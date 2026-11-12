भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) का नाम आते ही जेहन में सबसे पहले देश के बेहतरीन इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स की तस्वीर उभरती है. लेकिन अब यह तस्वीर बदलने जा रही है. देश के सबसे पहले और प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी खड़गपुर ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए मेडिकल शिक्षा की दुनिया में बड़ा कदम रखा है. यह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) से मान्यता प्राप्त पोस्टग्रेजुएट मेडिकल डिग्री (MD) प्रोग्राम शुरू करने वाला देश का पहला आईआईटी बन गया है.

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शैक्षणिक सत्र 2026–27 से संस्थान अपने 'डॉ. बी.सी. रॉय मल्टी-स्पेशियलिटी मेडिकल रिसर्च सेंटर' में एमडी (MD) छात्रों के पहले बैच का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस पहल के साथ ही आईआईटी सिस्टम में पीजी मेडिकल एजुकेशन के एक नए दौर की शुरुआत हो गई है.

क्लिनिकल एक्सीलेंस और AI का होगा अनूठा संगम

इस ऐतिहासिक शुरुआत पर आईआईटी खड़गपुर के निदेशक सुमन चक्रवर्ती ने संस्थान के विजन को साझा किया. उन्होंने कहा कि देश का पहला आईआईटी अब मेडिकल एजुकेशन के भविष्य को आकार देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठा रहा है.

उन्होंने आगे कहा, "हमारा उद्देश्य केवल विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहां क्लिनिकल एक्सीलेंस के साथ इंजीनियरिंग की प्रतिभा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ट्रांसलेशनल रिसर्च का मेल हो. हम चाहते हैं कि हमारे मेडिकल ग्रेजुएट्स न केवल बेहतरीन डॉक्टर बनें, बल्कि ऐसे इनोवेटर्स भी बनें जो मानवता की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान निकाल सकें. 2026-27 का पहला बैच इस नई यात्रा का पथप्रदर्शक होगा."

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किन 6 विषयों में होगी MD की पढ़ाई और कितनी हैं सीटें?

आईआईटी इतिहास के इस पहले पोस्टग्रेजुएट मेडिकल बैच के लिए संस्थान ने कुल 6 विषयों (Disciplines) में एमडी प्रोग्राम शुरू किए हैं. हर विषय में 2-2 सीटें निर्धारित की गई हैं (कुल 12 सीटें):

जनरल मेडिसिन (General Medicine): 2 सीटें

रेडियोलॉजी (Radiology): 2 सीटें

फिजियोलॉजी (Physiology): 2 सीटें

पैथोलॉजी (Pathology): 2 सीटें

कम्युनिटी मेडिसिन (Community Medicine): 2 सीटें

बायोकेमिस्ट्री (Biochemistry): 2 सीटें

कैसे मिलेगा दाखिला? जानें एडमिशन प्रक्रिया

अगर आप भी देश के पहले आईआईटी से पीजी मेडिकल की पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, तो इसके लिए NEET-PG की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा.

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ये प्रोग्राम काउंसलिंग के राउंड-2 (Round 2) में चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे. छात्रों का चयन आधिकारिक काउंसलिंग शेड्यूल, पात्रता शर्तों और तय सीट मैट्रिक्स के आधार पर किया जाएगा. इस बैच में चुने जाने वाले छात्रों को भारत के आईआईटी सिस्टम के इतिहास में पीजी मेडिकल छात्रों की पहली पीढ़ी बनने का गौरव प्राप्त होगा.

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