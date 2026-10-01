IND vs SL Semi Final Live Score, Asian Games: एशियन गेम्स के पुरुष क्रिकेट सेमीफाइनल में श्रीलंका ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है.

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इस मुकाबले की लाइव अपडेट और स्कोरकार्ड के लिए इस पेज को र‍िफ्रेश करते रहें. भारत और श्रीलंका के बीच यह मुकाबला एशियन गेम्स के फाइनल में जगह बनाने के लिए खेला जा रहा है. टॉस के बाद अब भारतीय बल्लेबाजों पर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी.

भारत की पारी की हाइलाइट्स

अभिषेक शर्मा ने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया, लेकिन उनकी पारी ज्यादा देर नहीं चल सकी. उन्होंने सिर्फ 3 गेंदों में 7 रन बनाए.

संजू सैमसन भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके. उन्होंने 9 गेंदों में 7 रन बनाए.

इस मुकाबले में भारत की ओर से वैभव सूर्यवंशी और अभ‍िषेक शर्मा ओपन‍िंग करने के लिए उतरे. लेकिन अभ‍िषेक शर्मा महज 7 रन बनाकर सहान अरच‍िगे कप्तान ने सिनेथ जयवर्धने के हाथों कैच आउट करवाया.



वैभव सूर्यवंशी को श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल में मौका मिला है. वहीं, पहली बार ऐसा हुआ है कि वैभव, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन तीनों एक साथ टीम में शामिल हैं.



ईशान किशन और तिलक वर्मा भी टीम का हिस्सा हैं. वहीं, ऑलराउंडर में शिवम दुबे, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर तीनों ही टीम में है. स्पिनर रवि बिश्नोई भी प्लेइंग-11 में हैं. जापान के खिलाफ मैच में स्पिन गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिली थी, इस कारण टीम इंडिया ने केवल एक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को ही टीम में शामिल किया है.



श्रीलंका के भारत की प्लेइंग-11: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह

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श्रीलंका की प्लेइंग-11: लसिथ क्रूसपुल, सिनेथ जयवर्धने, सोहन डी लिवेरा (विकेटकीपर), एशेन बंडारा, सहान अराचिगे (कप्तान), नुवानिदु फर्नांडो, चमिका करुणारत्ने, वानुजा सहन, विजयकांत व्यासकांथ, थारिंडु रत्नायके, बिनुरा फर्नांडो

भारत का स्क्वॉड: संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर, वैभव सूर्यवंशी, विप्रज निगम

श्रीलंका स्क्वॉड: एशेन बंडारा, लसिथ क्रूसपुल, सिनेथ जयवर्धने, निरोशन डिकवेला (विकेट कीपर), नुवानिडू फर्नांडो, सहान अराचिगे (कप्तान), चमिका करुणारत्ने, दुशान हेमंथा, बिनुरा फर्नांडो, विजयकांथ व्यासकांथ, नुवान तुषारा, थारिंडू रत्नायके, वानुजा सहान, सोहन डे लिवेरा, गरुका संकेथ

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