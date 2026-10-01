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प्लेन क्रैश करा रहे को-पायलट की डिटेल सीक्रेट रख रहीं एजेंसियां, अब तक ये 10 बातें चली हैं पता

दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट में चाकू से हमला करने वाले को-पायलट की ज्यादातर जानकारी अधिकारियों द्वारा अभी भी गुप्त रखी गई है. इस घटना के दौरान महज 2 मिनट के भीतर विमान 17 हजार फीट नीचे आ गया.

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को-पायलट ओमान का नागरिक बताया जा रहा है. (Photo: Pexels)
को-पायलट ओमान का नागरिक बताया जा रहा है. (Photo: Pexels)

दुबई से इजरायल जा रहे एक प्लेन में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब कॉकपिट में एक को-पायलट अचानक हिंसक हो उठा और उसने पायलट पर कथित तौर पर चाकू से हमला कर दिया. पायलट के नियंत्रण खोते ही विमान हवा में अनियंत्रित होकर तेजी से नीचे गिरने लगा.

इस खौफनाक हादसे के दौरान महज 2 मिनट के भीतर विमान 17 हजार फीट नीचे आ गया. इस बीच, एजेंसियों ने अभी तक को-पायलट की ज्यादातर डिटेल सीक्रेट रखी हुई है. को-पायलट ओमान का नागरिक बताया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: चाकूबाजी में घायल बहादुर पायलट स्मित मच्छार की हेल्थ अब कैसी है, कहां चल रहा इलाज?

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  • स्थानीय समयानुसार बुधवार, सुबह 8:31 बजे फ्लाइट FZ1073 ने डिस्ट्रेस कॉल भेजी. कुछ ही मिनटों में कोड 7500 भेजा गया, जो विमान के हाइजैकिंग (hijacking) का संकेत होता है.
     
  • जानकारी के मुताबिक, को-पायलट ने भारतीय कैप्टन स्मित पर चाकू से हमला किया. वह गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके बावजूद उन्होंने प्लेन का कंट्रोल छोड़ने से इनकार किया. इसी दौरान विमान तेजी से नीचे जाने लगा. प्लेन में 170 से ज्यादा लोग सवार थे.
     
  • कैप्टन स्मित ने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया. इससे यात्रियों और क्रू को अंदर पहुंचने का मौका मिला. उन्होंने आरोपी को काबू करने में मदद की.
     
  • फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि इस घटना के कारण दुबई से तेल अवीव जा रहा विमान दो मिनट से भी कम समय में 17,400 फीट नीचे गिर गया. इसके बाद इसे सऊदी अरब की ओर मोड़ दिया गया.
     
  • इजरायल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यात्रियों के अनुसार, अपने साथी को चाकू मारने के बाद, हमला करने वाले पायलट ने विमान के सिस्टम को खराब करने और उसे क्रैश करने की कोशिश की.
     
  • इजरायली अधिकारियों ने कहा है कि विमान का हाईजैक करने की कोशिश करने वाला व्यक्ति को-पायलट था. अमेरिकी न्यूज एजेंसी CNN के मुताबिक, को-पायलट ओमान का नागरिक बताया जा रहा है. 
     
  • हमले के बाद प्लेन में मौजूद दो ऑफ-ड्यूटी पायलटों ने विमान का कंट्रोल संभाला. फ्लाइट को सऊदी अरब के तबूक एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया.
     
  • जानकारी के मुताबिक, विमान के कैप्टन और को-पायलट दोनों घटना के बाद घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया. नेतन्याहू ने कहा कि फ्लाइट में सवार लगभग सभी यात्री इजरायली थे.
     
  • कैप्टन स्मित को इलाज के लिए सऊदी अरब के तबूक के अस्पताल में भर्ती कराया गया.
     
  • घटना के बाद फ्लाइट FZ1073 के ज़्यादातर यात्री दूसरे फ्लाईदुबई विमान से इजरायल चले गए.

बता दें, इस घटना के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी की जमकर तारीफ की है. इजरायली PM ने बताया कि विमान तेजी से नीचे जा रहा था. इसी दौरान यात्रियों और क्रू ने कॉकपिट में पहुंचकर हमलावर को काबू किया.

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