शुरू होने के साथ ही इतने देशों की भागीदारी पर सवाल उठना इस बार के आयोजन को खासा चर्चा में ले आया है.

भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी काजिया

मिस यूनिवर्स 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व केरल के मावेलिक्कारा की रहने वाली 19 वर्षीय काजिया करेंगी. उन्होंने 23 अगस्त 2026 को जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया था.

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