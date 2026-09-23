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अमेरिका-ईरान की हाई लेवल मीटिंग! न्यूयॉर्क में कुशनर-विटकॉफ से मिले अराघची, ट्रंप बोले- बैठक अच्छी रही

UNGA सेशन में शामिल होने न्यूयॉर्क पहुंचे ईरानी डेलिगेशन और अमेरिकी अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग हुई. तीन घंटे तक चली इस मीटिंग में अमेरिकी अधिकारी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के साथ ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची भी शामिल थे. बैठक में ईरान ने होर्मुज खोलने और युद्ध खत्म करने की शर्तें रखीं.

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ट्रंप ने ईरान के साथ मीटिंग को 'अच्छा' बताया. (File Photo- ITGD)
ट्रंप ने ईरान के साथ मीटिंग को 'अच्छा' बताया. (File Photo- ITGD)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान को कोई समझौता न होने पर 'पूरी तरह तबाह' करने की धमकी दी थी. लेकिन इस दावे के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका और ईरान के बीच एक हाई लेवल बैठक होने की खबर सामने आई है.

UNGA में शामिल हुए ट्रंप ने मंगलवार को खुद जानकारी दी कि अमेरिकी अधिकारियों और ईरानी प्रतिनिधियों के बीच एक अहम बैठक हुई है. अमेरिका की ओर से इस बैठक में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जैसे अमेरिकी अधिकारी शामिल थे.

इस बैठक को लेकर ट्रंप ने बताया, 'ये बैठक बहुत अच्छी रही. ये अभी एक घंटा पहले खत्म हुई है और करीब तीन घंटे तक चली. ये मीटिंग बहुत अच्छी रही.'

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विटकॉफ की रिक्वेस्ट पर हुई बैठक!

उधर, ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक, ये बैठक अमेरिकी प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ की रिक्वेस्ट पर हुई, जिसमें ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची भी शामिल हुए. ईरानी मीडिया का दावा है कि बैठक के दौरान ईरान की ओर से होर्मुज को पूरी तरह से खोलने के लिए कुछ कड़ी शर्तें रखी गईं. इन शर्तों में नौसैनिक नाकाबंदी को तुरंत हटाना, जमे हुए ईरानी फंड को तुरंत जारी करना और सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करना शामिल था.

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'या समझौता करो या तबाही झेलो'- ट्रंप

इससे पहले यूएन महासभा को संबोधित करते हुए ट्रंप ने ईरान को धमकाते हुए कहा था कि उसके पास अब दो ही रास्ते हैं. ट्रंप ने कहा था, 'मुझे एक बड़ा फैसला लेना है. क्या ईरान के साथ कोई ऐसा समझौता होगा जो उन्हें एक महान देश के रूप में फिर से खड़े होने का मौका दे, या फिर मैं इस्लामिक गणराज्य को तुरंत तबाह कर दूं, ताकि वो दोबारा लोगों और देशों को बर्बाद न कर सकें?'

यह भी पढ़ें: ट्रंप से जुड़ी कंपनी के साथ हुई गार्डियन-1 एंटी-ड्रोन की डील, भारतीय कंपनी को मिला लाइसेंस

ट्रंप ने ये भी आरोप लगाया था कि ईरान अमेरिकी मिड-टर्म चुनावों तक होर्मुज को खोलने के समझौते को टालने की कोशिश कर रहा है. वहीं, ट्रंप के इस भाषण के दौरान ईरानी प्रतिनिधिमंडल के ज्यादातर सदस्य विरोध के रूप में हॉल से बाहर चले गए थे. 

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