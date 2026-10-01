गंडक नदी में तैरता आया तेंदुआ, थक गया तो पेड़ पर चढ़कर बैठ गया... नाव से गुजर रहे लोगों बना लिया Video

बिहार के सारण में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा तो बाढ़ के पानी के साथ जंगल से जंगली जानवर भी रिहायशी इलाकों की ओर पहुंचने लगे. तरैया के दियारा इलाके में ग्रामीणों ने पानी में दो तेंदुओं को बहते देखा. इनमें से एक तेज धारा में तैरते हुए एक पेड़ तक पहुंचा और थककर उसी पर चढ़कर बैठ गया. नाव से गुजर रहे स्थानीय लोगों ने पेड़ पर बैठे तेंदुए का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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दरअसल, सारण में इन दिनों गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है. नदी के आसपास के दियारा इलाकों में बाढ़ का पानी फैल चुका है. हालात ऐसे हैं कि कई गांवों के लोगों को सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर जाना पड़ रहा है. जरूरी काम के लिए भी ग्रामीण नावों का सहारा ले रहे हैं. इसी बाढ़ के बीच बुधवार को कुछ ऐसा हुआ, जिसने इलाके के लोगों को हैरान कर दिया. माधोपुर पंचायत के मुखिया सुशील कुमार सिंह ग्रामीणों को सुरक्षित निकालने के लिए नाव से जा रहे थे. इसी दौरान सगुनी गांव के पास उनकी नजर बाढ़ के तेज बहाव में तैरते दो जानवरों पर पड़ी.

यहां देखें Video

ध्यान से देखा तो दोनों तेंदुए थे. दोनों तेंदुए बाढ़ के पानी में आगे बढ़ रहे थे. तेज बहाव के बीच एक तेंदुआ तैरते-तैरते काफी आगे निकल गया. वहीं दूसरे को रास्ते में एक पेड़ मिल गया. तेंदुआ पेड़ तक पहुंचा और उस पर चढ़ गया. कुछ देर बाद वह पेड़ के ऊपरी हिस्से में जाकर बैठ गया. नाव से गुजर रहे स्थानीय लोगों ने जब तेंदुए को पेड़ पर बैठे देखा तो उन्होंने मोबाइल फोन से उसका वीडियो बना लिया.

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वीडियो में बाढ़ के पानी से घिरे इलाके के बीच पेड़ पर बैठा तेंदुआ दिखाई दे रहा है. आसपास पानी ही पानी है और तेंदुआ पेड़ की ऊंची डालियों के बीच बैठा हुआ है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, दोनों तेंदुए काफी देर तक पानी में तैरते हुए दिखाई दिए थे. तेज बहाव में लगातार तैरने के कारण वे थक गए होंगे. माना जा रहा है कि इसी वजह से एक तेंदुआ पेड़ पर चढ़कर आराम करने लगा.

दूसरा तेंदुआ हालांकि पानी की धारा के साथ आगे बह गया. अब पेड़ पर तेंदुए के मौजूद होने की खबर पूरे इलाके में फैल गई है. बाढ़ के बीच पहले से परेशान ग्रामीणों के लिए यह एक नई चिंता बन गई है. लोग नाव से आवाजाही तो कर रहे हैं, लेकिन तेंदुए की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि बाढ़ के पानी के साथ जंगली जानवरों के रिहायशी इलाकों के आसपास पहुंचने की आशंका रहती है. खासकर नदी के दियारा क्षेत्रों में रहने वाले लोग इस समय काफी सतर्क हैं.

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तेंदुआ यहां पहुंचा कैसे?

स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों का अनुमान है कि दोनों तेंदुए नेपाल की तरफ से आने वाले बाढ़ के पानी के साथ वाल्मीकिनगर के जंगल क्षेत्र से बहकर इस इलाके तक पहुंचे होंगे. हालांकि तेंदुओं के यहां पहुंचने की वास्तविक वजह और उनके आने का रास्ता वन विभाग की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.

माधोपुर पंचायत के मुखिया सुशील कुमार सिंह के मुताबिक, उन्होंने ग्रामीणों को सुरक्षित निकालने के दौरान दोनों तेंदुओं को बाढ़ के पानी में देखा. एक तेंदुआ पेड़ पर चढ़ गया, जबकि दूसरा तेज धारा में आगे निकल गया. घटना की सूचना स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने वन विभाग को दे दी है. अब वन विभाग की टीम के स्तर पर तेंदुए की स्थिति पर नजर रखने और उसे सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करने की कोशिश की जाएगी. फिलहाल ग्रामीणों को पेड़ के आसपास जाने से बचने और सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है.

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