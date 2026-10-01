scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'जेल में बीते दिन थे दर्दनाक, अब घर में ईद जैसा माहौल' संभल हिंसा केस में NSA रद्द होने के बाद आरोपी मुल्ला अफरोज का बयान

संभल हिंसा के मुख्य आरोपी मुल्ला अफ़रोज़ जेल से रिहा होकर अपने घर दीपा सराय पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ रासुका (NSA) को रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. 20 महीने बाद घर लौटे अफ़रोज़ ने अदालत के फैसले को ऐतिहासिक बताया.

Advertisement
X
संभल हिंसा का आरोपी मुल्ला अफ़रोज़ जेल से रिहा (Photo: ITG)
संभल हिंसा का आरोपी मुल्ला अफ़रोज़ जेल से रिहा (Photo: ITG)

Uttar Pradesh News: संभल हिंसा के आरोपी मोहम्मद अफ़रोज़ उर्फ मुल्ला अफ़रोज़ 20 महीने 10 दिन जेल में बिताने के बाद मंगलवार देर रात मुरादाबाद जेल से रिहा होकर दीपा सराय स्थित अपने घर पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने केवल पुलिस के कबूलनामे के आधार पर बिना स्वतंत्र सबूतों के लगाई गई रासुका (NSA) को रद्द कर दिया. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. अफ़रोज़ को 17 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया गया था और 13 अक्टूबर 2025 को उन पर NSA लगाया गया था. 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान संभल में हुई हिंसा के मामले में वह आरोपी हैं.

जेल में बीते दिन थे दर्दनाक, परिवार में ईद जैसा माहौल

अफ़रोज़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके साथ न्याय किया है और यह एक ऐतिहासिक फैसला है. उसने बताया कि जेल में बिताए गए 20 महीने और 10 दिन उनके लिए बेहद दर्दनाक थे, जिससे परिवार आर्थिक रूप से टूट गया. बच्चों की पढ़ाई बड़े भाई ने संभाली. अफ़रोज़ के अनुसार, जेल में बच्चों की यादें ही उनके जीने का सहारा बनीं. घर लौटने पर पूरे इलाके और परिवार में ईद जैसा माहौल है.

सम्बंधित ख़बरें

Sambhal Violence
UP सरकार पर 10 लाख का जुर्माना, संभल हिंसा केस में SC सख्त
संभल: जामा मस्जिद के पास पहुंची ASI टीम, जानें मामला
Sambhal Kanwad Yatra
संभल में जामा मस्जिद के पास से गुजरे कांवड़िए
A surge of faith in Sambhal late at night (Photo: ITG)
जब संभल की जामा मस्जिद के पास से गुजरा कांवड़ियों का जत्था
Sambhal Commission Report disclosure
संभल हिंसा के पीछे थी तुर्क और पठानों के बीच वर्चस्व की लड़ाई!

अदालत का कड़ा रुख और भाई का दावा

अफ़रोज़ के भाई शहरोज़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई और निष्पक्ष जांच की मांग की. शहरोज़ ने कहा कि उनके भाई के खिलाफ कोई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य या ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है और उन्हें सभी छह आपराधिक मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी थी. उन्होंने बताया कि अफ़रोज़ को घटना के 50-55 दिन बाद अचानक गिरफ्तार किया गया और उन पर कई मुकदमे दर्ज कर दिए गए. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आपराधिक मामलों में जमानत मिलने के बावजूद अफ़रोज़ की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नुकसान हुआ.

Advertisement

आपराधिक मुकदमों में नहीं मिली राहत: जिला शासकीय अधिवक्ता

संभल के जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित ने स्पष्ट किया कि शीर्ष अदालत ने अफ़रोज़ को केवल NSA के तहत राहत दी है, जबकि आपराधिक मामलों में कोई राहत नहीं मिली है. उन्होंने बताया कि हरिहर मंदिर-जामा मस्जिद विवाद से जुड़ी हिंसा में अफ़रोज़ मुख्य आरोपी हैं. उनके अलावा गुलाम, वारिस और शारिक सत्ता भी आरोपी हैं. जिला अदालत में चार केस फाइलें लंबित हैं और गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं. जल्द ही CrPC की धारा 313 के तहत कार्यवाही की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'जेल में बीते दिन थे दर्दनाक, अब घर में ईद जैसा माहौल' संभल हिंसा केस में NSA रद्द होने के बाद आरोपी मुल्ला अफरोज का बयान |
    Khatron Ke Khiladi Grand Finale: अविनाश vs फरहाना, 'खतरों के खिलाड़ी' बनने की महाजंग, ट्रॉफी की रेस में किसका पलड़ा भारी? |
    चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलेगा विपक्ष, इस दिन से शुरू होगा आंदोलन |
    '9/11 जैसी आपदा से बचाया', कॉकपिट में चाकूबाजी वाली फ्लाइट पर नेतन्याहू का बड़ा बयान |
    India vs Sri Lanka, 2nd Semi Final Live Score: श्रीलंका के ख‍िलाफ भारत की पहले बल्लेबाजी, वैभव-संजू-अभ‍िषेक तीनों को मौका, देखें प्लेइंग 11 |
    बार-बार THAR! सड़क पर उतरते ही 'दानव' क्यों बन जाती है ये SUV |
    गंडक नदी में तैरता आया तेंदुआ, थक गया तो पेड़ पर चढ़कर बैठ गया... नाव से गुजर रहे लोगों बना लिया Video |
    'कैप्टन स्मित मच्छार असली हीरो, 170+ लोगों की बचाई जान', RSS ने की तारीफ |
    ट्रेन जर्नी में पास रखें ये IDs और कागज... टिकट के साथ अब इनकी भी होगी जांच, 1 Oct से रेलवे का अभियान शुरू |
    Pratiyuti Yog 2026: 4 अक्टूबर को शनि सूर्य पर डालेंगे टेढ़ी नजर! 3 राशियां होंगी मालामाल
    Advertisement