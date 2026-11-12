इन कंपनियों से नोएल टाटा की विदाई, लेकिन बने रहेंगे टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन

टाटा ग्रुप में गुरुवार (12 नवंबर) को एक बड़ा बदलाव हुआ है. नोएल टाटा की 70 साल की उम्र पूरी होने के बाद कई कंपनियों से विदाई (Noel Tata Step Down) हो गई है. हालांकि, वे टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन बने रहेंगे. उन्होंने टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट, वोल्टास और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन से रिटायर हो गए हैं. इसके अलावा रिपोर्ट की मानें, तो Noel Tata टाटा इंटरनेशनल से भी रिटायर हुए हैं, जबकि टाटा स्टील और टाइटन से भी रिटायर होने वाले हैं. उनके पद छोड़ने के पीछे वजह टाटा ग्रुप की नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए रिटायरमेंट पॉलिसी है.

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क्या है टाटा ग्रुप की ये रिटायरमेंट पॉलिसी?

टाटा ग्रुप की इस रिटायरमेंट पॉलिसी के अनुसार, ग्रुप की कंपनियों में गैर-कार्यकारी निदेशकों (Non-Executive Directors) को आमतौर पर 70 साल की उम्र पूरी होने पर बोर्ड से रिटायर होना पड़ता है. इसके पीछे उद्देश्य की बात करें, तो कंपनी में नई लीडरशिप को मौका देना और उत्तराधिकार की प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए ये नियम तय किए गए हैं. हालांकि, टाटा ग्रुप में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए 70 साल की उम्र में रिटायरमेंट का नियम नहीं है.

टाटा इन्वेस्टमेंट में 16 साल का सफर खत्म

टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा जहां 11 नवंबर को कारोबार बंद होने पर टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और डायरेक्टर के पद से रिटायर हो गए और उनका इस कंपनी के साथ हेड के तौर पर 16 साल से ज्यादा का सफर खत्म हो गया. बता दें कि वह 12 नवंबर को 70 साल के हो गए हैं. नोएल टाटा के रिटायर होने के बाद इस कंपनी का नया चेयरमैन भी बोर्ड ने चुन लिया और ये जिम्मेदारी बहराम वकील को सौंपी गई है और उनकी नियुक्ति गुरुवार से लागू हो गई है.

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इन दो कंपनियों से भी विदाई

टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के अलावा, नोएल टाटा की तीन और कंपनियों से विदाई की खबर है. इनमें पहली है टाटा की ट्रेंट और दूसरी है ग्रुप की एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वोल्टास और तीसरी टाटा इंटरनेशनल है. वहीं जल्द ही Noel Tata टाटा स्टील और टाइटन के बोर्ड पदों को छोड़ने वाले हैं.

टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन बने रहेंगे

बहराम वकील के टाटा इन्वेस्टमेंट चेयरमैन बनाए जाने के साथ ही सुनील डिसूजा को वोल्टास की जिम्मेदारी सौंपी गई है. तो वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक, टीवी नरेंद्रन को टाटा इंटरनेशनल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है. हालांकि, वह Tata Group की होल्डिंग कंपनी टाटा संस के बोर्ड में टाटा ट्रस्ट्स के नॉमिनी डायरेक्टर और टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन बने रहेंगे, जिनके पास कुल मिलाकर टाटा संस का लगभग 66% हिस्सा है.

रिपोर्ट के मुताबिक, नोएल टाटा Tata Steel और टाइटन कंपनी के नॉन-एग्जीक्यूटिव वाइस-चेयरमैन भी हैं. ट्रेंट से रिटायर होने के बाद नोएल ट्रेंट हाइपरमार्केट के साथ अपना काम जारी रखेंगे, जो ट्रेंट और टेस्को का जॉइंट वेंचर है और स्टार बाज़ार और स्टार डेली रिटेल चेन चलाता है. उनकी दूसरी डायरेक्टरशिप के लिए अभी तक कोई अरेंजमेंट फाइनल नहीं हुआ है.

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