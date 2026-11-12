जब अमेरिका दरवाजा बंद हो गया, एलिस आईलैंड को किया गया था ब्लॉक

12 नवंबर 1954 को अमेरिका का दरवाजा यानी एलिस आईलैंड को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया. कभी अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करने का सपना देखने वाले लाखों लोगों के लिए एलिस आईलैंड उम्मीद का दरवाजा हुआ करता था. यूरोप और दुनिया के दूसरे हिस्सों से जहाजों में भरकर लोग यहां पहुंचते थे. इसी रास्ते से लाखों लोगों ने अमेरिका में कदम रखा और अपनी नई जिंदगी शुरू की. करीब 62 साल तक लाखों प्रवासियों की किस्मत का फैसला करने वाला एलिस आईलैंड आखिर क्यों बंद हुआ? आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी.

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न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित एलिस आईलैंड अमेरिका में आने वाले प्रवासियों के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार था. यह न्यू जर्सी के तट के पास स्थित है. इस जगह का नाम कारोबारी सैमुअल एलिस के नाम पर पड़ा था, जिनके पास 1770 के दशक में इस जमीन का मालिकाना हक था.

दरअसल, 19वीं सदी के आखिरी दौर में अमेरिका में दूसरे देशों से आने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी. ऐसे में प्रवासियों के आने और उनकी जांच के लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था की जरूरत महसूस हुई. अमेरिकी राष्ट्रपति बेंजामिन हैरिसन ने 1890 में एलिस आईलैंड को देश का पहला फेडरल इमिग्रेशन सेंटर घोषित किया. इससे पहले प्रवासियों की जांच और उन्हें प्रवेश देने का काम अलग-अलग राज्य सरकारें संभालती थीं.

2 जनवरी 1892 को इस सेंटर ने काम करना शुरू किया. यहां सबसे पहले पहुंचने वालों में 15 साल की आयरिश लड़की एनी मूर थीं. वह आयरलैंड से अमेरिका आई थीं और एलिस आईलैंड से गुजरने वाली पहली प्रवासी बनीं.

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एलिस आईलैंड पर आने वाले हर शख्स को एक जैसी जांच से नहीं गुजरना पड़ता था. जहाज में पहली और दूसरी श्रेणी में सफर करने वाले यात्रियों की जांच जहाज पर ही संक्षिप्त रूप से कर ली जाती थी. इसके बाद वे न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी के बंदरगाहों पर उतरकर कस्टम की प्रक्रिया पूरी करते थे.

लेकिन तीसरी श्रेणी में सफर करने वाले यात्रियों को एलिस आईलैंड ले जाया जाता था. वहां उनकी मेडिकल और कानूनी जांच होती थी. अधिकारियों का मकसद यह पता लगाना था कि कहीं कोई यात्री संक्रामक बीमारी से तो पीड़ित नहीं है या उसकी ऐसी कोई स्थिति तो नहीं है, जिसकी वजह से वह अमेरिकी सरकार पर बोझ बन सकता है.

जांच के बाद ही तय होता था कि किसे अमेरिका में रहने की अनुमति मिलेगी. हालांकि, इतनी सख्त प्रक्रिया के बावजूद करीब 98 फीसदी प्रवासियों को अमेरिका में प्रवेश मिल जाता था. सिर्फ लगभग 2 फीसदी लोगों को ही प्रवेश देने से इनकार किया जाता था.

1892 से 1924 के बीच एलिस आईलैंड पर प्रवासियों की सबसे ज्यादा भीड़ रही. इस दौरान यूरोप समेत दुनिया के कई हिस्सों से लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका पहुंच रहे थे. प्रवासियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एलिस आईलैंड का आकार भी बढ़ाना पड़ा.

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शुरुआत में यह महज 3.3 एकड़ में फैला था. लेकिन जमीन भरकर और नए निर्माण करके इसका विस्तार किया गया. 1930 के दशक तक इसका आकार बढ़कर करीब 27.5 एकड़ हो गया था. इस जगह पर कई नई इमारतें बनाई गईं, ताकि बड़ी संख्या में आने वाले लोगों की जांच और दूसरी प्रक्रियाएं पूरी की जा सकें.

1907 एलिस आईलैंड के इतिहास का सबसे व्यस्त साल रहा. इस एक साल में यहां 10 लाख से ज्यादा प्रवासियों की जांच की गई. कल्पना कीजिए, हर दिन हजारों लोग अमेरिका में अपनी नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद लेकर यहां पहुंचते थे.

एलिस आईलैंड पर प्रवासियों की संख्या में गिरावट की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई. अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के बाद दूसरे देशों से आने वाले लोगों की संख्या कम हो गई. इस दौरान एलिस आईलैंड का इस्तेमाल संदिग्ध दुश्मनों को हिरासत में रखने के लिए भी किया जाने लगा.

युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिकी कांग्रेस ने प्रवासियों की संख्या सीमित करने के लिए नए कानून बनाए. 1924 में इमिग्रेशन एक्ट लागू हुआ, जिसने अमेरिका में आने वाले लोगों की संख्या पर सख्त कोटा व्यवस्था लागू कर दी.

इस कानून के बाद विदेशों में स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों में ही प्रवासियों की जांच और प्रक्रिया पूरी करने की व्यवस्था को बढ़ावा मिला. अब हर किसी को एलिस आईलैंड तक पहुंचने की जरूरत नहीं रह गई थी.

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धीरे-धीरे यह जगह अपने पुराने काम से दूर होती चली गई. कभी प्रवासियों के स्वागत का केंद्र रहा एलिस आईलैंड अब हिरासत और निर्वासन केंद्र के रूप में इस्तेमाल होने लगा. दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहां घायल सैनिकों के लिए अस्पताल भी बनाया गया. बाद में अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इसे प्रशिक्षण केंद्र के तौर पर इस्तेमाल किया.

आखिरकार 12 नवंबर 1954 को एलिस आईलैंड का आधिकारिक तौर पर कामकाज बंद कर दिया गया. यहां हिरासत में रखे गए आखिरी व्यक्ति नॉर्वे के एक कारोबारी जहाज के नाविक थे. उनकी रिहाई के बाद इस ऐतिहासिक इमिग्रेशन सेंटर के दरवाजे बंद हो गए.

सितंबर 1990 में यहां एलिस आईलैंड इमिग्रेशन म्यूजियम आम लोगों के लिए खोल दिया गया. आज यह संग्रहालय अमेरिका में प्रवासियों के इतिहास और उनके संघर्षों की कहानी बताता है. हर साल करीब 20 लाख लोग इस संग्रहालय को देखने पहुंचते हैं. यहां आने वाले कई लोगों के लिए यह सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि उनके परिवार की जड़ों और पूर्वजों की यात्रा से जुड़ी जगह है.

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