अमेरिका की सैंक्शन वॉर्निंग का असर! इराक ने बगदाद एयरपोर्ट पर सस्पेंड की ईरानी फ्लाइट्स

अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों की चेतावनी के बाद इराक ने बड़ा कदम उठाया है. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, इराक ने बुधवार से बगदाद एयरपोर्ट पर आने वाली सभी ईरानी उड़ानों को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है.

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अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को सात महीने बीत चुके हैं. इस बीच मेरिका ने ईरानी विमानन कंपनियों को अपनी सेवाएं देने वाले सभी एयरपोर्ट्स पर बैन लगाने की धमकी दी थी.

अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने सोमवार को ऐलान किया था कि एयर सर्विस प्रोवाइडर्स पर सेकेंडरी सैंक्शंस के खतरे के चलते 23 सितंबर से सभी ईरानी एयरलाइंस को बंद कर दिया जाएगा. अमेरिका की इसी चेतावनी के बाद इराक ने ये कदम उठाया है.

इस मामले से जुड़े दो अंदरूनी सूत्रों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इराकी सरकार फिलहाल डायवर्जन के बारे में सोच रही है. इराक ईरानी एयरवेज की उड़ानों को बगदाद एयरपोर्ट के बजाय नकद और दूसरी व्यवस्थाओं के तहत नजफ एयरपोर्ट की तरफ डायवर्ट करने के बारे में सोच रहा है.

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ईरान से उड़ानें कैंसिल, ओमान में यात्रियों की एंट्री रुकी

उधर, ईरान की तसनीम यूज एजेंसी ने बताया कि बुधवार से तेहरान से बगदाद और मस्कट जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं. हालांकि, इस्तांबुल समेत दूसरी बची हुई सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें तय शेड्यूल के मुताबिक ही चलेंगी.

ईरान की सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन के एक प्रवक्ता ने अर्ध-सरकारी ISNA समाचार एजेंसी को बताया कि फिलहाल ओमान के एयरपोर्ट पर ईरानी यात्रियों को एंट्री नहीं दी जा रही है. इस मसले पर फिलहाल ओमान के साथ बातचीत जारी है.

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