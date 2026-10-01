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चाकूबाजी में घायल पायलट स्मित मच्छार की कैसी है तबीयत... अब कहां चल रहा है इलाज?

चाकूबाजी के दौरान घायल हुए भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार का सऊदी अरब के तबूक के अस्पताल में इलाज चल रहा है. भारतीय दूतावास के मुताबिक, उनकी हालत स्थिर है और परिवार के संपर्क में है. दरअसल, फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 में उनके को-पायलट ने उनपर चाकू से हमला कर दिया था.

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चाकूबाजी में घायल पायलट स्मित मच्छार को सऊदी अरब के तबूक में एक अस्पताल में एडमिट कराया गया है. (File Photo-X/@MaxNordau)
चाकूबाजी में घायल पायलट स्मित मच्छार को सऊदी अरब के तबूक में एक अस्पताल में एडमिट कराया गया है. (File Photo-X/@MaxNordau)

फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 में चाकूबाजी के दौरान घायल हुए भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार का इलाज जारी है. वह सऊदी अरब के तबूक के एक अस्पताल में एडमिट हैं. भारतीय दूतावास उनकी सेहत पर नजर रख रहा है. उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

दरअसल, भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट में उनके को-पायलट ने चाकू से हमला कर दिया था. प्लेन में 170 से ज्यादा लोग सवार थे. उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मित मच्छार और उनके ओमानी को-पायलट के बीच विवाद हुआ.

इजरायली अधिकारियों ने बताया कि को-पायलट ने कैप्टन स्मित पर चाकू से हमला किया. वह गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके बावजूद उन्होंने प्लेन का कंट्रोल छोड़ने से इनकार किया. इसी दौरान विमान तेजी से नीचे जाने लगा.

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स्थिति बिगड़ने पर यात्रियों और क्रू को कॉकपिट के अंदर से आवाजें सुनाई दीं. इसके बाद कुछ यात्री कॉकपिट की तरफ पहुंचे. घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मित ने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया. इससे यात्रियों और क्रू को अंदर पहुंचने का मौका मिला. उन्होंने आरोपी को काबू करने में मदद की.

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इसके बाद प्लेन में मौजूद दो ऑफ-ड्यूटी पायलटों ने विमान का कंट्रोल संभाला. फ्लाइट को सऊदी अरब के तबूक एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया.

घटना के बाद कैप्टन स्मित को इलाज के लिए सऊदी अरब के तबूक के अस्पताल में भर्ती कराया गया. भारतीय दूतावास ने उनकी सेहत को लेकर जानकारी जुटाई है. भारतीय दूतावास का कहना है कि उनकी हालत स्थिर है. दूतावास उनके परिवार के संपर्क में भी है. सऊदी अधिकारियों के साथ भी लगातार संपर्क किया जा रहा है.

नेतन्याहू-पीएम मोदी ने भारतीय पायलट की बहादुरी को सराहा

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी भारतीय पायलट के बहादुरी की जमकर तारीफ की है. इजरायली पीएम ने बताया कि विमान तेजी से नीचे जा रहा था. इसी दौरान यात्रियों और क्रू ने कॉकपिट में पहुंचकर हमलावर को काबू किया.

कैप्टन स्मित की बहादुरी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की है. पीएम मोदी ने उन्हें एक सच्चा हीरो बताया. उन्होंने कहा कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद स्मित ने दूसरों की जान बचाने के लिए साहस दिखाया. उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बचाने में मदद मिली.

यह भी पढ़ें: ट्रंप-नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मित मच्छार को बताया 'सच्चा हीरो', बहादुरी की तारीफ की

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दरअसल, कैप्टन स्मित मच्छार गुजरात मूल के भारतीय हैं. वह 2022 में फ्लाईदुबई से जुड़े थे. इससे पहले उन्होंने करीब 11 साल स्पाइसजेट में काम किया था. स्मित बोइंग 737 विमान उड़ाते हैं. उनके पास कमर्शियल एविएशन का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वह दूसरे पायलटों को गाइड भी कर चुके हैं.

फिलहाल उनका इलाज तबूक में चल रहा है. उनकी हालत स्थिर बताई गई है. जांच एजेंसियां फ्लाइट में हुई इस घटना की पूरी कड़ी को समझने में जुटी हैं. फ्लाईदुबई ने भी घटना की जांच शुरू होने की जानकारी दी है.
 

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