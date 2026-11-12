scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Miss Universe 2026: विवादोंं में घिरी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता, 15 सुंदरियों ने छोड़ा मुकाबला, 6 एशियाई देशों पर लगा बैन

Miss Universe Controversy: प्यूर्टो रिको में होने वाले 75वें मिस यूनिवर्स पेजेंट से पहले बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, प्रतियोगिता से 15 देश बाहर हो गए हैं, जिसमें फ्रेंचाइजी विवाद और वीजा समस्याओं शामिल है. आइए इन 15 देशों के नाम क्या है और इनके पीछे हटने के कारण के बारे में जानते हैं.

Advertisement
X
मिस यूनिवर्स से 15 देशों ने नाम वापस ले लिया है. (PHOTO: Instagram@victoria.loves.vintage)
मिस यूनिवर्स से 15 देशों ने नाम वापस ले लिया है. (PHOTO: Instagram@victoria.loves.vintage)

Miss Universe 2026 Controversy: ब्यूटी पेजेंट मिस यूनिवर्स 2026 की शुरुआत हो चुकी है और इस बार प्रतियोगिता का 75वां संस्करण प्यूर्टो रिको में आयोजित किया जा रहा है. अलग-अलग देशों की ब्यूटी क्वीन खिताब जीतने के लिए तैयारी कर रही हैं, मगर प्रतियोगिता इस बार अपने ग्लैमरस से ज्यादा विवादों को लेकर सुर्खियों में आ गया है. 

दरअसल, फिनाले से पहले ही 15 देशों ने प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले लिया है. इनमें कुछ देशों की प्रतियोगियों को वीजा संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जबकि छह एशियाई देशों की भागीदारी फ्रेंचाइजी और कॉरपोरेट विवाद के कारण इफेक्ट हुई है. वहीं, कुछ प्रतियोगियों ने पर्सनल कारणों से भी प्रतियोगिता छोड़ने का फैसला किया है.

मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रिया ने क्यों छोड़ा मुकाबला?

सम्बंधित ख़बरें

Miss Universe India-pak 2026
मिस यूनिवर्स इंडिया बनीं केजिया तो क्या बोलीं PAK की सुंदरी मिस्बाह
उर्वशी रौतेला का तिरंगा गाउन इन दिनों सुर्खियों में है. (Photo: ITG)
तिरंगा बना फैशन! मंदिरा की साड़ी से उर्वशी के गाउन तक की कहानी
Miss Universe Pakistan 2026
कॉलेज की ये छात्रा बनीं मिस यूनिवर्स पाकिस्तान, देखें ग्लैमरस PHOTOS
Vipra Mehta
वियतनाम में भारत की बेटी ने मचाई धूम, रेड गाउन में विप्रा ने बिखेरा जलवा
Olivia Yacé
मिस यूनिवर्स में हुई चीटिंग? फाइनलिस्ट ने टाइटल ठुकरा मचाया तहलका

मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रिया विक्टोरिया एमर्सन ने इंस्टाग्राम पर  ब्यूटी पेजेंट से हटने की जानकारी देते हुए पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने बताया कि इस फैसले के पीछे कई वजहें थीं, लेकिन उनके लिए अपनी सोच और मूल्यों के साथ बने रहना सबसे ज्यादा जरूरी था.

उन्होंने अपनी पोस्ट में मेंटल और फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी देने की बात भी कही. विक्टोरिया के मुताबिक, इस सफर ने उन्हें खुद को समझने और यह जानने का मौका दिया कि जिंदगी में किन चीजों को स्वीकार करना है और किन्हें नहीं. उन्होंने कहा कि भले ही उनके पास प्रतियोगिता का सैश और ताज नहीं होगा, लेकिन उनकी अपनी पहचान और आत्मविश्वास ही उनकी असली ताकत है.

Advertisement

कार एक्सीडेंट के बाद मिस यूनिवर्स बुल्गारिया बाहर

मिस यूनिवर्स बुल्गारिया एना मारिया भी इस साल प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएंगी. एक कार एक्सीडेंट का शिकार हुई हैं, जिसके चलते वह फिजिकली प्रतियोगिता में शामिल होने की स्थिति में नहीं हैं. 

आयोजकों ने आधिकारिक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रतियोगी की सेहत और पूरी तरह ठीक होना उनकी पहली प्राथमिकता है. किसी भी खिताब या ताज से ज्यादा जरूरी कंटेस्टेंट की सिक्योरिटी और हेल्थ है.

सेंट मार्टिन की कंटेस्टेंट ने लिया नाम वापस

सेंट मार्टिन का प्रतिनिधित्व कर रहीं मैडली मारियन ने भी मिस यूनिवर्स 2026 से हटने का फैसला किया है. पर्सनल कारण की वजह से उन्होंने अपना नाम वापस लिया है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Madly Marian (@marian_madly)

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए अपने मैसेज में उन्होंने कहा कि यह फैसला लेना उनके लिए आसान नहीं था. उन्होंने इस मौके को लेकर काफी एक्साइटमेंट दिखाई थी, लेकिन निजी कारणों के चलते उन्हें अपना सफर बीच में ही रोकना पड़ रहा है.

इन 6 एशियाई देशों पर लगा बैन

मिस यूनिवर्स 2026 में छह एशियाई देशों की भागीदारी भी विवादों में है. थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, सिंगापुर और मलेशिया इस बार प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रेंचाइजी और कॉरपोरेट लेवल पर चल रहे विवादों के कारण इन देशों की भागीदारी पर रोक लगी है.

Advertisement

बता दें कि मिस यूनिवर्स 2026 का फिनाले प्यूर्टो रिको के सैन जुआन स्थित जोस मिगुएल एग्रेलॉट कोलिजियम में आयोजित होना है. प्रतियोगिता शुरू होने के साथ ही इतने देशों की भागीदारी पर सवाल उठना इस बार के आयोजन को खासा चर्चा में ले आया है.

भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी काजिया

मिस यूनिवर्स 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व केरल के मावेलिक्कारा की रहने वाली 19 वर्षीय काजिया करेंगी. उन्होंने 23 अगस्त 2026 को जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया था. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    India Oil Import: लड़ रहा था ईरान-US, भारत ने कर दिया खेल, अब नहीं होगा तेल का संकट |
    छठ घाट पर बेदियों को लेकर उठे सवाल, आस्था के पर्व पर रसूख की पहचान? |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 12 नवंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    रामायण पर थम नहीं रहा 'कृष्ण' का गुस्सा, बोले- गुमराह कर रहे, मसाला फिल्म से की तुलना |
    इजरायल को आइसोलेट करने की कोशिश में यूरोप? 11 लाख लोगों ने पिटीशन पर किए साइन |
    कभी ताइवान में रॉकस्टार थे Nvidia के Jensen Huang, अब दुकानों से हटाई जा रही तस्वीरें, आखिर क्यों? |
    घर में बिना बिल के कितना सोना रख सकते हैं? |
    Nvidia CEO की लाइफ में कैसे हुई एलिस की एंट्री? चीनी पति ने कराई थी मुलाकात |
    इंटरनेशनल पहलवान, मॉडल को टिकट, कृषि मंत्री का पत्ता कटा... पंजाब के लिए AAP की दूसरी लिस्ट ने चौंकाया |
     IIT खड़गपुर में इंजीन‍ियरिंग के साथ होगी डॉक्टरी की पढ़ाई, NEET PG से म‍िलेगा दाख‍िला, जानें ड‍िटेल
    Advertisement