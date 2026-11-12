कोई बाथरूम में बैठा तो कोई दरवाजे पर लटका... ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं, सहारनपुर में छठ के लिए उमड़ी भीड़

छठ पूजा पर घर लौटने की चाह में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है. उत्तर प्रदेश के सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में हालात ऐसे हैं कि यात्रियों को पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही. बिहार, सीतापुर और पूर्वांचल की ओर जाने वाले लोग किसी तरह ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं.

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ट्रेनों के अंदर जगह नहीं मिलने पर कई यात्री बाथरूम में बैठकर या खड़े होकर सफर करने को मजबूर हैं. कुछ लोग दरवाजों और खिड़कियों के सहारे लटककर यात्रा कर रहे हैं. एक यात्री के मुताबिक, ट्रेन के एक बाथरूम में करीब 10 लोग बैठे हुए हैं.

बाथरूम में बैठकर खाना खा रहे यात्री

सहारनपुर से सीतापुर जा रहे श्रवण ने बताया कि वह छठ पूजा मनाने के लिए घर लौट रहे हैं. ट्रेन में इतनी भीड़ है कि बैठने की जगह तक नहीं मिली. उन्हें बाथरूम में बैठकर सफर करना पड़ रहा है. हालात यह हैं कि खाना भी वहीं बैठकर खाना पड़ रहा है.

बिहार जा रहे सुकेश कुमार ने भी इसी तरह की परेशानी बताई. उनका कहना है कि ट्रेन में जगह नहीं मिलने के कारण उन्हें बाथरूम में बैठकर खाना खाना पड़ रहा है. भीड़ के चलते किसी यात्री को बाथरूम जाने की जरूरत पड़े तो उसके लिए भी जगह नहीं बचती.

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दरवाजे पर लटककर सफर, कई यात्री ट्रेन में चढ़ भी नहीं पाए

सहारनपुर से सीतापुर जा रहीं खुशबू ने बताया कि उन्हें बाथरूम में खड़े होकर सफर करना पड़ रहा है. वहीं, नजीबाबाद जा रहे नसीम के मुताबिक, उन्हें बाथरूम में घुसकर आधा बाहर लटकना पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि उनके साथ के 8 से 10 लोग भीड़ के कारण ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाए. देखें VIDEO:-

बिहार के पूर्णिया में छठ पूजा मनाने जा रहे सोनू ने बताया कि ट्रेन में इतनी भीड़ है कि एक ही बाथरूम में करीब 10 लोग बैठकर सफर कर रहे हैं.

त्योहार पर घर पहुंचने की मजबूरी में जोखिम भरा सफर

छठ पूजा पर अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग घर लौट रहे हैं. लेकिन ट्रेनों में जगह नहीं मिलने के कारण यात्रियों को बेहद मुश्किल हालात में सफर करना पड़ रहा है.

बाथरूम में भीड़, दरवाजों पर लटकते यात्री और ट्रेन में चढ़ने से रह गए लोगों की परेशानी रेल यातायात में भीड़ प्रबंधन की चुनौती को दिखाती है. इस तरह का सफर यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से भी जोखिम भरा है.

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