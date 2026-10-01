Pratiyuti Yog 2026: 4 अक्टूबर को शनि सूर्य पर डालेंगे टेढ़ी नजर! 3 राशियां होंगी मालामाल

Pratiyuti Yog 2026: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के राजा सूर्य और न्याय के देवता शनि का स्थान बेहद महत्वपूर्ण माना गया है. जहां सूर्य को आत्मा, मान-सम्मान और ऊर्जा का कारक कहा जाता है, वहीं शनि देव जातकों को उनके कर्मों के आधार पर फल देने वाले 'कर्मफलदाता' हैं. जब ये दोनों शक्तिशाली ग्रह एक-दूसरे के आमने-सामने यानी 180 डिग्री की दूरी पर आते हैं, तो एक बेहद प्रभावशाली प्रतियुति योग का निर्माण होता है.
द्रिक पंचांग के अनुसार, 4 अक्टूबर 2026 को शाम 05 बजकर 56 मिनट पर सूर्य (कन्या राशि में) और वक्री शनि (मीन राशि में) एक-दूसरे के ठीक आमने-सामने होंगे. खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बनने वाला यह समसप्तक योग कुछ खास राशियों के जीवन में लंबे समय से चली आ रही अड़चनों को दूर करने वाला साबित होगा. आइए जानते हैं कि सूर्य और शनि के इस आमने-सामने आने से किन 3 भाग्यशाली राशियों को बंपर लाभ मिलने वाला है.
सिंह राशि (Leo)
सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य और शनि का यह प्रतियुति योग कई मायनों में बेहद खास और लाभकारी रहने वाला है. इस दौरान शनि आपकी कुंडली के आठवें भाव में और सूर्य दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे.
आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियां अब धीरे-धीरे समाप्त होने लगेंगी. आपको करियर या व्यापार के क्षेत्र में किसी बड़े स्तर की सफलता हासिल हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों के कार्यों की उच्च अधिकारियों द्वारा सराहना होगी, जिससे धन-धान्य में बढ़ोतरी के योग बनेंगे. समाज में आपका मान-सम्मान तेजी से बढ़ेगा और आपकी आय स्थिर बनी रहेगी.
कन्या राशि (Virgo)
कन्या राशि के जातकों के लिए यह प्रतियुति योग विशेष रूप से राहत लेकर आ रहा है. वर्तमान में सूर्य आपकी ही राशि (लग्न भाव) में और शनि सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं. इस अद्भुत योग के प्रभाव से आपके जीवन पर लंबे समय से छाई हुई निराशा या परेशानियां दूर होंगी. आप अपने स्वास्थ्य और व्यक्तित्व पर बेहतर ढंग से ध्यान दे पाएंगे. यदि जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर अनबन या मनमुटाव चल रहा था, तो वह अब आपसी बातचीत से पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और रिश्तों में मिठास आएगी.
धनु राशि (Sagittarius)
धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य-शनि का यह आमने-सामने आना मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रहा है. आपके जीवन की नकारात्मकता में कमी आएगी. नौकरीपेशा जातकों के लिए समय बेहद अनुकूल है; यदि आप लंबे समय से मनचाही जगह पर ट्रांसफर (स्थानांतरण) का प्रयास कर रहे थे, तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है. परिवार के सदस्यों के बीच यदि कोई गलतफहमी या अनबन चल रही थी, तो वह दूर होगी जिससे घर में सुख-समृद्धि और शांति का माहौल बनेगा. साथ ही, पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से भी राहत मिलने की पूरी संभावना है.