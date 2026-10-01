'कैप्टन स्मित मच्छार असली हीरो, 170+ लोगों की बचाई जान', RSS ने की तारीफ

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि कैप्टन स्मित मच्छार को उनके असाधारण साहस के लिए सलाम. उन्होंने अपनी ड्यूटी से आगे बढ़कर काम किया और 170 से अधिक लोगों की जान बचाने में मदद की. वे एक असली हीरो हैं और उनकी बहादुरी और सही समय पर की गई कार्रवाई के लिए पूरा देश उन पर गर्व करता है. उनके जल्द और पूरी तरह ठीक होने की कामना करता हूं.
बता दें, भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट में उनके को-पायलट ने कथित तौर पर चाकू से हमला कर दिया था. प्लेन में 170 से ज्यादा लोग सवार थे.
कैप्टन स्मित की बहादुरी की PM मोदी ने भी तारीफ की है. पीएम ने उन्हें एक सच्चा हीरो बताया. उन्होंने कहा कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद स्मित ने दूसरों की जान बचाने के लिए साहस दिखाया. उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बचाने में मदद मिली.
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'कैप्टन स्मित एक हीरो हैं. खतरे के बीच और बुरी तरह घायल होने के बावजूद उन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए जबरदस्त साहस और अटूट संकल्प दिखाया. उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बचाने और एक बड़ी त्रासदी को टालने में मदद मिली.'
कौन हैं स्मित मच्छार?
कैप्टन स्मित मच्छार गुजरात मूल के भारतीय हैं. वह 2022 में फ्लाईदुबई से जुड़े थे. इससे पहले उन्होंने करीब 11 साल स्पाइसजेट में काम किया. स्मित बोइंग 737 विमान उड़ाते हैं. उनके पास कमर्शियल एविएशन का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वह दूसरे पायलटों को गाइड भी कर चुके हैं.